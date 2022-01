Cuando vetaron la narración de Martinoli y el Dr. García a petición de directivos de la Liga MX

El estilo de Luis García y Martinoli casi les cuesta ser vetados de los estadios (Foto: Instagram/@garciaposti)

En la Liga MX las voces de Christian Martinoli y Luis García se convirtieron en una parte más de cada jornada del torneo mexicano. TV Azteca se encarga de transmitir los partidos de los clubes mexicanos con los que cuenta los derechos de transmisión y manda a la cobertura a la dupla más popular de Azteca Deportes.

Sin embargo, el estilo de Martinoli-García ha llegado molestar a los directivos de los equipos, al grado de que han pedido que los carismáticos narradores no vayan a los estadios pues los han acusado de ser los causantes por los que pierden los compromisos del campeonato.

Recientemente el Doctor García habló de las “restricciones” que han vivido a causa de su peculiar estilo de narración. En entrevista para el canal de YouTube La Cancha de Avelar el ex futbolista dio los detalles de las peticiones que han hecho diferentes directivos de equipos de la Primera División de México para expulsarlos.

El ex delantero del Atlético de Madrid confesó que su manera de narrar un partido les ha traído distintos tipo de críticas (Foto: Instagram/@garciaposti)

El ex delantero del Atlético de Madrid confesó que su manera de narrar un partido les ha traído distintos tipo de críticas pero en una ocasión un directivo llamó a la sección de deportes de Ajusco para solicitar que veten al Deus Martinoli y al Doctor García.

Cuando argumentaron sus motivos, explicaron que cada que ambos narradores presencian el partido ellos perdían el duelo, así que acusaron que las voces del fanático del Toluca y del ex jugador profesional eran factores de distracción.

“Han hablado presidentes de los clubes con nuestros jefes; hemos tenido jefes de deportes en donde les han pedido que Martinoli y García no narren ni comenten sus partidos porque por culpa de nosotros pierden los partidos”, reconoció el Doctor García.

A pesar de las peticiones de los clubes de la Liga MX para vetar a la dupla Martinoli-García, no lo lograron (Foto: Instagram/@garciaposti)

En primera instancia la petición le causó gracia al ex futbolista de Pumas pues argumentó que su conversación con Martinoli no se escucha hasta la cancha en la que juegan los equipos. De la zona de palcos de transmisión hasta el campo de juego existe una distancia considerable, por lo que para el Doctor García dicha petición era imposible.

“Estamos en el último palco del estadio a 250 pinc**s metros de altura, en el penúltimo closet del estadio, ¿en qué momento tendremos influencia o injerencia en que el delantero lo ponga en la escuadra, o el portero la detenga, o el defensor se equivoque o no?”

Luis García defendió la manera en la que narra y comenta cada partido con su compañero de trabajo y refutó la posibilidad de que sean un factor de distracción. Los directivos de la televisora dejaron en claro que sus narradores no son sinónimos de “mala suerte” y no tienen ningún tipo de intervención en el resultado de los partidos.

García Postigo confesó que su estilo sí es polémico y que no a todos les gusta (Foto: YouTube/@TV Azteca Deportes)

En la misma entrevista García Postigo confesó que su estilo sí es polémico y que no a todos les gusta pero lo defendió sin importar las críticas que han recibido. Además comentó el papel que han tomado sus jefes de sección para respaldarlos ante las críticas y seguir como figuras vigentes de la narración deportiva.

“A varios presidentes de clubes no les gustaba, insisto, intentaron boicotearnos pero dentro de estas dádivas que tenemos en Azteca Deportes y TV Azteca es que tenemos jefes con grandes espaldas y les contestaban así de fácil: ‘Como yo no hago tu alineación, yo no digo quién va a jugar el día de mañana, entonces tú no vas a venir a poner mi once en Azteca Deportes’”.

A pesar de los reclamos de los directivos, no lograron conseguir que Martinoli y el Doctor García fueran vetados y ellos siguieron narrando los partidos que tenía su televisora. En la actualidad ambos cronistas siguen formando parte de los comentaristas protagonistas de la televisora y cubren desde finales de fútbol hasta los partidos de la Selección Mexicana.

