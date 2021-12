Braian Romero reveló algunas de las exigencias de Marcelo Gallardo para los jugadores de River Plate

La lupa de Romero sobre las capacidades de Gallardo

Braian Romero se convirtió en refuerzo de River Plate a mediados de año, como reemplazante de Rafael Santos Borré, quien emigró al fútbol de Alemania. Aunque, en términos de sensaciones, para el delantero “parece que estoy desde hace dos años”, según confesó en una entrevista con el programa F12, de ESPN. En apenas un semestre, el punta cuyo pase fue adquirido en tres millones de dólares (por el 80% de la ficha) ya ostenta dos títulos: La Liga Profesional y el Trofeo de Campeones.

Comenzó siendo titular, a veces acompañado de Matías Suárez, y en otras ocasiones en tridente, sumando a Julián Álvarez. Terminó alternando, pero siempre como pieza importante en la propuesta de Marcelo Gallardo. De hecho, anotó 12 goles contando todas las competencias, una cifra nada desdeñable. “Anduve bien en cuanto a goles y en relación al juego, pero todavía no encontré mi nivel”, dijo, ambicioso, el ex Defensa y Justicia, que cuenta con el bonus track de ser fanático del Millonario.

Por más que la institución haya realizado una importante inversión para contratarlo, el Muñeco observa momentos y contextos a la hora de armar el elenco titular. El propio Romero ofreció algunos de los ítems del catálogo de exigencias del DT. “No sólo quiere los goles, sino una asociación. En River está primero el equipo. No te regala nada... Nadie viene y juega en River. Tenés que demostrar que sos el mejor”, subrayó.

Y hasta dio ejemplos del impacto práctico de las virtudes del orientador. “Tiene una gran capacidad para leer los partidos. Te dice: ‘hacés este movimiento’, lo prepara en la semana y termina pasando lo que dice él en el partido”, comentó. E ilustró su punto: “Se nota, el otro día (en el 4-0 frente a Colón, en el Trofeo de Campeones) metió la sorpresa de José (Paradela), no venía jugando, lo pone, y jugó un partidazo (dio una asistencia en el segundo gol de Julián Álvarez). Habla de la comodidad que tenemos en River y de la soltura”.

El ex Defensa le tiene fe Millonario en la próxima Libertadores

OTRAS DEFINICIONES DE ROMERO

El gran momento de Julián Álvarez, seguido de cerca por varias potencias de Europa

“Tiene una jerarquía terrible, ojalá podamos retenerlo, aunque va a durar poco seguramente por las condiciones que tiene. Acepté perder la titularidad y me di cuenta que cuando entraba tenía que definir los partidos. Eso demuestra la jerarquía de un jugador: tener una y hacerla. Me costó al principio, pero enseguida me volví a meter en el equipo”.

¿Cómo ve a la Banda para la próxima excursión internacional?

“River es candidato a ganar la próxima Libertadores. Por el escudo lo es siempre. Hoy en día, si hubiésemos jugado con el Mineiro, podríamos haber ganado, no teng” dudas”.

