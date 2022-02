Los 50 futbolistas más influyentes de todos los tiempos: por qué Maradona, Pelé y Messi quedaron relegados del top ten

Beckenbauer, Maradona, Messi, Cristiano Ronaldo, Johan Cruyff y Pelé integran la lista

El medio inglés Four, Four y Two (FFT) publicó un informe en el que eligió quiénes fueron los 50 futbolistas más influyentes de todos los tiempos. En el análisis se aclara que el sustento no es la habilidad ni logros deportivos, sino las personalidades que hayan jugado un papel importante en la evolución del juego, con cambios que fueron históricos en lo deportivo y en distintas reglas, y que marcaron un antes y un después en el mundo de la redonda.

Se apunta a quienes le dieron forma al fútbol tal como se lo conoce en la actualidad. Los jugadores en estos días están influenciados por lo que vino antes. Se trata de una lista en la que se recopila una colección de futbolistas de una variedad de épocas y orígenes, y todos ellos, de una forma u otra, han jugado un papel importante en la progreso de la actividad.

En la lista hay seis argentinos. Dos de ellos figuran en el top diez y no son Diego Armando Maradona ni Lionel Messi. Cuando se leen las razones de la inclusión de cada futbolista se empieza a aclarar el panorama de cómo fue realizado el informe y cuál fue su objetivo.

1. Viv Anderson. Fue el primer jugador de color que vistió la camiseta de la selección inglesa y fue en un partido contra Checoslovaquia en 1978. En ese momento tenía 22 años y el lateral derecho del Nottingham Forest, que había sido campeón de la liga, ya era un referente. “Viv siempre estuvo ahí”, dijo Paul Ince, el primer capitán de color de Inglaterra. “Fue un modelo a seguir para mí. De hecho, todavía me sorprende que nunca haya capitaneado a Inglaterra”.

Viv Anderson fue el primer jugador de color en la selección inglesa (Cannon/Allsport/Getty Images)

2. José Andrade. El uruguayo fue uno de los primeros jugadores en demostrar una habilidad técnica en zonas límites y con un equilibrio increíble. Algunos lo compararon con Zinedine Zidane.

El uruguayo José Andrade (Photo by Central Press/Hulton Archive/Getty Images)

3. Osvaldo Ardiles. Junto con su compatriota argentino Julio Ricardo Villa llegaron al Tottenham Hotspur en 1978, cuando la Comunidad Europea dictaminó que los clubes de fútbol de sus estados miembros ya no podían negar el acceso a los jugadores en función de su nacionalidad. El Pitón marcó una época en el fútbol inglés por sus diez años en la liga. “Condujo a que la Premier League se convirtiera, probablemente, en el principal destino para la mayoría de los jugadores internacionales”, dijo el periodista local Malcolm Folley.

Osvaldo Ardiles fue una de las primeras figuras internacionales que llegó a la liga inglesa (Photo by Duncan Raban/Allsport/Getty Images)

4. Franco Baresi. Más allá de sus logros con el Milan y la selección italiana, inspiró a muchos por ser un jugador de última línea, pero que siempre salió jugando y se animó a distribuir y armar el juego. Cambió la visión sobre los defensores centrales ya que demostró que no todo pasaba por la rudeza, el juego aéreo y férrea marca.

Franco Baresi cambió la historia de los zagueros centrales (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

5. Franz Beckenbauer. El Kaiser es un prócer del fútbol alemán. Inventó el papel de líbero, interceptando el juego con facilidad y avanzando para impulsar los ataques.

Franz Beckenbauer fue un cerebro dentro y fuera de la cancha: fue campeón mundial con su selección como jugador y como DT (Getty Images)

6. David Beckham. Marcó una época por el glamour que alcanzó en su matrimonio con Victoria Adams, pero en el campo de juego se distinguió por sus asistencia y cambios de frente desde la banda derecha. Dueño de una pegada genial, el inglés es un referente también porque pasó de la Premier League al galáctico Real Madrid.

David Beckham fue un ícono en su época (REUTERS/Darren Walsh)

7. George Best. El inglés fue el primer futbolista playboy real, lo que sentó un precedente para que los jugadores se convirtieran en símbolos sexuales, celebridades y que después llegaran los Kevin Keegan, David Beckham y Cristiano Ronaldo. “¡La vida se trataba de chicas, unas cervezas, fútbol, buena música y ser un imán para tener relaciones sexuales!” Eso le dijo Best a FFT en 2001. “Era parte de la vida y me encantó cada minuto”, agregó.

George Best es un ícono del fútbol inglés

8. Jean-Marc Bosman. El belga era un volante más, pero quedó en la historia cuando quiso irse de su club al término de su contrato. El Standard de Lieja pidió medio millón de dólares al club de la segunda división de Francia USL Dunkerque, por lo que Bosman llevó su caso a los tribunales pidiendo que quede el libertad de acción ya que su contrato se había extinguido. Ganó el litigio, cambió la legislación en 1995. Además, fue la llave para que se termine el límite de jugadores extranjeros.

Jean Marc Bosman en acción. Cambió la legislación en la contratación de jugadores

9. Eric Cantona. El francés lideró la ola de súper estrellas a la Premier League. Sus cuellos de camisetas levantadas parecieron anécdotas, pero marcó una tendencia. Todo con una personalidad muy fuerte que lo convirtió en un líder dentro del Manchester United.

La famosa patada de Eric Cantona a un hincha Crystal Palace (Grosby)

10. Amadeo Carrizo. El arquero argentino cambio la historia por varios motivos. Fue el primero en la Argentina en usar guantes. También fue el “último defensor”, ya que salió del área. Fue el pionero para que después lleguen, por caso, René Higuita y José Luis Chilavert. Además, generó peligro en el campo contrario, ya que con sus saques y pelotazos asistió a sus compañeros. Fue considerado uno de los más modernos en su puesto.

Los otros tres argentinos que integran la lista son:

Alfredo Di Stefano (13º): El informe lo distingue por haber sido el “primer galáctico” y haber sido un delantero con una destreza única que sobresalió en los partidos más importante de la Copa de Campeones de Europa, hoy Champions League.

Maradona (26º): Subrayan que fue uno de los primeros en hacer la rabona y que por su forma de eludir jugadores buscó ser imitado, aunque en raras ocasiones se pudo lograr. Otro punto es la recuperación de sus lesiones y de sus vueltas tras las suspensiones que sufrió, es decir, cómo “revivió” en su carrera.

Leo Messi (30º): La Pulga influyó en todos los delanteros del juego moderno. Es un punto de referencia para la evolución de los falsos nueve.

Carlos Volante (46º): Jugó entre 1923 y 1943. Era un defensor con gran despliegue y que le permitió ser un mediocampista más. Por eso alguien usó su apellido dio el nombre a la posición de Segundo Volante. Jugó en Europa donde su forma de jugar se distinguió aún más.

Hay otros jugadores de renombre universal como Johan Cruyff (12º), Eusebio (14º), la brasileña Marta (27º), Pelé (36º), Ronaldinho Gaucho (38º), Cristiano Ronaldo (39º), Ronaldo Nazario (40º), Francesco Totti (44º) y Zinedine Zidane (50º).

EL RESTO DE LA LISTA

11. John Charles

12. Johan Cruyff

13. Alfredo Di Stefano

14. Eusebio

15. Giacinto Facchetti

16. Rio Ferdinand

17. Trevor Francis

18. Garrincha

19. Gyula Grosics

20. Mia Hamm

21. Thierry Henry

22. Nandor Hidegkuti

23. Andres Iniesta

24. Philipp Lahm

25. Claude Makelele

26. Diego Maradona

27. Marta

28. Stanley Matthews

29. Bill McCracken

30. Lionel Messi

31. Thomas Muller

32. Hidetoshi Nakata

33. Manuel Neuer

34. Neymar

35. Antonin Panenka

36. Pele

37. Andrea Pirlo

38. Ronaldinho

39. Cristiano Ronaldo

40. Ronaldo

41. Nilton Santos

42. Matthias Sindelar

43. Kelly Smith

44. Francesco Totti

45. Jamie Vardy

46. Carlos Volante

47. George Weah

48. Ian Wright

49. Lev Yashin

50. Zinedine Zidane

