La “amenaza” en un duelo ante Boca y los intensos picados familiares: las anécdotas de Juan y Bautista, la nueva dinastía Barros Schelotto

Bautista (izquierda) y Juan (derecha) siempre llevaron la bandera azul y blanca, sobre todo en el corazón

La dinastía de los Barros Schelotto sigue presente en el fútbol actual, esta vez por medio de dos de sus sobrinos. Bautista Barros Schelotto y Juan Cataldi son jugadores profesionales que buscan hacerse un lugar y triunfar en sus carreras futbolísticas.

Bautista tiene 22 años y llegó a debutar en Gimnasia durante la última edición de Copa Argentina, en la victoria 5-0 contra Dock Sud. En agosto del año pasado, firmó su primer contrato con el Lobo hasta diciembre de 2024. Hoy está esperando ofertas para salir a préstamo y ganar experiencia en otro club.

Juan hizo su estreno en el Tripero en 2018, también por Copa Argentina. Ante la falta de minutos, el categoría 98′ fue prestado al Bolívar en 2020 para tener continuidad. Cuando volvió a mitad de 2021 y supo que no sería tenido en cuenta, rescindió su vínculo (terminaba en junio de este año) para poder sumarse al OF Ierapetra FC, equipo que milita en la segunda división de Grecia y que comparte con 11 argentinos.

Ambos arrancaron sus vidas futbolísticas a los 4 años, como no podía ser de otra manera, en el Club Gimnasia y Esgrima La Plata, aquel equipo tan amado por el abuelo Hugo (ex presidente de la institución en los años 80′), de Pablo (padre de Bautista), de Carolina (madre de Juan), y de sus tíos mellizos Guillermo y Gustavo, dos glorias de la historia Tripera.

— ¿Cómo se describen futbolísticamente?

Juan: Toda mi vida jugué de volante, tirando más a ser ofensivo. Sin embargo, uno entiende que debe ayudar al equipo en la posición que te pida el técnico. Acá he llegado a jugar de cuatro por pedido del técnico.

Bautista: Yo me caracterizo por estar siempre en la banda derecha. Hubo un tiempo que pasé al medio, pero mi abuelo me decía que me quedara en el lateral por mi estilo. Soy más ofensivo, pero sin descuidar el espacio que dejo.

— ¿Qué referente tienen en su puesto?

Juan: Iniesta siempre me pareció un jugador magnífico, también me gustaba el estilo de Gago y Kaká. Trato de aprender de sus movimientos, lo que han dicho en entrevistas, sacar lo mejor de cada uno para aplicar en mí juego.

Bautista: Me quedo con el Dani Alves que ganó todo en el Barcelona. Por lo que he visto, siento que fue el mejor sin duda alguna.

Juan jugando para el OF Ierapetra FC, el equipo ronda la mitad de tabla de la Zona B

— ¿Qué tan complicado es el camino a primera?

Juan: El proceso de inferiores es relativo, hay muchas veces en las que jugás y otras en las que no. Hubo mucho tiempo donde competía en Metro, tuve que esperar a séptima para poder hacerlo en AFA. Depende mucho de los técnicos y la maduración temprana que tienen algunos jugadores.

Bautista: A mí me pasaba que subí de sexta a reserva, pero hubo unos años donde entrenaba con ellos y competía más con mi categoría. Recién en cuarta logré asentarme más, fue la época donde se produjo mi debut. Todo dependía de la continuidad que tenía en ese entonces, ya que al técnico le importaba que estuviese bien antes que hacerme jugar sin ritmo futbolístico.

— ¿Cómo es el vínculo con los mellizos?

Juan: Si bien tenemos un grupo de la familia, ellos siempre están al tanto, saben cuándo tengo partido, si jugué, me preguntan cómo estoy. Es un ida y vuelta constante.

Bautista: Son bastantes presentes con nosotros, me mandan mensaje día por medio para ver si me apareció una posibilidad de préstamo y me motivan para seguir dándolo todo en cada entrenamiento.

—¿Qué pensaron acerca de su llegada a la selección paraguaya?

Juan: Gustavo ya había sido ayudante de campo en equipos de Paraguay, así que ya tenían una referencia de ellos. Ojalá puedan clasificar al mundial, no es fácil pero tampoco imposible.

Bautista: La verdad que no me los esperaba en una selección a esta edad, pero sí que sean solicitados por la carrera y logros que tienen. No me sorprende el laburo que vayan a hacer, pero sé que lo hacen con conocimiento, así que deseo que les vaya bárbaro.

Juan tuvo la particular chance de disputar unos minutos ante el Boca dirigido por Guillermo y Gustavo en la Superliga 2018-19. “Fue una sensación rara, estaban entrando los equipos a la cancha y me hacían el gesto al cuello, como diciendo que me iban a matar ja. Lo recuerdo como una linda experiencia donde a cada uno le tocó defender lo suyo”.

— ¿Qué representan para ustedes?

Juan: Son dos tíos más, obvio que tienen todo un recorrido y va de la mano con nosotros porque están en nuestro mismo mundo. De todas formas, el fútbol se vive de manera intensa en toda la familia, hacemos partidos de 6vs6 o 8vs8 a morir, son momentos divertidos e inolvidables que se repiten año a año.

Bautista: Uno no hace diferencia ya que para todos son lo mismo, familiares nuestros. Nos apoyamos mucho por todo lo que representan en el fútbol, pero hasta ellos demuestran que son dos más, no se sienten superiores a nadie.

Bautista en su debut el 23/03/2021 en cancha de Temperley. Ingresó para disputar todo el segundo tiempo

— Diego Armando Maradona dirigiendo a Gimnasia..

Juan: Yo lo viví cuatro o cinco meses antes de la pandemia. Verlo entrar al vestuario te daba una vibra única que nunca sentí en mi vida. Lo fui normalizando con el correr del tiempo, pero salí de Gimnasia y me di cuenta que no es normal que Maradona sea tu técnico, fue una sensación muy linda.

Bautista: A mí me tocó sumarme en la última etapa de Diego, así que no llegué a disfrutarlo tanto como otros jugadores. De todas formas, la locura de sentirlo en el Lobo, ver el amor que le daban los hinchas nuestros y rivales, sin dudas que fue algo único.

Sobre su actual paso por Grecia, Cataldi afirmó: “Es una experiencia muy linda estar en la isla de Creta, sobre todo estando con compañeros argentinos. Además, confesó que “la gente es muy cálida, uno puede dejar algo en la calle y sabe que no va a pasar nada”.

“Lo bueno es que no hace tanta falta hablar el griego, la mayoría se comunican en inglés, el técnico habla español. Sé decir los saludos básicos y dar ciertas ordenes dentro de la cancha”, expresó Juan.

Bautista está en una etapa diferente, donde busca rodaje y experiencia para afianzarse en primera: “Entreno todos los días, me motiva ver a mis viejos yendo a laburar desde las 6 de la mañana. En el fondo digo: ‘Vos te levantas y vas a jugar al fútbol, hoy tenés que ir a matarte en la cancha’”.

— ¿Tienen planes alternativos al fútbol?

Juan: Yo no tenía novedades sobre mi primer contrato, así que me decidí a arrancar una carrera. Justo cuando lo hice, coincidió con que me llamaron para entrenar en primera, asistí a la facultad durante 5 meses con los tiempos apretados y se hacía insostenible. Hoy en día, tengo otras actividades que me ayudan a aprender y despejar la mente de este mundo.

Bautista: Hay que estar preparados porque la vida sigue más allá del fútbol. Yo estudio el idioma inglés, lo que me sirve para seguir entrenando la cabeza y olvidarme un poco del deporte. Si bien es lo que me apasiona, a veces estás a 2000 por hora y eso no tiene sentido.

Diego Maradona con Guillermo y Gustavo. Bautista es el chico de la izquierda y Juan el del medio

— ¿Qué es Gimnasia para ustedes?

Juan: Todo, uno quizás no se da cuenta al instante, pero son casi 20 años de experiencias compartidas, momentos buenos y malos, solo, con amigos. Como hincha, me quedo con la felicidad que vivimos cuando clasificamos a la final de la Copa Argentina. No me tocó ir al banco de suplentes, pero estuve en la platea del Minella donde lo viví con todo el pueblo Tripero.

Bautista: Gimnasia nos educó como personas, nos inculcó el respeto, el compañerismo, nos dio amigos que hasta hoy nos perduran y, sobre todo, la gran posibilidad de ser jugadores profesionales. Como hincha, me acuerdo de la promoción del 2009 con los goles de Niell, el clásico que ganamos en el 2010, la caravana para la final en Mendoza, nadie me va a borrar todo lo vivido con el Lobo.

Con respecto a la relación entre ellos, ambos coincidieron en que “decir algo específico es mentir. Hicimos todo juntos, ir al colegio, a inglés, natación, entrenar en el club, etc. Es un primo, pero lo considero como un hermano, pasamos momentos buenos y malos en todos los aspectos, pero el vínculo siempre está”.

— Para ir cerrando, ¿Qué objetivos personales tienen?

Juan: Quisiera armar una linda carrera, jugar muchos partidos, levantarme todos los días y tener ganas de entrenar y jugar. No todo pasa por hacerse millonario, yo busco trazarme objetivos y poder lograrlos. Es verdad que el fútbol te quita muchas cosas, pero también te da otras, así que también hay que disfrutarlas porque estamos viviendo de lo que nos gusta.

Bautista: Busco sumar la mayor cantidad de partidos en primera división para empezar a hacerme un nombre y ver hasta donde puedo escalar, tanto en liga como en divisiones. Quiero mejorarme como jugador y persona, cada día que me levanto es una oportunidad más para demostrar lo profesional que soy.

