Hugo Moyano llamó a Sergio Agüero para tentarlo con el regreso a Independiente; la respuesta del Kun

Hugo Moyano habló con el Kun Agüero, quien le dijo que no volverá -por ahora- a Independiente.

El sueño de los hinchas de Independiente por repatriar a Sergio Agüero deberá esperar. Hoy hubo una llamada del propio presidente del club, Hugo Moyano al delantero, quien le agradeció la gestión y el interés, pero le aclaró que quiere seguir en Europa hasta por lo menos el próximo Mundial de Qatar, que se jugará del 21 de noviembre al 18 de diciembre de 2022. Luego, es posible que se de el ansiado retorno, aunque habrá que ver quién está a cargo del club de Avellaneda que este año tiene elecciones, y cuál es el proyecto que puede cobijar su talento.

La llamada fue hoy por la mañana argentina, tarde de Manchester, en Inglaterra, donde el Kun vive sus últimos días al menos como futbolista del equipo del City, tras anunciar que no renovará su contrato luego del 30 de junio y quedará libre. El lunes, el atacante y la entidad británica informaron esa decisión y aún no se sabe cuál es el futuro del artillero de 32 años, máximo goleador histórico del equipo de los Ciudadanos.

Fue el entrenador Julio César Falcioni el que ayer adelantó que los dirigentes rojos iban a comunicarse con Agüero para intentar convencerlo de que vuelva al club que vio debutar en Primera en 2003, cuando se convirtió en el jugador más joven en estrenarse en la máxima categoría con 15 años 1 mes y 3 días, batiendo el récord de Diego Armando Maradona que jugó su primer partido en Argentinos a 10 días de cumplir 16 años en 1976.

Se esperaba una acción de Independiente y la misma llegó hoy, bien temprano. En un principio se especuló que el secretario general del club, Héctor Maldonado, iba a ser el encargado de comunicarse. Hasta apareció el nombre del vicepresidente Pablo Moyano, quien hoy también reveló que su padre iba a encargarse del llamado. “Hugo va a llamar al Kun Agüero. Durante el transcurso del día ellos van a charla”, admitió el dirigente de Camioneros en una entrevista radial con AM 710.

La hinchada del Rojo deberá esperar verlo al Kun otra vez en Avellaneda al menos, hasta después del Mundial de Qatar a fines de 2022 (Fotobaires).

Más allá de la llamada y del interés de los Moyano y compañía, había tun ema clave que era cómo afrontar el eventual contrato de Agüero y en un panorama económico muy delicado de Independiente, que hasta tuvo inhibiciones para contratar y debió vender jugadores por deudas de ex futbolistas.

Sin embargo, no será posible verlo al Kun en nuestro país en el próximo semestre. Agüero pretende quedarse en el Viejo Mundo y en un club de élite. Piensa que sigue siendo la mejor plataforma para mantenerse en el radar del técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, de cara a la Copa América, las Eliminatorias y el Mundial, al que el jugador llegará con 34 años.

A propósito del tema, hoy el propio Agüero negó cualquier especulación sobre su futuro en diálogo con el influencer Ibai Llanos. El Kun se expresó en el stream sobre las repercusiones sobre su futuro: “No voy a hablar de nada. No me pongan boludeces de equipos, estamos jugando al Among Us”, señaló el delantero, ante las constantes preguntas de sus seguidores en la red. Otros espectadores del directo le preguntaron cómo estaba y él respondió: “Estoy bien, jugando un poquito”.

La ilusión duró unas horas y el retorno de Agüero a Independiente, de concretarse, no pasará hasta después del próximo Mundial.

