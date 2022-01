Miguel Ángel Russo dio detalles sobre cómo quedó su relación con Riquelme tras su salida de Boca: “Es muy influyente como directivo”

*Miguel Ángel Russo habló de su relación con Juan Román Riquelme

Fue un encuentro fortuito luego de su desprolija salida de Boca. Miguel Ángel Russo reveló que se encontró con Juan Román Riquelme cuando el Xeneize viajó a Arabia Saudita para afrontar un compromiso contra el Barcelona. Fue en diciembre, pero hoy el entrenador rompió el silencio. En diálogo con ESPN, el entrenador subrayó que el máximo ídolo del club de la ribera es muy “influyente” en su rol de dirigente y aseguró que fue “el mejor jugador” que dirigió en su carrera.

“Román fue el mejor jugador que dirigí. Fue muy importante en los títulos que Boca ganó y como dirigente también es influyente. Todo lo que vive le da más experiencia y hará que mejore permanentemente”, indicó el estratega que actualmente se encuentra en el Al-Nassr. “Todos los roles del fútbol han ido cambiando tanto, el sistema de vida ha cambiado tanto, hay tanta influencia... Y es Boca. Boca genera muchísimas más cosas y no hace falta que lo diga”, agregó.

*El ex DT de Boca rompió el silencio desde Arabia Saudita

El Palomo dejó el club porteño en 2021 luego de una serie de resultados adversos a pesar de haber conquistado la Superliga Argentina 2019/2020 y la Copa de la Liga Profesional en 2020. “Boca genera muchas cosas. Ponen todo en otro tono porque es Boca y son las reglas del juego. Y Riquelme tiene capacidad, no tengo ninguna duda”, analizó el DT.

Además, Russo dio detalles de la relación que mantuvo con el ex futbolista y actual directivo de la entidad boquense. “Es normal. Hablamos por teléfono y nos encontramos cuando vinieron a jugar con Barcelona. Él tiene mucho respeto por mí también, me llama cuando me quiere decir algo y enseguida levantamos el teléfono. Punto”.

El ex DT del Xeneize dijo también que tuvo “la mejor relación” con Carlos Tevez, quien se retiró a mediados de 2021: “Me alegro que su última etapa en Boca haya sido muy importante. Tuvo una decisión sabia y tengo el mejor recuerdo de él. Conmigo tuvo un alto rendimiento, se preocupó por mejorar”.

*El técnico reveló cómo fue su salida de Boca

“Siempre tengo un respeto muy grande por Boca, por su gente. Mirá que en el 2007 me fui campeón (de la Copa Libertadores) y no hice una sola declaración. No hice nunca una sola declaración. En otro momento sigo pensando de la misma manera. Hablé con los que tenía que hablar y nada más. Me fui campeón y habiendo perdido una final del mundo, y mantuve silencio. Entiendo que lo que tengo que decir lo digo en el momento justo y donde lo tengo que decir. La vida te lleva a otra forma y otra manera”, subrayó.

Por último, Russo indicó que extraña muchas cosas de la Argentina, pero que vive “el día a día” y que su profesión lo mantiene “vivo”. Como el entrenador tiene entre sus dirigidos a dos ex River como Gonzalo Martínez y Ramiro Funes Mori. Entre risas, dijo internamente prefieren evitar tratar el tema del Superclásico. “Con el Pity no hablamos de River ni de Boca”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO