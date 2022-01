Boca busca un goleador: negocia con Bendetto, pero dejará ir a varios delanteros

Boca busca un centrodelantero y Darío Benedetto es el que más cerca está

Desde que el cuerpo técnico y el Consejo de Fútbol se despidieron en 2021 y acordaron los términos para dar inicio a una nueva campaña, el tema quedó claro: Boca tendrá que sumar alternativas en la ofensiva para afrontar la triple competencia compuesta por el campeonato local, la Libertadores y la Copa Argentina (además de algunas finales pendientes que están por confirmarse). Es por esto que surgieron varios nombres dentro del mercado y el que más cerca está, hoy por hoy, es Darío Benedetto .

Según pudo averiguar Infobae, el Xeneize se encuentra en plena negociación con el atacante de 31 años que milita a préstamo en el Elche de España (su pase pertenece al Olympique de Marsella). El Pipa no tuvo el rodaje esperado en el elenco español en el que lleva convertidos dos tantos y no vería con malos ojos regresar a la Ribera.

Durante un breve descanso en Argentina en las Fiestas, el futbolista surgido en Arsenal de Sarandí se dio una vuelta por el Viaducto y no esquivó la cámara: “A Boca voy a volver, ya sea como hincha o jugador, de alguna de las dos maneras voy a volver. Yo estoy muy agradecido con la gente de Boca por el cariño hermoso que me brindan hasta el día de hoy. Ojalá que el día de mañana pueda volver, ya sea como hincha o como jugador”. Además de descartar el sueño de retornar a la selección argentina, marcó sobre su presente en TyC Sports: “Estoy contento más allá de que por ahí no estoy teniendo los minutos que quiero en Elche”.

Teniendo en cuenta que la contratación del colombiano Roger Martínez se frustró por su alta cotización, que Colón de Santa Fe no respondió a la última oferta por Facundo Farías y que no hubo más novedades por el paraguayo Gabriel Ávalos, que quedó libre de Argentinos Juniors y según declaró públicamente negocia con varios equipos (lo quiere Julio Falcioni en Colón de Santa Fe y lo sondeó Colo Colo de Chile), las fichas se pusieron por Benedetto.

Boca le hizo una propuesta económica a Benedetto, que tendrá que decidir si regresa ahora a Argentina

En las últimas horas, el Pipa llamó la atención de los seguidores de sus redes sociales por una publicación y cambios en la imagen de su portada de Instagram. Muchos fanáticos se ilusionan con volver a contar con la jerarquía de un jugador que con la camiseta azul y oro consiguió tres títulos locales (campeonato 2016/2017, Superliga 2017/2018 y Supercopa Argentina 2018). Lo concreto es que para que esto quede resuelto, Benedetto tendrá que adecuarse a las condiciones ofrecidas por el Consejo de Fútbol y además la directiva xeneize deberá ponerse de acuerdo con el Marsella, donde posee vínculo hasta mediados de 2023. Su salida de Elche no representaría dificultad, puesto que su representante -el reconocido Christian Bragarnik- es uno de sus máximos accionistas.

QUÉ SUCEDERÁ CON ÁBILA, RETEGUI Y BOU

Los delanteros que retornaron de sus respectivos préstamos se pusieron a las órdenes de Sebastián Battaglia en la jornada de ayer.

Ramón Ábila, que en el último año pasó por Minnesota United y DC United de la MLS, tiene una propuesta de Colo Colo de Chile que Boca analiza. La idea del Consejo es desprenderse definitivamente del futbolista de 32 años que tiene contrato hasta junio de 2022. Wanchope no sería considerado por el cuerpo técnico.

Mateo Retegui volvió de su cesión de Talleres de Córdoba y también buscaría nuevos horizontes. Su idea es recalar en el fútbol europeo, aunque cuenta con sondeos de Argentina (Tigre es uno de los equipos que lo anotó en carpeta para este mercado de pases).

Walter Bou, uno de los delanteros más destacados del medio en la pasada temporada, puso fin a su préstamo en Defensa y Justicia y se entrena en el Xeneize. Sería por poco tiempo: es otro de los que tiene ofertas superadoras y, aunque es el que más gusta en Boca, armaría las valijas otra vez.

