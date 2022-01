Oribe Peralta: “Al futbolista extranjero se le permite equivocarse, al mexicano no”

México vs Camerún festejo de Oribe Peralta en el Mundial de Brasil 2014. Foto: Reuters 1170

Desde su retiro, Oribe Peralta realizó un análisis sobre el desarrollo y las oportunidades que tiene los futbolistas mexicanos y aseguró que sí existe una diferencia respecto a cómo se manejan los extranjeros. Además, sostuvo que para que la Selección Mexicana se vea mejor nutrida, se necesita ser consciente del lo que implica un proceso de formación en los juveniles.

Recién cumplidos los 38 años de edad, el Cepillo ha anunciado su retiro como jugador profesional este 12 de enero. A través de un vídeo publicado en su cuenta de Instagram, Peralta informó sobre el final de una trayectoria de más de 19 años y se despidió de las canchas, además, de su mejor amigo: el balón. Ahora, en declaraciones para ESPN, Oribe habló sobre la situaciones de sus connacionales en la Liga MX.

“Jugar, jugar jugar: es así de simple. Dejarlo que se equivoque. Te pongo un ejemplo muy simple, traes a un jugador extranjero a un equipo lo dejas jugar, que se equivoque por lo menos un torneo, y si no da resultado, al siguiente lo ponen en otro equipo y le dan esa continuidad. Esto no pasa con los mexicanos, pasa solamente con extranjeros”, sostuvo el ahora exfutbolista.

Soccer Football - 2018 World Cup Qualifiers - Honduras v Mexico - Olimpico stadium, San Pedro Sula, Honduras - October 10, 2017. Mexico's Oribe Peralta shoots to score a goal. REUTERS/Jorge Cabrera

Peralta señaló la falta de madurez y el no consolidarse en Primera División como algunas de las razones por las que en Selección Mexicana no existe una gama más amplia de opciones para elegir jugadores. “Al mexicano lo pones uno o dos partidos, si no funciona hay que sacarlo, lo dejas ahí seis o siete meses. En el próximo torneo lo vuelves a meter, le das otros dos partidos, ‘no aún no está listo’, y lo van relegando”, narró.

“Creo que la experiencia se adquiere con base en lo que hace, por esto es que no tenemos los siguientes jugadores en cualquier posición, no solamente delanteros. Sí creo que entre más rápido lo dejen madurar y jugar, me refiero a dejarlo que se equivoque, que falle, porque esa es la única forma en la que puedes aprender”, planteó.

El mensaje de Peralta para directivos de la FMF y clubes se enfocó en esclarecer los objetivos del fútbol mexicano y el proceso que requiere formar futbolistas desde edades tempranas: “Si queremos ver resultados, tenemos que hacer un análisis profundo de saber qué es lo que queremos y cuál es el proceso para llegar a conseguirlo. Entonces, mientras no tengamos definido qué es lo que realmente queremos con Selección, va a ser muy difícil que tengamos resultados”, dijo.

Foto de archivo de Oribe Peralta celebrando un gol con la selección de fútbol de México en Copa Confederaciones 2017. Estadio Fisht, Sochi, Rusia. 21 de junio de 2017. REUTERS/Kai Pfaffenbach

Finalmente y en un tono más relajado, el ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, compartió si apreciación sobre cuál fue le gol más significativo vistiendo la camiseta del Tri. Se trata de su actuación en la serie clasificatoria para definir el boleto a la Copa Mundial de Brasil 2014.

“Creo que fue el del repechaje antes del Mundial, porque en ese momento, mis ganas de querer estar ahí eran mucho más, tanto en Mundial como Olimpiadas, disfruté mucho los momentos. Pero ese partido a Nueva Zelanda hubo mucha tensión por el hecho de todo lo que habíamos vivido en la eliminatoria. Sabía qué ese era el momento crucial para poder estar en un Mundial”, refirió el delantero.

