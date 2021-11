Afición mexicana agredió a Gerardo Martino y pidió su renuncia de la Selección Mexicana

The Mexico manager Gerardo Martino walks off the field after the first half of an international friendly soccer match against Ecuador in Charlotte, N.C., Wednesday, Oct. 27, 2021. (AP Photo/Jacob Kupferman)

Gerardo Tata Martino, director técnico de la Selección Mexicana, fue agredido verbalmente por un sector de aficionados que se encontraban a un costado de la sala de prensa en la que el argentino brindó declaraciones posteriores al partido ante los Estados Unidos.

Tras la derrota del equipo mexicano por marcador de dos goles a cero, el entrenador se presentó a la habitual conferencia ante medios de comunicación. Una vez finalizada, se levantó y se dirigió hacia la puerta del túnel con dirección a los vestuarios cuando fue increpado por algunas personas que lo insultaron y pidieron su salida del banquillo tricolor.

En algunos vídeos que circulan en redes sociales quedaron registrados los hechos en los que se escuchan cosas como “¡eres un pende...!”, “vales ver...!”, “¡Ya vete, Tata!”. Y es que, no sólo se escucharon insultos al final, sino que desde el comienzo del evento el entrenador se vio increpado con gritos e insultos.

Jugadores de Estados Unidos celebran el primer gol que anotaron ante México en partido de la eliminatoria de la Concacaf. Estadio TQL, Cincinnati, Ohio, EEUU. 12 de noviembre de 2021. CREDITO OBLIGADO USA TODAY/Trevor Ruszkowski

La derrota ante los Estados Unidos representó la tercera caída consecutiva del conjunto tricolor ante ellos. Primero fue la final por la Liga de Naciones de la Concacaf tres goles a dos, la segunda durante la final de la Copa de Oro por un gol a cero, y esta última por la séptima fecha de la Octagonal Final rumbo a Catar 2022 por marcador de dos goles a cero.

Al respecto, Tata Martino intentó restar relevancia a este hecho pues aseguró que no se trata de una competencia directa con los estadounidense, sino que es un torneo clasificatorio de 14 partidos para ir a una Copa del Mundo.

“No es una cuestión de perder tres partidos con Estados Unidos. La situación es poder seguir recuperándonos en la eliminatoria, jugamos una eliminatoria. No es que Estados Unidos me ha vencido a mí. No es un enfrentamiento personal. Entiendo la importancia que tiene tener tres derrotas ante un rival, al que los mexicanos siempre quieren ganarle, pero lo más importante es recuperar el paso en la eliminatoria”, comentó el técnico de 58 años de edad.

La derrota además de alargar la racha negativa, le significó a México perder el liderato en la clasificación de las eliminatorias de Concacaf. El combinado nacional se vio relegado al segundo puesto y por primera vez perdió en el torneo. Ahora, son los Estados Unidos quienes se ubican en el primer sitio con 14 puntos (México tiene la misma cantidad, pero menos diferencia de goles).

“El partido tuvo momentos cambiantes. Nosotros fuimos los primeros que tuvimos para golpear en el primer tiempo con dos situaciones claras, Estados Unidos no llegó. En el segundo tiempo cuando bajamos la intensidad ellos controlaron y al ser eficaces y en la segunda llegada convertir el gol el partido lo empezaron a manejar con más tranquilidad”, fue el análisis de Martino sobre el partido.

Para su siguiente enfrentamiento, la Selección Mexicana visitará la ciudad de Edmonton, en Alberta, para chocar con Canadá por la jornada ocho el próximo martes 16 de noviembre en punto de las 20:05 horas, tiempo del centro de México.

