La defensa de River, tema central: qué pasará con Maidana, Pinola y David Martínez

Jonatan Maidana, Javier Pinola y Héctor David Martínez, tres piezas importantes del fondo millonario (Gettyimages)

La goleada por 4 a 0 ante Colón de Santa Fe en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero para levantar el Trofeo de Campeones generó una gran alegría en River Plate; pero ese triunfo también marcó el fin de una era, ya que varios de los futbolistas con más peso dentro del vestuario dijeron adiós.

El caso más emblemático es el de Leo Ponzio. El capitán, que en enero cumplirá 40 años y se convirtió en el futbolista más ganador en la historia de la institución, decidió retirarse de la actividad profesional. La dirigencia ya le hizo saber que no quieren perderlo y que lo aguarda un lugar dentro de la secretaría técnica. Los otros dos que no seguirán son Beto Bologna (tiene la posibilidad de continuar su carrera en Banfield o Belgrano) y Germán Lux (en caso de no entrar una oferta que lo seduzca, podría trabajar dentro de la estructura de fútbol del Millonario).

La buena noticia es que ahí se detendría la sangría de referentes. Luego de que Marcelo Gallardo mantuviera una charla con Jonatan Maidana para saber qué sería de su futuro, el marcador central optó por extender su vínculo por un año más.

El zaguero, que a los 36 años consiguió su título 14 en el club, no tuvo la temporada que anhelaba en su regreso desde el fútbol mexicano. Entre Lesiones y un nivel irregular solamente disputó 7 juegos en la pasada Liga Profesional.

Marcelo Gallardo tendría la continuidad de Jonatan Maidana y Javier Pinola y espera retener a Héctor David Martínez (Fotobaires)

En Núñez también están expectantes a lo que decida Javier Pinola. El zurdo de 38 años dejó en claro tras la obtención del título local que su idea es la de seguir aportando su grano de arena desde el campo de juego y la dirigencia le confió a este medio hace varias semanas que el ex Atlético Madrid y Núremberg es un valor importante dentro del equipo y que no quieren perderlo.

Ante este cuadro de situación, todos los caminos conducen a la continuidad. El futbolista, que estuvo varios partidos fuera de los campos de juego producto de una fractura en el antebrazo, tampoco tuvo la continuidad que anhelaba. Jugó cinco partidos y brindó una asistencia (ante Colón en la primera fecha) en la LPF.

En la última línea del campo hay un nombre que tiene preocupado a Marcelo Gallardo y es el de Héctor David Martínez. El defensor de la Selección de Paraguay se convirtió en una pieza clave para el DT y la dirigencia ya se encuentra en tratativas para retenerlo. Sus derechos federativos son de Defensa y Justicia, entidad a la que debe retornar una vez finalizado el año (ambos clubes comparten su ficha).

En Núñez confían en que la buena relación con los mandatarios de la entidad de Florencio Varela hará que las negociaciones lleguen a buen puerto, incluso barajan como alternativa adquirir una parte del pase o extender su préstamo por al menos 12 meses más. Una solución podría ser la ofrecer algunos futbolistas, como Franco Paredes (estuvo a préstamo esta temporada) o Agustín Fontana.

Aunque el jugador manifestó públicamente que su idea es la de “continuar un año más” en el Millonario, desde la dirigencia del Halcón advirtieron que las tratativas no serán sencillas. “Le hicimos saber a River que hay dos ofertas y que la intención es venderlo para que ambos clubes reciban dinero”, explicó Diego Lemme en diálogo con Radio Continental. Según lo trascendido en medios españoles y mexicanos, los equipos interesados en su pase serían el Betis y el América.

