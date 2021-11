Santiago Simón, la joven debilidad de Gallardo: los duelos al truco contra Messi y la clave de su presente en River

La felicidad de Santiago Simón en pleno festejo por la Liga Profesional (Instagram)

Marcelo Gallardo tachó una de las pocas asignaturas pendientes que tenía en River Plate: ganar un campeonato local con el buzo de entrenador. En medio de una temporada atípica producto del coronavirus, salidas de peso (como las de Gonzalo Montiel y Rafael Santos Borré) y afectado por una importante seguidilla de lesionados, el Muñeco se vio obligado a acelerar los tiempos y apostar por los pibes, quienes respondieron con creces y ganaron un rol protagónico en la recta final de la Liga Profesional.

Uno de los chicos que supo dar un paso adelante para convertirse en titular inamovible en la recta final del torneo producto de su talento y polivalencia fue Santiago Simón, un mediocampista de 19 años con pasado en la juveniles de Argentina y que en la última Fecha FIFA para enfrentar a Uruguay Brasil fue convocado por Lionel Scaloni. “Fue muy lindo, un recuerdo que voy a guardar para siempre”, esbozó durante los festejos.

En esos días en los que se codeó con los flamantes campeones de la Copa América tuvo la oportunidad de compartir momentos con el capitán Lionel Messi. Algo que quedará para siempre en su memoria, además de medirse dentro del campo de juego en las prácticas, fue un mano a mano en el truco durante uno de los habituales torneos que se realizan en la concentración albiceleste.

Santiago Simón junto a Lionel Messi en una práctica de la selección argentina (Instagram)

“No llegué a cruzar muchas palabras con él, pero sí jugué al truco. Me tocó enfrentarlo en el pica-pica”, soltó con una sonrisa dibujada en el rostro y con los ojos aún brillosos al rememorar ese enfrentamiento. Al ser consultado sobre el resultado, entre risas comentó: “Estuvo parejo”.

Santiago Simón, que tuvo su bautismo en la máxima categoría del fútbol argentino en un duelo ante Banfield por la Copa de la Liga Profesional, se convirtió en uno de los mimados del DT. “Me encanta, tiene mucha calidad y no sé si se dieron cuenta, pero no levanta los pases del piso. Es uno de esos jugadores que me encantan, que no pierde pelotas y es complementario a todos”, supo reconocer el Muñeco en conferencia de prensa.

“Si me contabas de este presente, antes no me lo imaginaba; pero lo estoy aprovechando al ciento por ciento. Disfrutándolo, es un sueño. Salí del club y lo estoy disfrutando a full. Trato de estar siempre muy tranquilo, entrenando para poder tener minutos. Esto es día a día y hay que estar preparado para estas oportunidades”, comentó el futbolista que se ganó un hueco tras algunas lesiones, como la del uruguayo Nicolás De La Cruz. Su mentalidad y disposición al trabajo fueron vitales para ganarse el apoyo de Napoleón.

El oriundo José C. Paz, provincia de Buenos Aires, llegó al club de Núñez en 2013 -estuvo una semana a prueba- e hizo todo su recorrido desde las infantiles. Su amor con la pelota se inició a los cuatro años, en el club de la cooperativa de Tortuguitas, institución en la que jugó en paralelo con el Millonario durante sus primeros pasos en el mundo del fútbol. Su talento también lo llevó a generar interés en la selección argentina: disputó el Sudamericano Sub 17 del año pasado en 2019, donde el combinado dirigido por Pablo Aimar se proclamó campeón. Luego disputó el Mundial de la categoría que se llevó adelante en Brasil.

Santiago Simón, titular en la goleada por 4 a 0 ante Racing (REUTERS/Agustin Marcarian)

Para Simón la fácil adaptación de varios juveniles al primer equipo, como Julián Álvarez, Felipe Peña Biafore, Enzo Fernández o Benjamín Rollheiser, se debe a que “sabemos de chico lo que es jugar acá, lo que se siente”. Además valoró la paz y confianza que les trasmite Gallardo en la antesala a los partidos: “Nos da mucha tranquilidad, confianza, que es lo importante. Después tratamos de reflejar dentro de la cancha”.

El joven, que a la hora de describir su posición dentro del 11, manifestó que es “rotando, arrancando suelto, a las espaldas de los volantes rivales”, cerró la entrevista advirtiendo que trabajará para mantener el lugar dentro del 11 de cara a la Copa Libertadores 2022, competencia en la que llegó a disputar un puñado de minutos repartidos en los choques ante Fluminense de Brasil y la victoria contra Junior de Barranquilla.

Desde su estreno en River Plate, Santiago Simón acumuló 21 partidos, en los que aún no pudo marcar goles y brindó dos asistencias (ambas durante este torneo -ante Boca y San Lorenzo).

