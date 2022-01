Brandon Moreno en defensa del Canelo Álvarez: “no entiendo por qué lo critican muchísimo”

"Canelo" Álvarez y Brandon Moreno entrenaron juntos. (Foto: Instagram@theassassinbaby)

Previo a la defensa de su título en la UFC, Brandon Moreno se presentó al día de medios en el que conversó de distintos temas. Además dar detalles sobre el tercer duelo que sostendrá contra el brasileño Deiveson Figueiredo en el evento 270 de la empresa estadounidense, el campeón dedicó algunas palabras hacia el boxeador Saúl Álvarez respaldando su carrera.

“Creo que en México a veces lo critican muchísimo, pero yo en lo personal no entiendo por qué. El tipo es increíble, cuando lo conoces y hablas con él te das cuentas de por qué es lo que es, de por qué es el campeón. Es una persona humilde, seria”, dijo el peleador de artes marciales mixtas para los micrófonos de Los Angeles Times.

Moreno, quien combate en la categoría de los pesos mosca se reunió con el Canelo en julio de 2021 para entrenar juntos e intercambiar técnicas. “Cuando lo conocí tuvimos una pequeña charla, me dio ciertos consejos del boxeo y sobre la vida, de estar en la cima. Aprecio mucho que se haya tomado el tiempo de compartir ese conocimiento conmigo” expresó el nacido en Tijuana, México.

Jun 12, 2021; Glendale, Arizona, USA; Brandon Moreno celebrates his championship victory against Deiveson Figueiredo during UFC 263 at Gila River Arena. Mandatory Credit: Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports

Por la retención del cinturón

El próximo sábado 22 de enero en el Honda Center de Anaheim, California, Brandon defenderá por primera vez el campeonato de los mosca ante Figueiredo. Justamente fue al brasileño a quien le arrebató el título en el verano pasado en la segunda edición del combate. El historial señala un empate y un triunfo para el mexicano.

“Todo cambia en el sentido de que muchas veces el hambre de querer ir por el oro lo es todo. Te ayuda a mover montañas si es necesario y, una vez que ya tienes el oro, muchas veces se ha visto en otros campeones como el hambre tiende a desaparecer”, planteó Moreno cuando le fue cuestionado sobre las diferencias entre ser retador y campeón.

Por ello, el bajacaliforniano aseguró que uno de sus objetivos primarios fue el de no perder el entusiasmo.” Una vez que gané el título una de mis principales metas fue de ‘hey, concentrado señor porque las cosas siguen igual, hay gente que quiere tu título, que te quiere ganar, estate listo para lo que venga’. Entonces me concentré en no perder el hambre”, indicó.

Brandon Moreno y AMLO en el Palacio Nacional, en Ciudad de México. (Foto: Cuartoscuro)

Con 27 años de edad (ahora ya 28), Brando Moreno se convirtió en el primer peleador nacido en territorio mexicano en hacerse de un título de la UFC. Ha sido recocido por diversas personalidades e incluso, su logró lo llevó a entrevistarse con el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.

“Me siento un peleador mucho más maduro que ese muchacho que entrevistaron en 2017. Siento que sigo con un hambre mucho más madura, soy el campeón. Pero quiero que eso no me impida mantenerme bien centrado en lo que quiero”, finalizó.

