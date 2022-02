Jonathan Dos Santos salió en defensa de Santiago Solari previo a la jornada 5 de la Liga MX

Jonathan Dos Santos como jugador del América de México. Foto: Twitter @RaulOrvananos

El inicio del torneo Grita México Clausura 2022 no ha sido lo esperado para el América. El equipo azulcrema llega a la fecha cinco del calendario con apenas un punto conseguido. Por ello, las críticas en torno a la institución y específicamente, al cuerpo técnico no se han hecho esperar a pesar del respaldo explícito de algunos jugadores, tal como Jonathan Dos Santos.

El futbolista de 31 años mostró su total apoyo a lo realizado por el estratega argentino al asegurar que la posibilidad de que sea destituido se trata de sólo un rumor y que mucha de la responsabilidad en los resultados es meramente de los jugadores. El menor de los hermanos Dos Santos llegó como refuerzo en enero de 2022 y hasta el momento ha tenido poca participación en las alineaciones titulares.

“Los que jugamos somos los jugadores, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Estamos a muerte con el entrenador, con el staff. El equipo está muy unido. Todo depende de nosotros. Solari nos da las indicaciones, pero nosotros sabemos a qué jugar y somos los que tomamos decisiones en el campo”, comentó en conferencia de prensa.

Fotografía de archivo de Santiago Solari Director Técnico de América. EFE/Carlos Ramírez

América visitará la cancha del Estadio TSM para enfrentarse a Santos Laguna este sábado doce de febrero a las 21:00 horas, tiempo del centro. El juego será el cuarto para las Águilas en lo que va del semestre, su segundo fuera del Azteca, y representará la oportunidad de conseguir su primera victoria. Una responsabilidad que no es mayor problema para Jona y el cuerpo técnico.

“Presión no creo (tener), pero sí es cierto que tenemos ansiedad por demostrar el equipo que somos. Sabemos la exigencia que tenemos cada partido. Santiago está bien, ha hecho las cosas bien tanto el torneo pasado como ahora. Es verdad que a nadie le gusta perder y estar en esta racha negativa, pero es un grandioso entrenador y yo lo veo tranquilo con ganas de cambiar la situación”, dijo.

La última vez que azulcremas y verdiblancos chocaron fue en la jornada cuatro del Apertura 2021 y tuvo como resultado una victoria de dos goles por uno para América. Ahora, ante la necesidad por sumar los tres puntos se suman las bajas en la plantilla de Solari, quien no podrá contar con Miguel Layún por suspensión, Jorge Sánchez, Sebastián Cáceres y Pedro Aquino, los tres por lesión.

Pedro Aquino intentó jugar ante Venezuela, pero tuvo que ser cambiado rápidamente.

El resto de la jornada

La actividad futbolera del fin de semana será completada con los duelos de Guadalajara vs Tigres, Atlético de San Luis vs Toluca, Cruz Azul vs Necaxa, Pumas vs León y Pachuca vs León. Al instante en que se redacta esta nota, se han llevado a cabo dos encuentros: la victoria de Mazatlán sobre Tijuana y el empate entre Puebla y Atlas.

La clasificación es liderada por el conjunto poblano que marcha invicto y con once puntos en su cosecha. Le sigue la escuadra rojinegra y actual campeona con las misma unidades, pero menor diferencia de goles. Los primeros cinco puestos los completan Cruz Azul, Pachuca y Chivas. En el fondo de la tabla se encuentra Querétaro, América y Santos.

