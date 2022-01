Battaglia negó una discusión con Almendra, pero confirmó un cruce: “Sé la clase de jugador que es y lo quiero ayudar”

Boca Juniors inició la temporada 2022 con un triunfo 2-0 sobre Colo Colo de Chile, en el marco de la tercera fecha del Hexagonal de verano, previo al arranque oficial de la Copa de la Liga Profesional de fútbol (LPF). En el estadio de Estudiantes de La Plata, con una formación que incluyó un mix de habituales titulares con juveniles, el Xeneize ganó por los goles de Diego González, a los 9 minutos de la primera etapa, y el santiagueño Exequiel Zeballos, con un tiro libre, a los 35m. de la segunda.

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, Sebastián Battaglia destacó el juego general del equipo y también habló de los refuerzos que podrían confirmarse en los próximos días, con principal hincapié en Darío Benedetto. Sin embargo, hubo una respuesta que fue la más esperada y tenía que ver por el cortocircuito que tuvo con Agustín Almendra en un entrenamiento de la semana pasada y que por ello habría sido desafectado para este amistoso. El DT negó que haya habido una discusión, pero sí reconoció que hubo un “intercamio de opiniones” por la posición que pretende el futbolista y aclaró que lo que busca es ayudar al mediocampista de 21 años.

“No hay ningún problema. Es un chico que tiene un gran futuro y tenemos una gran confianza despositada en él. Es una manera de acompañarlo y ayudarlo, que sepa que tiene que crecer y hacer las cosas bien entrenando y cuando le toque jugar. Es una manera también de enseñarle y educarlo desde todos lados. Tenemos mucha confianza en él, no hay ningun problema. Se entrenó bien, lleva de igual manera la pretemporada y sé la clase de jugador que es, por eso lo quiero ayudar”, contó Battaglia en la rueda de prensa.

Ante la consulta si la discusión se originó porque Almendra no quiere jugar en el sector derecho de la mitad de la cancha, el entrenador aclaró: “No fue ninguna discusión, para nada. Son intercambios de opiniones. Un jugador puede tener preferencias por ahí por una posición, pero nosotros tratamos de ayudarlo. Mi etapa de jugador en todas las inferiores la hice de volante central y en Primera terminé jugando más de 8 que de 5. Me pude adaptar y cada jugador tiene su pensamiento. Repito, no fue una discusión y queremos que Agustín crezca y ayudarlo. Sabemos el jugador que es”.

Otras frases de Sebastián Battaglia:

-“Ojalá formemos un grupo fuerte para afrontar todo los torneos”.

-“Trabajamos de una manera y con una idea de equipo más alla de cómo se paren en la cancha. Podemos variar la fiorma de cómo nos paramos. Hoy cambiamos la manera de jugar en un momento del partido, pero son todos diferentes. Tenemos jugadores inteligentes que pueden cumplir distintas funciones donde puede salir mejor”.

-“Ángel Romero es un jugador que tiene mucha calidad, es un gran jugador. Pero no sé nada de él. Esa es la realidad”.

-“Gastón Ávila tuvo una muy buena actuación, estuvo seguro en una cancha que estaba muy rápida y se hacía difícil hacer pie. En general me voy conforme con todos. En el primer tiempo no nos inquietaron y en el segundo tiempo fueron más aproximaciones de ellos. Después nos acomodamos y pudimos hacer un gol más”.

-“La etapa anterior me tocó agarrar en un momento que el equipo no no estaba en una posición que quería e hicimos nuestro trabajamo y pudimos lograr los objetivos. Este es un año diferente y hay que encararlo de otra manera. Esteaño para mí es importante y la idea sigue siendo la misma de siempre, tratar de buscar un equipo protagonista y esperemos poder lograrlo y pelear todo lo que tenemos que jugar”.

-“Alan Varel tuvo muy buen partido también. Lo vi correcto. Sabemos la clase de jugador que es y las opciones que nos da como volante central. Tuvo un muy buen partido”

-“Los chicos (por Zeballos, Molinas, Montes) nos ayudaron, están creciendo y lo estamos acompañando. Al final del partido teníamos salvo a Ramírez, de mitad de cancha para adelante todos chicos que tuvimos en la reserva y eso nos pone contentos, que puedan crecer acompañado de los grandes”.

-“Sobre los refuerzos es lo que se habla y estamos todo de acuerdo en los que están por venir. Esperemos que se solucione bien. Están trabajando y haciendo un gran esfuerzo por traer a jugadores como Benedetto que ya ha estado y tiene muchas ganas de poder vestir la camiseta de Boca. Y Figal también. Todos vienen a sumar y a aportar su experiencia y trayecotraia para el grupo. Tenemos un grupo fuerte y ellos vienen a aportar lo suyo también, buscamos eso”.

