La inquietante frase del jefe de McLaren que sembró dudas sobre el futuro de Hamilton en la Fórmula 1

Hace más de un mes que Lewis Hamilton se guardó a silencio y su futuro es un interrogante (REUTERS/Kamran Jebreili)

Desde el domingo 12 de diciembre que Lewis Hamilton se llamó a silencio tras perder el título de la Fórmula 1 contra Max Verstappen. Mucho se habla de continuidad del inglés y el piloto de Mercedes no salió a desmentir ninguna versión, incluso la de un posible retiro por su descontento con la definición del campeonato y a la espera del análisis que está haciendo sobre los episodios de Abu Dhabi la Federación Internacional del Automóvil (FIA). Ahora, el jefe de la escudería McLaren planteó que el británico no está actuando y su enojo es genuino.

Zak Brown, responsable del equipo inglés, afirmó que Hamilton está “desengañado” tras el polémico final de Abu Dhabi, según informa The Sun. El team-manager subrayó que “no es un truco la posible amenaza de retiro del séptuple campeón mundial”.

Fue el propio Toto Wolff, jefe de la escuadra Mercedes, quien días posteriores a la definición puso en duda que Hamilton pueda seguir en el próximo campeonato a pesar de tener contrato con la escudería alemana hasta 2023 inclusive.

Lewis quedó muy molesto luego de que el Director de Carrera de la F1, Michael Masi, antes de la reanudación de la carrera tras el despiste del Williams de Nicholas Latifi, les ordenara a los rezagados que dejaran pasar a Verstappen, quien tuvo cinco autos delante. Como el neerlandés de Red Bull había puesto gomas blandas antes del último giro, tuvo mejores condiciones en su auto que Hamilton, al que superó tras el relanzamiento. Max ganó la carrera y se adjudicó su primer título en la Máxima.

Zak Brown avisó que no debería sorprender si Hamilton se baja (REUTERS)

El corredor inglés no pudo plasmar su octava corona y solo se limitó a hablar luego de la carrera en los testimonios previos al podio, y luego se ausentó de la conferencia de prensa. Días más tarde dejó de seguir a todos los perfiles en su cuenta de Instagram y su última aparición pública fue el viernes 17 de diciembre, cuando visitó las instalaciones del equipo Mercedes en Brackley, en el Reino Unido.

Brown sentenció que “no me sorprendería si Lewis se detuviera, así que no creo que nadie deba dar por sentado que volverá. Es solo mi opinión personal que va a regresar, pero no creo que debamos descartar o no reconocer su frustración, su enojo. Tal vez aún no ha tomado una decisión. Tal vez se está tomando el tiempo para tomar esa decisión porque una vez que se toma, se toma. Así que no creo que debamos descartarlo o tomarlo a la ligera (que renuncie)”.

La FIA informó que se tomará hasta dos días antes de la apertura de la temporada en Bahréin, el 20 de marzo, para publicar su informe. No obstante, el mandamás de McLaren piensa que Lewis volverá a pelear por otro título. “Creo que todavía tiene un deseo ardiente de competir y eso finalmente impulsará su decisión”, aseveró.

“Claro, está muy enojado, pero creo que los pilotos de carreras quieren correr. Y creo que es un luchador. Creo que querrá volver e intentar ganar un octavo campeonato. No creo que esté listo para retirarse porque, una vez que cuelgas, cuelgas. No creo que esté listo para colgar (el casco). Y no creo que vaya a dejar que un incidente lo lleve al retiro”, explicó.

Lewis Hamilton reconoció el triunfo de Max Verstappen, pero se enojó por cómo fue la definición (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Cabe recordar que el informe de la FIA apuntará a tomar lo ocurrido en Abu Dhabi para no repetir errores si considera que los hubo en la definición del título, pero su decisión no afectará el resultado. Otro tema pasa por el porvenir de Masi, cuyo futuro en el cargo sería una duda.

Pero Brown confía en que el nuevo presidente de la FIA, Mohammed ben Sulayem, hará los cambios correctos. “Tengo mucha confianza en Mohammed. He pasado una buena cantidad de tiempo con él y creo que será un agente de cambio, donde las cosas deben mejorar”, aseguró.

“Podemos centrarnos en Abu Dhabi, pero si miramos los últimos dos años de la variedad de incidentes. Abu Dhabi fue solo uno de ellos”, apuntó.

“No olvidemos que los equipos tenían mucho que decir sobre cómo se vigila el deporte y las reglas. Recuerdo que Niki Lauda dijo una vez: ‘deja que los pilotos lo resuelvan. Eso es lo que solíamos hacer’. Creo que debe haber un punto intermedio con más indulgencia para dejarlos correr”, analizó.

Por ahora, el equipo Mercedes anunció que el 18 de febrero presentará su flamante W13, el auto con el que competirá en el próximo campeonato, que se estrenará un reglamento técnico que obligó al cambio de los coches en un 80 por ciento de lo que fueron en 2021.

La primera escudería que mostrará su monoposto para 2022 será Aston Martin, el 10 de febrero. Un día más tarde lo hará McLaren y el 17 Ferrari dará a conocer su auto. El resto de los equipos por ahora no informaron las fechas de sus estrenos.

SEGUIR LEYENDO