Kun Agüero se enojó con la directiva de Independiente tras los rumores que surgieron: “No me molesten”

El Kun Agüero mostró su enojo por los rumores que decían que iría a entrenar a Independiente

El clima político en Independiente está que arde después de la cancelación de las elecciones presidenciales que debían realizarse en diciembre. Todavía no se resolvió cuándo los socios podrán elegir nuevas autoridades, pero el mapa sumó un nuevo e inesperado actor: Sergio Agüero.

El Kun, muy activo en su canal de Twitch, habló de diversos temas tras prender su transmisión durante un largo rato y hasta decidió hacer público su enojo contra la directiva del Rojo que comanda Hugo Moyano en medio de unos rumores que indicaban que podría retomar los entrenamientos en el club que lo vio nacer durante junio.

“Están diciendo que yo en junio, supuestamente, arrancaría a entrenar en Independiente. No sé qué. Lo que le quiero decir a los hinchas de Independiente y a la gente que está en el club que por favor no hagan campaña conmigo. Posta lo digo”, expresó con un tono de bronca desde su vivo.

“No hagan campaña conmigo. No me molesten, por favor se los pido. No me molesten y no quiero que hagan campaña conmigo porque la verdad no tiene nada que ver. Yo no hablé con nadie del club, con nadie. Como siempre. Y ahora lo puedo decir. Digo las cosas como son y punto: nunca hablé con nadie del club. Desde que me fui, nadie. El chamuyo que no tienen mi teléfono o no me quieren molestar supuestamente... Lo único que falta es que hagan campaña conmigo. No hagan campaña conmigo porque yo no molesto para nada a nadie”, cerró sobre las versiones que, inesperadamente, lo posicionaban en la entidad a mediados de año.

El vínculo entre el Kun y el Rojo se convirtió en una especie de carga para el delantero a lo largo de su carrera. Su venta significó una inyección fundamental para que el club pueda construir el estadio y, con el correr de los años, Agüero prometió que retornaría al terminar su contrato con el Manchester City. Al mismo tiempo, su padre estuvo vinculado a los inicios de la actual directiva que lidera Moyano en un espacio de menor injerencia y sus hermanos –Mauricio y Gastón– llegaron a debutar en el primer equipo del Rojo. El lazo se deterioró, más allá de que el goleador aportó una importante suma de dinero en 2016 para construir el nuevo centro de entrenamiento junto con Gabriel Milito. Hoy en día, parece una situación irreversible.

Agüero en el Libertadores de América durante un partido del 2017

En esa misma transmisión, Agüero sorprendió ante la pregunta de un seguidor: “¿Y si te llama Román?”. El Kun no dudó en blanquear la buena onda con el vicepresidente de Boca Juniors: “Yo hablo con Román. Se portó muy bien conmigo. Me escribió cómo estoy y todo. La verdad que re bien. Sí, hablo con él, con mucha gente. Pero él me escribe. Aparte, lo conozco de chico. Yo era un guachito cuando lo conocí”. Ambos compartieron el plantel que obtuvo la medalla dorada en los Juegos Olímpicos del 2008 y luego algunos partidos de las Eliminatorias para el Mundial 2010.

El Kun Agüero contó que se habla con Juan Román Riquelme

Todas estas declaraciones de Agüero profundizan el preocupante mapa político que predomina en el club de Avellaneda, que todavía no tiene fechas para los nuevos comicios mientras la lista de que lidera Fabián Doman busca negociar un rápido llamado a elecciones a través de una conciliación con el oficialismo. Entre todo esto, está la agrupación que encabeza Claudio Rudecindo que tenía al padre del Kun, Leonel del Castillo, como candidato a primer representante de socios.

Lo llamativo es que meses atrás, cuando Agüero caminaba sus últimos meses como jugador del Manchester City, fue el propio Pablo Moyano quien aseguró que su padre iba a comunicarse con el Kun para tentarlo con su retorno: “Hugo va a llamar al Kun Agüero. Durante el transcurso del día ellos van a charla”, aseguró por entonces en una entrevista con AM710.

