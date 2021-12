Facundo Farías habló del interés de Boca y River: elogio a Gallardo, reunión “seductora” con Riquelme y un guiño de su agente

Facundo Farías, la joya de Colón de Santa Fe y uno de los futbolistas más cotizados de la Argentina, es seguido de cerca por Boca Juniors y River Plate. Por primera vez, el enganche de 19 años se refirió sobre los intereses concretos de los dos clubes más convocantes del país. “Me pone feliz que Boca y River se fijen en mí pero si llega un ofrecimiento de Europa me iría sin problemas. Claro que me gustaría jugar en un equipo grande de Argentina antes”, reconoció en diálogo con ESPN.

Farías tiene una cláusula de salida de 10 millones de dólares y desde la dirigencia santafesina estudiarían una oferta no menor a los 5 millones de dólares por el 50 por ciento de su ficha. “Yo soy hincha de Colón y tengo contrato, me quedaré si no llega nada aunque claro que debo pensar en mi futuro deportivo y económico, y también en el de mi hermanita”, aclaró Farías, quien en plena pandemia se quedó sin padre ni abuelo, mientras que su madre murió cuando era niño.

De hecho, en los últimos días, su representante Martín Sendoa hizo los trámites de adopción del jugador y de su hermana, de 11 años, según explicó el futbolista.

“Es cierto lo que dije de Gallardo: es el mejor del país y me gustaría ser dirigido por él. También tuve una charla corta con Román (Riquelme) después de que jugamos contra ellos y me hizo un chiste sobre ir a Boca con una propuesta seductora, no dije nada y solamente escuché”, detalló Farías, quien no dudó en destacar el gran año de Julián Álvarez y cómo lo uelven loco los hinchas.

“Miro los mensajes de Instagram con mis amigos y nos reímos. Subo una foto de mi perro y me comentan que vaya a Boca, ja. Me están volviendo loco”, bromeó.

Facundo Farías retomó sus ganas de irse al exterior para un crecimiento personal: “Me gustaría pasar por algún grande antes de saltar a Europa, pero si no puedo hacerlo también está bien. Tengo ganas de progresar y dar un salto. Priorizo lo deportivo, pero también lo económico. Un poco de los dos. Ahora, más que nada por la situación de mi hermana, pienso un poco en los dos. Estoy expectante por lo que pueda pasar”.

La revelación del Sabalero, campeón de la Copa de la Liga Profesional en junio pasado, se refirió a sus referentes: “Me siento identificado con (Carlos) Tevez y (Sergio) Agüero pero soy enganche, de nueve no me siento muy cómodo más allá de que juegue ahí. Me gustaría jugar de enlace”.

Farías, fanático de Diego Maradona -tiene un tatuaje en su gemelo derecho y lució una remera con el astro y la leyenda “al amigo todo”, en alusión a la frase de Juan Domingo Perón-, recordó que “mi papá y mi abuelo me hablaron siempre de él y yo lo empecé a ver por videos, me encantó su historia de vida”.

Para terminar, y lejos de querer entrar en conflicto con su actual club, dijo: “Por ahora sigo siendo jugador de Colón y tengo ganas de seguir. Quiero jugar la Copa (Libertadores) para continuar demostrando que podemos estar en lo más alto como lo hicimos en 2021″.

Facundo Farías trata de ser medido, pero sus palabras reafirman que si elige entre uno de los dos, prefiere a Boca por su admiración a Riquelme. De esto están al tanto en River, que trabaja en una ingeniería económica que sedusca a la dirigencia de Colón, que ya advirtió su intención de vender el 100 % de la ficha del futbolista y que no aceptaría ni préstamos, ni otros jugadores como parte de pago.

Martín Sendoa es su representante y el padre tutor. Si bien declaró en una radio local que se debe a Colón y que cualquier oferta deberán arreglar primero entre clubes, le envió un guiño al Xeneize. También indicó que están trabajando en una mejora del contrato y también de la cláusula, que pasaría a 15 millones de dólares, aunque en este sentido reconoció en diálogo con ADN Gol. “Quedó chica la cláusula de Facu, pero la realidad es que Julián Álvarez (20 millones de dólares) no se vendió y Thiago Almada (16 millones de dólares) fue todo una mentira. A los clubes les va a costar recuperarse económicamente. ¿Cómo van a hacer River o Boca para comprar a Facundo si vale 10 millones?. Quizás ponen 8 (millones de dólares) o quizás arreglan con el club.

“Yo me porté muy bien con el club y me voy a seguir portando bien. Yo me debo al club porque Facundo se debe al club. Vamos a ir siempre de frente. El que tiene la voz de mando, por más de que yo sea representante o padre -gracias a Dios-, es José (Vignatti, el presidente). Yo me debo a Colón”, cerró Martín.

Al margen de la aclaración, en las redes sociales se viralizaron varias capturas con el guiño de Martín Sendoa a Boca Juniors. Primero negó una información de un periodista partidario que aseguró que estaba todo acordaro con Colón, que no tiene intención de venderlo y que Farías se quedaba a jugar la Copa Libertadores. “Quién dijo eso Luis”, se preguntó Martín.

Luego, compartió en su estado de Instagram una publicación en la que se lo ve a Facundo Farías con su ídolo Riquelme y la camiseta xeneize que le regaló.

Además, respondió a una pregunta de uno de los hinchas (@castrocabj) que le escribió: “Hacé lo posible Martín querido, los bosteros te lo agradeceríamos. El pibe está hecho para jugar en Boca”. Sendoa contestó: “Estoy en eso Nico. Mañana te cuento. Ahora estoy boleta”.

