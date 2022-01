Quién es Andrew Teuten, el lateral uruguayo que Gallardo tiene en carpeta por si Angileri no renueva contrato con River Plate

Teuten debutó en la élite del fútbol charrúa en 2018 (@MvdCityTorque)

Tras la renovación del contrato de Marcelo Gallardo por otra temporada, el mercado de pases se vive con intensidad en River Plate: la dirigencia ahora encabezada por Jorge Brito busca brindarle las herramientas para que pueda dar batalla en todos los frentes, más allá de que la Copa Libertadores representa el principal objetivo para todos sus participantes. Varios nombres fuertes se sumaron al plantel, como Juanfer Quintero, Emmanuel Mammana, Leandro González Pirez y Tomás Pochettino (y Esequiel Barco está al caer). Sin embargo, el lateral izquierdo mantiene dibujado un signo de interrogación.

El contrato de Fabrizio Angileri vence en junio y las conversaciones en pos de la renovación todavía no se cerraron, por lo que el mendocino se entrena a contraturno (junto a Benjamín Rollheiser) hasta que se resuelva su situación. La alternativa probada en ese sector es Milton Casco, ya un referente de la gestión del Muñeco. Pero, de no seguir Angileri, el DT necesitará otra pieza, sobre todo para apostar a no resignar peleas.

Y allí surgió el nombre de Andrew Cristopher Teuten. El lateral uruguayo, de 23 años, hizo su presentación en la élite en 2018. De 173 centímetros, fue elegido el mejor marcador de punta zurdo de la liga rioplatense en su última edición. En el Millonario su nombre fue ofrecido e interesó: habita la carpeta del orientador a la espera de la resolución del caso Angileri. Tiene contrato con el conjunto que pertenece al City Group (con los Ciudadanos de Pep Guardiola como nave insignia, que comprarán el pase de Julián Álvarez) hasta diciembre de 2023.

Ostenta 108 partidos, siete goles y ocho asistencias. Además de disfrutar de su actividad, se revela fanático del básquet, tal como exhibe en su cuenta de Twitter. Y, entre sus admirados, surge Facundo Campazzo, el base de la selección argentina que hoy defiende la camiseta de los Denver Nuggets.

Elías Gómez marca a Carrascal en un enfrentamiento ante River (REUTERS/Marcelo Endelli)

Más allá de Teuten, el otro nombre que podría desembarcar en Núñez es Elías Gómez, de Argentinos Juniors. De 27 años, por el ex Rosario Central y Defensa y Justicia, en el Bicho piden dos millones de dólares por el 80% del pase. Vale recordar que ya estuvo en el radar de Boca Juniors.

De no sumar a nadie, y no lograr renovar con Angileri, a Gallardo le quedaría la opción de utilizar allí a Javier Pinola (hoy central, pero que conoce muy bien la posición), y Tomás Salomoni, juvenil de 18 años.

SEGUIR LEYENDO: