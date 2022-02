El Kun Agüero explicó cómo es el chip que le colocaron para monitorear su problema cardíaco

El Kun mostró la cicatriz y bromeó sobre que se siente como Iron Man

Este lunes Sergio Kun Agüero volvió a realizar una transmisión por Twitch para charlar con sus fans y contestó varias consultas de los miles de usuarios que siguieron su emisión en vivo. El ex goleador del Manchester City, que se vio obligado a retirarse del fútbol profesional por un inconveniente cardíaco, se mostró feliz frente a cámara e incluso bromeó sobre su situación.

“Tengo un chip”, señaló el ex jugador de la selección argentina, quien se levantó la remera y mostró la pequeña cicatriz que tiene en su pectoral izquierdo. “Esto es un tajito, que me abrieron acá y me pusieron un chip”, explicó.

La medicina ha avanzado en los últimos años y es normal que ciertos pacientes tengan en su cuerpo un microchip, sobre todo aquellos con algún problema cardíaco, como es el caso de Agüero, quien padece una arritmia. Éstos son una evolución de los marcapasos y permiten a los profesionales de la salud tener información acerca del estado de una persona con mayor facilidad y precisión.

Fiel a su estilo, el Kun también realizó bromas sobre su condición: “De noche tiro luces de colores, soy Iron Man, es buenísimo”. En este sentido, siguió “Tengo un chip, soy re cheto. Si se me acelera (el ritmo cardíaco), le salta al médico. Me parece que el chip me lo puso Sofi (Calzetti) para ver dónde ando”.

Sergio Agero junto a Sofia Calzetti en Punta del Este (RS Fotos)

Sergio Agüero jugó su último partido como profesional el 30 de octubre de 2021, defendiendo los colores del Barcelona en un duelo ante el Alavés. Por un dolor en el pecho tuvo que abandonar el campo de juego del Camp Nou y, tras varios estudios y consultas médicas, los especialistas le aconsejaron dejar de jugar al fútbol. El 15 de diciembre se despidió públicamente en una conferencia de prensa: “Primero está mi salud, me voy con la cabeza en alto”.

Por otra parte, el ex futbolista de 33 años aprovechó para desmentir las versiones que circularon en los últimos días sobre un posible regreso a Independiente. “Dejen de usarme políticamente”, pidió a los dirigentes del Rojo: “Nunca hablé con nadie del club”, insistió. A su vez, reconoció que con quien sí mantiene diálogo es con Juan Román Riquelme: “Me escribió (para preguntarme) cómo estoy. Hablo con él, él me escribe. A Román lo conozco de chico”.

Agüero pasó las fiestas en Buenos Aires y luego se trasladó hacia Uruguay, en donde disfrutó del verano en José Ignacio. Dentro de las actividades que realizó en la pequeña localidad resaltan los paseos a caballo y los partidos de tenis. Siempre muy activo tanto él como su pareja en las redes sociales, le mostraron a los seguidores sus momentos de ocio en Uruguay. Largas cabalgatas junto a sus acompañantes en el verde paisaje se mezclaron con el naranja polvo de ladrillo de una de las canchas, donde demostró que tanto su drive como revés están en un gran nivel, al punto que sorprendió hasta a su ex compañero David De Gea. También se lo vio despuntando el vicio en el pádel, una disciplina captó la atención de distintas celebridades del fútbol en todo el mundo.

Un mes después de la conferencia de prensa que cambió para siempre su vida, el Kun demostró que todo este tiempo estuvo listo para abordar el nuevo capítulo lejos del fútbol. Aunque todavía le queda mucho al 2022, y se especula con un posible cargo especial en la selección argentina, el ex goleador aún disfruta del día a día y de sus fans en las redes sociales.

