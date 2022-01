Jorge Meré es nuevo jugador del América: negociación con Pablo Solari se cayó

Jorge Meré. Foto: Twitter @ClubAmerica

El Club América hizo oficial el fichaje de Jorge Meré. Mediante una vídeo publicado en sus redes sociales, el equipo dio a conocer que el español es nuevo jugador de las águilas a partir del Grita México Clausura 2022. En contraparte, la transferencia del argentino Pablo Solari se vio frustrada durante la definición de los últimos detalles.

La llegada del defensor español representa el tercer refuerzo realizado por los azulcremas para encarar el semestre recién iniciado de la Liga MX. Con 24 años de edad, Meré aterrizó en el Aeropuerto de la Ciudad de México la mañana de este martes 18 de enero. Proviene de jugar con el Colonia en la Bundesliga de Alemania.

En el vídeo de presentación es Álvaro Fidalgo quien le dio la primera bienvenida con la redacción de una carta. En la narración, el mediocampista recordó cuando ambos futbolistas compartieron equipo en etapas infantiles y aseguró que a pesar de haber tomado caminos distintos, su amistad continuó con el pasó de los años.

Jorge Meré a su llegada a México en el AICM. Foto: Twitter @Davyrke

“Te cuento que estoy en el equipo más grande de México. Es un sentimiento que no se puede describir, pero aquí siempre encontrarás pasión, valor y gloria. Amigo, ahora el fútbol nos une en esta emocionante aventura. Somos águilas, listas para alzar el vuelo”, se escucha en voz de Fidalgo.

Meré se ausentó del último partido con el Colonia debido a que se dedicó a definir los detalles de su pase al fútbol mexicano. El defensor hizo su debut con el Sporting de Gijón B en 2013. Dos años más tarde, se unió al primer equipo del cuadro asturiano. En 2017, fue fichado por el Colonia en donde se ha desarrollado y jugado desde entonces.

Con el cuadro alemán, Jorge disputó más de 7 mil minutos en un total de 96 partidos oficiales. Pudo marcar dos goles y registró una asistencia en las cuatro temporadas y media que portó la casaca de las cabras. En su recorrido internacional, ha disputado duelo de la UEFA Europa League. A nivel selección, Meré ha sido convocado por las categorías sub 15, sub 17, sub 19 y sub 21 de España.

Pablo Solari no llegará

Pablo Solari. Foto: Twitter @v_ddiaz

Cuando todo indicaba que el delantero argentino sería nuevo jugador del América, la transferencia finalmente no se dio. Según la cadena ESPN, la directiva americanista cumplió con las condiciones impuestas en un primer momento por el Colo Colo de Chile, equipo dueño de Solari, y del propio jugador.

Sin embargo, el cuadro sudamericano solicitó que el delantero se quedara seis meses más para poder disputar la Copa Libertadores, lo que América rechazó. La misma fuente indicó que los chilenos pidieron una indemnización económica para dejar salir al jugador y de nueva cuenta, las águilas rechazaron pues en Coapa decidieron no poner más dinero del ofrecido (cuatro millones de dólares).

Edmundo Valladares, presidente del conjunto chileno, dijo en un vídeo que “se ha propuesto declarar intransferible a nuestro jugador Pablo Solari mientras Colo Colo esté jugando la Libertadores. La propuesta ha sido aprobada. Consideramos que un jugador de su categoría va a seguir recibiendo nuevos ofrecimientos en el futuro”.

SEGUIR LEYENDO: