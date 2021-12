Atento River Plate: dos ex campeones con Gallardo no acordaron su continuidad en sus clubes y los hinchas sueñan con sus regresos

Vangioni y Mammana fueron campeones con River Plate de la Copa Libertadores 2015, entre otros títulos (Reuters)

Mientras el plantel de River Plate que comanda Marcelo Gallardo se prepara para la final del Trofeo de Campeones del próximo sábado ante Colón de Santa Fe en Santiago del Estero, la dirigencia afina el lapiz en materia de contrataciones para la próxima temporada. Con la tranquilidad de la continuidad del Muñeco como entrenador por, al menos, una temporada más, la Comisión Directiva ahora se enfoca en los posibles refuerzos para pelear por la triple competencia: torneo local, Copa Libertadores y Copa Argentina.

En este sentido, en las últimas horas los simpatizantes millonarios se manifestaron en las redes sociales por los anuncios de dos ex campeones con River Plate quienes anunciaron sus salidas de sus respectivos clubes. Uno ya lo comunicó y se despidió, mientras que el otro lo haría en seis meses, aunque ya adelantó que su intención es no renovar el vínculo. A partir de ellos, los hinchas se ilusionan con su regreso al país.

Leonel Vangioni es uno de ellos. El lateral izquierdo de 34 años se despidió de Libertad de Paraguay con un posteo en su cuenta de Instagram. “Me despido y quiero agradecerle a Libertad por este tiempo que pasamos juntos. Compañeros y gente del club les agradezco por el cariño y respeto que tuvimos mutuamente. Qué sigan los éxitos”, escribió sin dar pistas sobre su futuro.

El mensaje de despedida de Leonel Vangioni de Libertad de Paraguay

Sin embargo, fuentes cercanas mencionaron su posible regreso a River Plate o a Newell’s Old Boys de Rosario, elenco donde se formó y debutó en 2006.

Vangioni arribó a Libertad en el segundo semestre de 2020 y jugó un total de 31 partidos: no marcó goles, dio cinco asistencias y celebró el título en el Torneo Apertura 2021. En River Plate, en tanto, obtuvo seis campeonatos, entre ellos la Copa Libertadores 2015, antes de partir al Milan de Italia. Además, jugó en Monterrey de México.

El otro ex campeón con River Plate que podría retornar al club es Emanuel Mammana, quien acelera su salida de Rusia. El defensor de 25 años, quien se encuentra a préstamo ebn Sochi, deberá retornar al Zenit, elenco dueño de su pase. Sin embargo, su idea es no continuar más allá de mediados del 2022 fecha en la cual finalizará su vínculo contractual.

Por este motivo, desde el elenco millonario comenzaron a hacer las averiguaciones necesarias para intentar que se desvincule antes y pueda disputar la Copa Libertadores 2022 con River Plate. Mammana, que perdió terreno por las lesiones ligamentarias sufridas en el último tiempo, no ve con malos ojos volver a River Plate para encontrar su mejor nivel que lo llegó a llevar a la selección argentina.

Emanuel Mammana festeja el cuarto gol para River Plate que enfrentó a The Strongest en el estadio Monumental, por la Copa Libertadores (FOTO NA: MARCELO CAPECEzzzz)

Mammana se formó en las divisiones menores de River Plate y debutó en primera en 2014. Con el Millonario logró cuatro títulos, todos internacionales, entre los más importantes la Copa Sudamericana 2014 y la Copa Libertadores 2015. Jugó 36 partidos y marcó dos goles, luego fue transferido a Olympique de Lyon. Además, defendió los colores de la selección argentina en la Mayor y también en la Sub 15 (campeón del Sudamericana 2015 en Uruguay), Sub 17 y Sub 20.

Otro de los nombres que ya viene sonando es el de Juan Fernando Quintero, con presente en China pero que ya mostró su intención de retornar a River Plate. Más atrás están los casos de Manuel Lanzini (West Ham), Sebastián Driussi (se sumó hace seis meses al Austin FC de la MLS) y Matías Kranevitter (poco lugar en Rayados de Monterrey).

