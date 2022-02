Las reacciones de Messi y Di María a las primeras fotos de Mascherano como técnico de la Selección Sub 20

Javier Mascherano en su primera práctica en la Selección Sub 20 (@Argentina)

La selección argentina atraviesa un momento único y especial. A pocos meses del Mundial en Qatar, el conjunto que dirige Lionel Scaloni acumula una racha invicta de 29 partidos, la más larga entre los seleccionados del mundo del fútbol. Pero más allá de eso, se produjo un hecho que generó gran satisfacción para los amantes del combinado nacional y que tiene como protagonista a un emblema de la Albiceleste.

Javier Mascherano, histórico volante de la Selección, puso en marcha su ciclo como DT en las selecciones juveniles de Argentina a cargo de la categoría Sub 20. Tras la oficialización del pasado 9 de diciembre de 2021, el Jefecito se convirtió en el reemplazante natural del Bocha Batista, que decidió irse a Venezuela como ayudante de José Pekerman en la Mayor y además se hará cargo de los combinados Sub 20 y Sub 23 de la Vinotinto.

Tras su primer entrenamiento en el predio de Ezeiza, la cuenta oficial de la selección argentina subió fotos de Masche en el campo de juego trabajando con los juveniles. Y fueron dos de sus ex compañeros los que no perdieron oportunidad para reaccionar frente a las imágenes del ex mediocampista de River y el Barcelona. El primero fue Lionel Messi, que dejó un comentarios con varios emojis de aplausos.

Y una hora más tarde, fue el turno para Ángel Di María. Otro de los históricos del seleccionado, que vivió un renacer en el equipo nacional tras su conquista en la consagración de la Copa América en el mítico Maracaná, optó por el mismo método de Leo y le dejó corazones como respuesta al posteo del Instagram de la Selección.

La reacción de Messi y Di María

A los 37 años, luego de su retiro como futbolista profesional y tras hacerse cargo del Departamento de Metodología y Desarrollo que buscaba “darle una estructura a todas las selecciones juveniles en cuanto a una línea de entrenamiento bajo un mismo modelo de juego” y pretendía crear “diferentes centros de formación” a lo largo del país para captar talentos, Mascherano inició una nueva etapa acompañado por Pablo Blanco, el PF que trabajó junto a Alejandro Sabella, y Oscar Hernández Romero como asistente técnico.

Según indicó el sitio de la AFA, el flamante entrenador tuvo una charla de 20 minutos con los convocados y luego la jornada siguió a cargo del preparador físico. Acto seguido, el Jefecito estableció un ejercicio en el que tenían que dar veinte pases seguidos con intensidad sin intercepción, recuperar la pelota en el menor tiempo posible y aprovechar, con posesión de balón, la superioridad numérica sobre el adversario. Para el final, se llevó a cabo un trabajo táctico orientado a las salidas defensivas y los ataques profundos.

La principal figura que se destaca en la convocatoria es la de Valentín Barco, la promesa que tiene Boca para el futuro cercano. Pero además, hubo un par de sorpresas como el arquero de Comunicaciones, Julián Kadijevich, y Lucas Román, de Ferro. Lo llamativo es que ambos se destacan en equipos del ascenso del fútbol doméstico. Naturalmente, la nómina corresponde a todos los intérpretes que se desempeñan en el país, ya que los futbolistas que se encuentran en clubes del exterior, como el caso de Luka Romero, se sumarán en marzo.

Valentín Barco, de Boca, uno de los conocidos de la convocatoria (@Argentina)

Ante el freno que sufrió en Sudamérica el trabajo con los combinados juveniles por la pandemia de coronavirus, Mascherano y la AFA gestionaron una serie de amistosos a lo largo de 2022 para ir probando a las promesas e ir dándole forma al plantel. Así, según pudo averiguar Infobae, ya hay acuerdo para que Argentina se enfrente con Inglaterra, México, Estados Unidos, Australia, España y Uruguay, entre otros adversarios. En la mayoría de los casos, la intención es que dichos cotejos se celebren en nuestro país, y si es en estadios y con público, mejor. Claro, esto dependerá de la situación epidemiológica por el COVID-19. La otra opción: que se disputen directamente en el predio de Ezeiza.

La lista de convocados por Javier Mascherano:

Valentino Quintero, Gonzalo Siri, Julián Kadijevic, Ramiro Di Luciano, Ulises Ciccioli, Santiago Moya, Brian Aguilar, Valentín Gómez, Lucas Monzón, Valentín Barco, Felipe Salomoni, Nicolás Palavecino, Facundo Buonanotte, Maximiliano González, Ignacio Miramón, Lucas Román, Agustín Rodríguez, Gonzalo Álvez, José Herrera, Alejo Véliz, Julián Romero, Lucas Besozzi, Benjamín Domínguez.

SEGUIR LEYENDO: