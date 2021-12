“Me llamaron de Boca”: un delantero de selección confirmó que tuvo un contacto con el entorno de Riquelme

El testimonio de Gabriel Ávalos donde reconoce que le gustaría jugar en Boca Juniors

El delantero Gabriel Ávalos completó una buena temporada con Argentinos Juniors, en la que fue una de las piezas claves en el rendimiento del equipo que tuvo una buena primera fase en la Copa Libertadores, donde ganó su grupo, y llegó hasta los octavos de final. Además, defiende la camiseta de la selección paraguaya. Y, como queda libre el 1 de enero, pasó a ser uno de los más codiciados en el mercado para 2022: él mismo reveló que Boca Juniors se puso en contacto.

Ávalos llegó al club de La Paternal en el segundo semestre de 2020 y marcó 13 goles en 41 partidos y brindó dos asistencias. Pero, más allá de los números, su movilidad en el frente de ataque y su juego físico lo convirtieron en uno de los atacantes más difíciles de marcar para los defensores. Se transformó en figura del conjunto dirigido por Gabriel Milito, que podría perderlo en la próxima temporada.

En charla con ESPN F12, el guaraní reveló detalles de una charla que tuvo con uno de los representantes del Consejo de Fútbol de Boca Juniors, uno de los equipos que lo quiere. “Tuve una conversación más dispersa, de algo que había, pero nada concreto hasta ahora”.

“La charla fue hace una semana, más o menos. Fueron conversaciones dispersas donde me preguntaron si ‘me gustaría jugar en Boca Juniors’”, contó Ávalos sobre el contacto que llegó desde la entidad de La Ribera.

Escena repetida en el Bicho: un abrazo de gol de Gabriel Ávalos, en este caso junto a Jonathan Alexis Sandoval Rojas (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni/Archivo)

Gabriel, además, confesó que “hablé con uno de los integrantes del Consejo de Fútbol (Jorge Bermúdez, Raúl Cascini, Marcelo Delgado) y me preguntaron si me gustaría jugar en Boca”. Al ser consultado sobre su deseo, admitió que “obviamente que a uno le gustaría estar en un club como lo es Boca”.

De todas formas, el delantero indicó que “la meta mía es seguir mejorando. Hace seis o siete años que estoy jugando en el fútbol argentino y me sienta muy bien. Es el fútbol donde algunas veces bien, otras veces no tan bien está, y el sueño de uno es ser considerado por equipos importantes como lo es Boca a nivel mundial. Eso te da una satisfacción muy grande y veremos después de las vacaciones cuál será mi futuro”.

Ávalos en la primera mitad de 2021 conformó una buena delantera con Gabriel Hauche, que en septiembre quedó apartado del plantel por decisión de Milito y pasó a jugar a Aldosivi. Antes de su lesión en agosto (fisura en un dedo del pie izquierdo lo dejó fuera de las canchas dos o tres meses), el artillero paraguayo pasó por un excelente momento. Cuando retornó, se fue reencontrando con su nivel con el correr del partido.

Gabriel Ávalos junto a Gonzalo Montiel en el partido de ida de los octavos de final de la Libertadores donde Argentinos quedó eliminado ante River Plate (REUTERS/Juan Mabromata)

Al ser consultado sobre si tiene otras ofertas, el ex Patronato aclaró que “sí, como he tenido un año bastante aceptable estoy manejando algunas cosas. Primero estoy tratando de descansar y recuperarme de todos los golpes que he tenido en este torneo y por ahora nos estamos enfocando sobre mi futuro. Por ahora estamos esperando y viendo qué se puede hacer”.

EL contrato de Ávalos con el Bicho vencerá el próximo 31 de diciembre y, si no logra una renovación con la entidad de La Paternal, quedará el libertad de acción. En tanto que Boca Juniors busca reforzar su plantel de cara a una temporada 2022 que lo tendrá otra vez en la Copa Libertadores, en particular en el ataque, dado que Sebastián Villa recibió varias ofertas, y que Cristian Pavón, cuyo contrato terminará el 30 de junio de 2022, desde enero está condiciones de negociar con otro club.

En ese panorama y ante la necesidad de tener lo mejor posible en cada línea, el elenco a cargo de Sebastián Battaglia se metió en el mercado de pases y la chance de Ávalos resulta una alternativa muy interesante.

