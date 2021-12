11 frases de D’Onofrio: el mejor recuerdo de la “Final Eterna”, cómo le dijo Gallardo que seguía y el llamado a Riquelme por el título con Boca

Rodolfo D'Onofrio, presidente de River Plate (REUTERS/Juan Mabromata)

Rodolfo D’Onofrio recordó la histórica Copa Libertadores que River Plate le ganó a Boca Juniors en Madrid. En la previa de los festejos por el tercer aniversario del título conquistado en el estadio Santiago Bernabéu, el presidente millonario contó los momentos “inolvidable” que le dejó aquella jornada del 9 de diciembre de 2018.

“Tengo reflejados todos los momentos, todo lo que vivimos en esa final que tendría que haber sido aquí (por el Monumental). De ese día inolvidable me acuerdo de todo, fue muy emocionante”, expresó quien transita sus últimos días como máximo dirigente del club, ya que el próximo martes le entregará el mando a Jorge Brito.

“Cuando bajé tras la consagración, el primer abrazo se lo di a Juanfer Quintero. Habíamos hablado antes del partido y le dije a Juanfer ‘hoy no sé por qué, pero vas a hacer algo importante’. Y fijate lo que hizo, ese golazo que quedará para toda la historia”, rememoró sobre el 2-1 parcial.

Y agregó sobre aquél momento que le tocó disfrutar en Europa: “Recuerdo los videos que me llegaban de todos los pueblos y ciudades de la Argentina con hinchas festejando. En todos lados, también imágenes de otros países. Fue tremendo, se me pone la piel de gallina”.

“Siempre nos quedó pendiente eso de estar con la gente, en ese momento no podíamos. Por eso hoy les pido que lo festejen, pero con respeto. Se puede bromear, pero no se excedan en nada. Respeto al adversario”, pidió.

Otras frases destacadas de D’Onofrio:

Los festejos también son por la continuidad de Marcelo Gallardo (Foto: Franco Fafasuli)

Cómo le comunicó Gallardo sobre su continuidad en River Plate :

“Estaba en el River Camp que no suelo ir siempre. Tampoco fui a buscar una definción. Fui porque en ocho años por respeto nunca había llevado a mi hijo, hermano y nietos a conocerlo. Como ya me estoy yendo le dije a Gallardo que iba a fallar en algo que hice siempre, que iba a ir a que conoceieran. Ahí me encontré con Marcelo, tuve la grata satisfacción de escuchar que ya había acordado y continuaba. Nos quedamos charlando un rato y me contó cómo fue. Muy parecido a lo que dijo en la conferencia. Marcelo tiene esa cualidad, no tiene doble juego, te dice lo que piensa, te guste o no”.

“Marcelo describió claramente lo que pasó. El día de Racing sintió el agarrar a su hijo Benjamín e irse a su casa. En mi interior decía que a medida que la gente le demostraba su amor, el deseo de que él se quedara, después lo hicieron los jguadores y los directivos, probablemente el corazón le ganaría a esa energía. Se dedica tanto y es tanto el esfuerzo y lo que trabaja, y obviamente va a estar con las pilas bien puestas”.

“Sobre el futuro pregúntenle a él, no tengo la menor idea. Es tan personal la decisión que si me pongo a interpretar no me corresponde, no lo sé”.

El futuro de River Plate :

“La campaña se hizo con un slogan que era la continuidad, es la verdadera realidad. El único que se va soy yo y por suerte. El resto estamos trabajando hace 8 años y es la continuidad y Gallardo también. Está garantizada la continuidad de lo que se está haciendo”.

La vuelta de Juanfer Quintero :

“Me encentaría volver a ver a Juanfer, pero es una decisión de Marcelo. Ni yo ni Jorge (Brito) vamos decidirlo. Siempre vamos a preguntarle a Marcelo, nunca hemos traído a un jugador sin la aprobación de Marcelo. Es lindo verlo con la camiseta, pero es una decisión que está lejos de los dirigentes. Habrá que preguntarle a Gallardo qué quiere hacer, con todo aquel que quiera venir a River”.

El llamado a Juan Román Riquelme por el título de Boca Juniors :

“Sí, claro que lo voy a llamar. Todavía no lo hice porque tuve un día largo y complicado, pero siempre lo hago para felicitarlo y desearle lo mejor. El deporte es así, hay que tomarlo de esa manera”.

La Supercopa Argentina entre River Plate y Boca Juniors :

“Nadie nos dijo nada, entiendo e interpreto, por ahí me equivoco, que el campeonato que dio cupos a la Libertadores es este campeonato. Mañana veremos qué decide la AFA de todo esto”.

