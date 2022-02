El mensaje de Ponzio en redes sociales luego de enterarse de que deberá ser operado por la lesión en su rodilla derecha

La foto que publicó Leo Ponzio junto al mensaje sobre su lesión (@leoponzio_ok)

Leonardo Ponzio no se rinde y, a pesar de la lesión que sufrió en la rodilla derecha en su presentación en Williams Kemmis, el club de Las Rosas, su ciudad, informó en sus redes sociales cuál es el diagnóstico y el camino que seguirá. El ex volante de River Plate, que el sábado pasado cumplió 40 años,quiere seguir jugando al menos en un ámbito más descontracturado como la competición santafesina.

Leo apunta a cerrar su carrera en la entidad donde dio sus primeros pasos y es vicepresidente. El lunes jugó un partido en Las Parejas con el equipo local Sportivo Atlético Club, pero en el inicio del encuentro sintió una molestia en la rodilla derecha luego de ir exigido a una pelota.

En el césped Leo se tomó la rodilla y después de renguear un poco intentó volver, pero fue sustituido y se quedó en el banco de suplente con hielo. Ponzio habló después del encuentro y aseguró que se asustó un poco porque pisó mal y sintió que la rodilla se le había ido para afuera.

El volante central sufrió una dura lesión al inicio del partido

El León padece la rotura de ligamentos cruzados de la rodilla derecha. Este jueves Ponzio publicó en sus redes sociales un mensaje en el que contó cuál es su situación y cómo seguirá: “Hola a todos, quería contarles que el día lunes me hicieron un estudio por una lesión en la rodilla y me tengo que operar. Estoy bien, tranquilo y mentalizado en mi recuperación. ¡Muchas gracias por sus mensajes de apoyo y de ánimo! Pronto voy a seguir disfrutando de todo lo que me espera en esta nueva etapa”. El posteo tuvo más de 44 mil likes y 900 comentarios, muchos de ellos de aliento.

Ponzio también posteo en su historia de Instagram la imagen de un extracto con mensaje reflexivo y profundo. “Nunca, nunca, nunca podremos cambiar las circunstancias que nos han tocado o que nos tocará vivir. Nunca, nunca podremos elegir los acontecimientos. Nunca. Pero siempre, siempre, siempre, siempre, podremos elegir nuestra actitud. Siempre. Ésa es nuestra gran libertad”, comenzó.

“Tú eliges tu actitud, tú eliges si vas a ser positivo o negativo, tú eliges si vas a ser optimista o pesimista, tú decides si vas a perseverar o a lamentarte. Sólo tú haces esa elección. Sólo tú. Y cada elección, cada decisión, cada instante, cada comportamiento en tu vida te acerca un poquito más a la grandeza o te acerca un poquito más a la mediocridad. Ésa es tu decisión. Ésa es tu libertad”, concluyó.

Luego de su lesión su club emitió un breve comunicado en sus redes en el que le dio aliento a Ponzio. Este sábado está pautado un encuentro ante Hughes Foot Ball Club. En el otro conjunto juegan Ignacio Scocco y Maxi Rodríguez, sus viejos conocidos de Newell’s Old Boys y no podrán verse las caras al menos en el campo de juego.

En principio el encuentro se iba a jugar en San Nicolás, pero luego se anunció que se llevará adelante, pero en el Estadio CAWK, en Las Rosas. A las 17 chocarán las Reserva y a las 18.30 se enfrentarán los planteles de Primera.

No será la primera vez que Ponzio deba reponerse a una lesión y ser paciente con la recuperación. En su extensa carrera tuvo circunstancias en las que tuvo que reponerse y sacó adelante cada situación. Como aliciente es que está entre sus vecinos y en un ámbito distendido en esta nueva etapa.

