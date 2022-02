Sebastián Báez dio el golpe en el Córdoba Open: eliminó al N° 18 del mundo y avanzó a cuartos de final

Las mejores acciones de Báez en su gran actuación ante el chileno

El juvenil argentino Sebastián Báez dio el golpe en el Córdoba Open: le ganó por 4-6, 6-1 y 6-1 al chileno Christian Garín, N° 18 del mundo y tercer preclasificado, y avanzó a los cuartos de final del ATP 250. Fue su primera victoria contra un rival encaramado entre los mejores 20 del mundo. Y, como postre, recibió un wild card que le permitirá participar también del Argentina Open, a desarrollarse la semana que viene en el Buenos Aires Lawn Tennis.

Luego de tropezar en el primer set, Báez, de 21 años y N° 77 en el ranking ATP, logró una gran remontada en base a garra, carácter y, sobre todo, buen tenis, para ganarse la ovación del público cordobés, que lo alentó en todo momento. Ahora espera por el vencedor del duelo entre el también chileno Alejandro Tabilo y el español Carlos Taberner, para dilucidar con quién se enfrentará mañana, en pos de continuar con el sueño.

“Estoy contento por la victoria de hoy, hubo momentos en los que no salieron bien las cosas, pero pude sacar el partido adelante. Es parte del tenis y del trabajo del equipo para seguir creciendo”, dijo tras el hito quien ocupará una plaza entre los mejores 75 del mundo tras su participación en Córdoba.

Báez es gran candidato a ser parte del equipo de Copa Davis, que a principios de marzo se medirá ante República Checa. Sin embargo, optó por mantenerse centrado en sus declaraciones, con la mira puesta en el paso a paso del certamen ATP: “Un sueño en este torneo era poder jugar lo mejor posible. Estoy enfocado en seguir haciendo las cosas lo mejor posible, que los resultados van a venir solos”.

Hasta hoy, el mejor triunfo de Báez había sido ante Ramos Viñoles (N° 44 del listado) en el Abierto de Australia, donde cosechó su primer festejo en un Grand Slam. Pero su evolución continúa. Fue N°1 del mundo Junior en 2018 y en 2021 se lanzó detrás de su objetivo de crecimiento en el circuito profesional. No tuvo ayuda. No contó con invitaciones ni en torneos challengers, se encontró con un ranking congelado y protector que elevó la barrera del Top 100 a los 750 puntos, 200 más que lo habitual. Sin embargo y a pesar de su posición 308 en el ranking, consiguió seis títulos challengers y otras tres finales que le permitieron trepar. El mundo comenzó a hablar de él por su irrupción y desempeño en el certamen Next Gen Finals. Y lo siguió haciendo este jueves, por su gran victoria ante Garín en el Córdoba Open, que aguarda nuevos golpes del ascendente argentino.

