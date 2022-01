Con una categórica frase, el jefe de Mercedes volvió a poner en duda la continuidad de Hamilton en la Fórmula 1

Lewis Hamilton y Toto Wolff (REUTERS/Ozan Kose)

La herida sigue sin cerrarse en Mercedes luego de perder el título de pilotos en la Fórmula 1. A más de un mes de la definición donde Max Verstappen se consagró campeón mundial sobre Lewis Hamilton, el jefe y accionista del equipo alemán, Toto Wolff, volvió a insistir en que fueron perjudicados y no cree que superen lo que pasó, en especial Hamilton, que sigue sin hablar desde el final del Gran Premio de Abu Dhabi el pasado 12 de diciembre.

En una entrevista con el medio germano Auto Motor und Sport, Wolff, dueño del 33 por ciento de las acciones de la escudería teutona, lejos de calmar las aguas o mostrarse más frío por el paso del tiempo, continúa alimentando la posibilidad de un posible retiro de Hamilton. No lo plantea de forma directa, pero si se lee entre líneas su mensaje, el team-manager austriaco volvió a sentenciar que los despojaron de una corona que era suya.

“Las heridas son muy profundas. No creo que alguna vez superemos eso, especialmente Lewis como piloto”, aseguró Wolff. “Cuando rompemos el principio fundamental de la equidad y el cronómetro ya no es relevante, es cuando dudas de este deporte. Cuando te pueden quitar todo tu trabajo, sangre, sudor y lágrimas”, sentenció. El mes pasado Wolff ya había puesto en duda la continuidad de Hamilton a pesar del contrato que lo vincula al inglés hasta 2023.

“La capacidad de resistencia de Lewis a menudo se cuestiona erróneamente. Incluso después de Abu Dhabi, inmediatamente felicitó a Max. Lewis solo quiere una cosa: competencia leal en la pista”, subrayó Toto en defensa de su pupilo que no pudo plasmar su octava corona y perdió ante el neerlandés de Red Bull.

Hamilton perdió y tuvo la hidalguía de reconocer el título de Verstappen (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Lewis quedó muy molesto luego de que el Director de Carrera de la F1, Michael Masi, antes de la reanudación de la carrera tras el despiste del Williams de Nicholas Latifi, les ordenara a los rezagados que dejaran pasar a Verstappen, quien tuvo cinco autos delante. Como Max había puesto gomas blandas antes del último giro, tuvo mejores condiciones en su auto que Hamilton, al que superó tras el relanzamiento. Ganó la carrera y se adjudicó su primer título en la Máxima.

Si bien la Federación Internacional del Automóvil (FIA) está llevando a cabo un análisis exhaustivo de todo lo que pasó en esas instancias finales, no cambiará el resultado final. Por eso la especulación es que Mercedes está presionando a la entidad rectora para que remueva de su puesto a Masi y es por eso que Wolff espera “acciones y no solo palabras”.

“En un deporte que se supone que es un deporte, no podemos hacer freestyle así con las reglas. Antes del inicio de la nueva temporada, debe haber claridad sobre las reglas para que cada piloto, equipo y aficionado sepa qué está permitido y qué no. Ninguna decisión debe romper las reglas por el bien del espectáculo. Al final, brindamos entretenimiento, pero ninguna decisión debe romper las reglas por el bien del espectáculo”, se quejó por la decisión tomada por Masi sobre los rezagados.

Al ser consultado si el duelo Hamilton vs. Verstappen estuvo a la altura del de Senna vs. Prost, sostuvo que “no, son tipos completamente diferentes. Max es rápido como un rayo, pero aún no tiene la experiencia. Lewis conduce al máximo de su capacidad. Los dos corrieron en su propia clase. En algunos casos tenían una ventaja de 40 a 45 segundos sobre el tercero. Este duelo ciertamente ha vuelto a aumentar el interés. La Fórmula 1 claramente se benefició de esto”.

Max Verstappen ganó la carrera en Abu Dhabi y se quedó con el campeonato (REUTERS/Kamran Jebreili)

En cuanto a la rivalidad con Red Bull, afirmó que “fue un intercambio abierto de golpes, como dos boxeadores que se turnan para dar puñetazos”.

Respecto de la próxima temporada en la que los autos cambiarán en un 90 por ciento por el nuevo reglamento técnico, comentó: “Creo que el tope presupuestario pondrá muchas cosas en orden. Si alguien encuentra una escapatoria y se escapa con ella, todos la recrearán. Los coches serán todos muy similares. Todavía puede haber diferencias en el primer año. Después de eso se equilibrará. Ya no habrá equipo que conduzca un segundo por delante.

Al ser consultado sobre el valor económico del equipo Mercedes, manifestó: “No quiero dar números, pero creo que nos estamos acercando a las calificaciones de los equipos estadounidenses de la NBA y la NFL. Escribiremos claramente las ganancias y con eso es posible estimar cómo está calificado”.

En 2026 la categoría también modificará sus motores que serán más sostenibles en busca de reducir las emisiones de dióxido de carbono. Hay rumores que afirman el ingreso de Porsche y Audi. Wolff indicó: “Sería sensacional si los dos se unieran. Tienes que apoyar eso también. Pero también queríamos asegurarnos de que se respete a los tres fabricantes actuales al desarrollar el reglamento”.

