La frase de Toto Wolff sobre el futuro de Lewis Hamilton que provocó temor en la Fórmula 1

Durante la temporada 2021, Toto Wolff fue uno de los grandes protagonistas de la Fórmula 1. El director del equipo Mercedes mostró un alto perfil, sobre todo cuando recrudecieron los enfrentamientos con Christian Horner, su par en Red Bull, en la contienda por el título entre Lewis Hamilton y Max Verstappen.

El pasado domingo, en la definición del Gran Premio de Abu Dhabi, el alemán volvió a aparecer en escena cuando el piloto de los Países Bajos se quedó con el campeonato a bordo de su Red Bull tras la decisión de habilitar la pista para la última vuelta de la carrera de parte de la Dirección de Carrera por el accidente de Nicholas Latifi.

Hoy, luego de que la escudería alemana anunció que retiró la apelación sobre dicho incidente, Wolff brindó una conferencia de prensa explosiva en la que analizó cómo fue el final de una temporada histórica para la F1.

“Espero acciones concretas de la FIA, no palabras. Acciones sobre cuestiones técnicas y reglas, para que quede claro en el futuro lo que se puede y no se puede hacer. Hemos decidido no apelar, a pesar de ser conscientes de nuestras razones. Pero también somos conscientes de las consecuencias de una posible apelación. Estoy seguro de que hubiéramos ganado en cualquier tribunal, estoy seguro, a la luz de los elementos a nuestra disposición”, dijo el director deportivo de Mercedes.

“Simplemente se tomó una decisión, en los últimos cuatro minutos del GP, que aniquiló a Hamilton. Le quitó el título”, agregó Wolff.

Verstappen festejó su primer título de la F1 en el podio de Abu Dhabi con Hamilton presente (REUTERS/Rula Rouhana)

Hay que destacar que durante la última vuelta en Abu Dhabi, y tras liderar gran parte de la carrera, la dirección de carrera a cargo de Michael Masi decidió reordenar la grilla y puso, entre los rezagados, al británico siete veces campeón del mundo y al neerlandés mano a mano. En el relanzamiento, el piloto de Red Bull aprovechó que estaba con neumáticos menos desgastados y dejó atrás al de Mercedes para llegar primero a la bandera a cuadros.

“Lewis y yo estamos desilusionados en este momento. No por nuestro deporte, que amamos, sino porque si rompes el principio de justicia y autenticidad puedes dejar de amarlo. Hemos empezado a hacernos preguntas y eso tomará tiempo digerirlo. Dudo que alguna vez lo dejemos atrás del todo”, sentenció Toto Wolff.

Acto seguido, al ser consultado sobre si frente a este escenario Hamilton podría abandonar la Fórmula 1, el austríaco fue contundente. “Lewis nunca superará el dolor y la angustia que le causaron el domingo. Para ser honesto, todavía hoy, ni siquiera puedo entender lo que pasó. Estoy incrédulo, todavía me parece surrealista lo que sucedió”.

“Como piloto, verá en su corazón que debe continuar porque está en la cima de su estado de forma, pero tendrá que superar el dolor, puesto que es un hombre con fuertes valores”, agregó en su pensamiento sobre lo vivido en el circuito Yas Marina de Abu Dhabi.

