Agüero reveló la charla que tuvo con Julián Álvarez y anticipó qué posición podría ocupar en el Manchester City

El ex futbolista opinó en Twitch sobre el fichaje del joven delantero de River Plate

Todavía faltan varios meses para que Julián Álvarez deje River Plate y se sume a las filas del Manchester City, pero el mundo del fútbol ya habla del posible lugar que podría tener el joven delantero en el equipo de Pep Guardiola. Quien se refirió a este tema en las últimas horas fue Sergio Agüero, una voz siempre autorizada para hablar de la actualidad del conjunto Ciudadano.

“Es bueno en serio, muy bueno”, opinó el Kun sobre el delantero cordobés en una transmisión en vivo que hizo en su cuenta de Twitch. El ya ex futbolista, que anunció su retiro el pasado mes de enero tras sufrir un problema cardíaco que lo marginó de la práctica deportiva, contó que tiene buena relación con el nacido en Calchín: “Me llevo muy bien con él. Las veces que estuvimos en la Selección siempre nos cag... de risa. Siempre me preguntó cosas y yo como delantero le dije mi experiencia, después él decide. Me gusta”.

Y, respecto de qué lugar podría ocupar en el sistema táctico de Guardiola, Agüero hizo un análisis con conocimiento de causa por haber sido emblema del club durante diez años y por haber compartido su última etapa junto al DT de catalán. “Habría que ver en el Manchester de qué lo van a usar. Yo no sé si él se va a costumbrar a ser un delantero, un ‘nueve nueve’. Yo creo que es un jugador más libre, yo lo dejaría arriba y le diría ‘Movete libre, rompé las pelotas por ahí' porque es un jugador medio inquieto. Lo dejaría como medio punta, segunda punta o wing”, reflexionó.

Finalmente, el Kun se refirió a la traba con la que podría encontrarse Álvarez en su llegada al City. “El tema es que Pep Guardiola no usa delanteros, yo estaba ahí y jugaba de pedo”, bromeó. Pero, a la hora de hablar en serio, señaló: “Yo era nueve, pero normalmente (Pep) no quería jugar con delanteros y (yo) no jugaba. Se acostumbró así, es la táctica de él y no sé dónde Julián podría encajar hoy en el City”.

La operación de la venta de Álvarez al City incluye un préstamo hasta fin de año para que se quede en River. Sin embargo, el club inglés tiene la chance de llevarlo en julio, pagando una compensación al Millonario. “Estoy Feliz”, dijo el Araña en las últimas horas y reveló que ya tuvo una primera charla con Guardiola. “Yo soy admirador de él desde hace un tiempo y de la forma de jugar de sus equipos”, recalcó Julián. Y sobre la mencionada conversación, precisó: “Me dio la bienvenida, me felicitó por lo que había hecho y (estaba) contento de que me sumara al proyecto del Manchester City para estos años”.