Tenso cruce al aire entre Mechi Margalot y su compañera del campo de juego durante la transmisión de Las Leonas-Bélgica

La ex Leona y la corresponsal tuvieron un fuerte ida y vuelta

En la previa del encuentro que Las Leonas le ganaron a su par de Bélgica por la FIH Pro League se originó un tenso cruce al aire entre Mercedes Margalot, ex jugadora del seleccionado argentino de hockey femenino, y su compañera en el campo de juego y también hockista, Trinidad Bavio.

El video del momento fue compartido por el usuario de Twitter @thiagorenna11 y rápidamente se volvió viral. El momento se originó en el ejercicio precompetitivo donde Mechi presentó a su compañera de la siguiente manera. “Otra de las protagonistas no es jugadora de Las Leonas, pero sí es nuestro campo de juego. Sí, casi jugadora, es Trini Bavio. Trini querida, bienvenida ¿cómo estás?”.

Desde el campo, la respuesta no se hizo esperar. “Y la verdad me rompiste el corazón. Casi jugadora me llega un poquito al corazón”. Margalot, lejos de retroceder, puso más tensión en el ambiente con el siguiente comentario: “No, está bien Trini, pero quiero decirte en cámara que no tenés nivel de selección”.

“Ahh no, obvio que no, sino estaría acá adentro. Lo sabemos... Y no con ustedes ahí, pero bueno... Gracias por siempre ser tan amorosa. Estabas romántica, viniste conmigo y cortaste el aire querida. Pero bueno yo estoy feliz”, arremetió Bavio. “Ella siempre corta con la dulzura”, bromeó la Leona, y quien también participaba como panelista, Soledad García.

Por supuesto, en las redes fue amplio el repudio hacia Mechi Margalot, quien se encargó vía Twitter aclarar que todo se trató de una broma y que mantiene una gran relación con su compañera de equipo.

“Entiendo que no entiendan un chiste (malo y desafortunado) que dije al aire. Ella es @trinibavio muy amiga mía... No busquen donde no hay. Eso sí, no se hacen comentarios así al aire porque la gente no tiene porque saber nuestra relación Tri ❤️”, escribió Margalot y a la publicación le añadió un video con Trinidad y Sole García durante la joranda deportiva.

Frente al repudio generalizado, la ex Leona contó la relación que la une con Trinidad Bavio

En lo que respecta al partido, Las Leonas derrotaron por 3-1 a su par de Bélgica, en su segunda presentación por la FIH Pro League de la disciplina, que se llevó a cabo en Buenos Aires. En su segundo cotejo del fin de semana en el Centro Nacional de Alto Rendimiento (CENARD) del barrio de Núñez, el equipo dirigido por Fernando Ferrara repitió el resultado que había alcanzado en la jornada sabatina.

La defensora Agustina Gorzelany tuvo una tarde soñada y marcó los tres tantos (3er. Cuarto, 7m. y 13m.; 4to. Cuarto, 14m.) del último subcampeón olímpico en Tokio 2021. El conjunto belga se había puesto en ventaja por intermedio de Lucie Breyne (1er. Cuarto; 11m.).

Las Leonas formaron inicialmente con Clara Barbieri; Sofía Toccalino, Agustina Gorzelany y Valentina Costa Biondi; Victoria Sauze, Rocío Sánchez Moccia (capitana), Valentina Raposo y Eugenia Trinchinetti; Agustina Albertarrio, Julieta Jankunas y María José Granatto.

Luego entraron Agostina Alonso, Delfina Thome, Bárbara Dichiara, Daiana Pacheco, Valentina Marcucci y Martina Triñanes, según indicó el sitio de la Federación Internacional (FIH).

El próximo fin de semana, sábado 19 y domingo 20, Las Leonas asumirán nuevos compromisos por la FIH Pro League ante Gran Bretaña, también en el escenario ubicado en la avenida Miguel Sánchez al 1000, en el barrio de Núñez. Países Bajos es el provisorio puntero de la clasificación con 11 puntos, seguido por Argentina (jugó dos partidos), India (dos) y Bélgica (seis), todos con 6.

