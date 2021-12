Piojo Herrera arropó a Córdova en su llegada a Tigres y quitó la idea de que es “pecho frío”

La actitud del mexicano en el más reciente torneo no gustó del todo al estratega Santiago Solari (Foto: Twitter/@Cordovar97)

La llegada de Sebastián Córdova a Nuevo León para comenzar su camino como nuevo refuerzo de Tigres se dio en medio de una gran variedad de comentarios y críticas hacia el futbolista mexicano. Para muchos, el ex 10 del América no rindió conforme a lo esperado por los aficionados en su estadía con las Águilas.

Además, durante los últimos meses el volante ofensivo se vio envuelto en una serie de polémicas con algunos personajes de los medios deportivos de México. Específicamente, Paco Villa, miembro de TUDN, acusó a Córdova de ser un futbolista “pecho frio”. Estas palabras fueron motivo de una serie de respuestas y comentarios entre el medio futbolístico del país.

Ahora, su próximo entrenador, Miguel Herrera, salió en defensa de Córdova y recalcó que él siempre consideró al mediocentro como uno de los hombres referentes en el interior del grupo americanista en la etapa del Piojo en el Nido.

Miguel Herrera salió en defensa de Córdova tras su traspaso a los Tigres (Foto: Miguel Sierra/EFE)

“El que lo ha catalogado como pecho frio me parece que ni lo conocen. Es un jugador con mucho temple pero es obvio que cuando no te dan el lugar que te has ganado y que te mereces pues se ‘desencanchó [sic] el muchacho por no saber donde jugaba. Ese es mi punto de vista desde afuera”, expresó el técnico de los felinos para ESPN.

Villa siguió ratificando su pensar durante muchos espacios televisivos mientras la importancia del jugador comenzó a disminuir en la escuadra azulcrema. Se dijo que la actitud del mexicano en el más reciente torneo no gustó del todo al estratega Santiago Solari, por lo que tomó la decisión de no considerarlo para el próximo certamen.

“Cuando ya no juegas es obvio que cualquier jugador se baja, se siente mal. Como que no estaba muy a gusto, se le veía en el accionar y se le veía en el semblante. Conmigo siempre se echaba el equipo al hombro, siempre aparecía en los momentos importantes, con Chivas, con Pumas, con Cruz Azul, siempre estuvo haciendo goles, siempre llevaba los hilos del equipo y generaba juego”, reveló el Piojo.

El jugador azteca pondrá a disposición del Piojo su visión de campo, gran toque de balón y precisión en los disparos de media distancia. (Foto: Twitter/@JUANMACABADA)

Las características del joven futbolista tricolor podrían encajar de manera correcta con lo buscado por el cuerpo técnico regio para el siguiente semestre. Una de las principales cualidades de Córdova es que puede desempeñarse en cualquier sector de tres cuartos de cancha aprovechando su visión de campo, gran toque de balón y precisión en los disparos de media distancia.

“Córdova vendrá a sumarse a la gente que tenemos arriba, más como volante y con la calidad que tiene buscando que se asocie muy bien con Quiñones, con Nico( López) a Florian (Thauvin) y le podamos llenar de balones a Gignac”, finalizó el Miguel Herrera.

Una de las principales cualidades de Córdova es que puede desempeñarse en cualquier sector de tres cuartos de cancha (Foto: Twitter/@TigresOficial)

Por su parte, la ilusión de un nuevo reto y de volver a recuperar su mejor nivel provocaron que Sebastián se mostrara con entusiasmo en sus primeros instantes en tierras norteñas. El futbolista dedicó sus primeras palabras defendiendo los colores de Tigres.

“Tengo objetivos muy claros acá, también muy contento, la afición es de las mejores, si no es que la mejor, deseo lo mejor para mí, para el club, para la afición. Esperemos que sea un torneo de adaptación rápido y buscar un campeonato o algo de volada. Feliz de estar con Miguel Herrera, un club fantástico, la afición, estoy muy contento y a hacer todo lo posible por ayudar”, comentó el medallista olímpico en Tokio 2020.

