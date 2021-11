Qué necesita cada equipo para avanzar a la semifinales de la Liga MX

MEX00. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 24/11/2021.- El jugador de Pumas Marco García (d) disputa el balón con Álvaro Fidalgo (c) y Salvador Reyes de América hoy, durante el partido de ida de cuartos de final del Torneo Apertura del fútbol mexicano realizado en el Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México. EFE/José Méndez

Se llevaron a cabo los partidos de la ida de los cuartos de final del torneo Grita México Apertura 2021. Con la mitad de las diligencias ya realizadas, en ninguna serie se visualiza a algún equipo favorito para avanzar a las semifinales. El saldo fue de dos empates a cero goles y dos triunfos por dos goles a uno.

La Liga MX conocerá a sus cuatro semifinalista el próximo fin de semana cuando los juegos de vuelta de cada llave tengan lugar. Los marcadores arrojaron resultados parejos que dejan en el aire cualquier posibilidad. En el Pumas vs América y Monterrey vs Atlas, la igualdad a cero goles permite a todos los clubes soñar con avanzar. Mientras que el Puebla vs León y Santos vs Tigres, la ventaja mínima que lograron los pone un paso más cerca de clasificarse.

La eliminación del factor del gol como visitante, sin embargo, permite a conjuntos como los de Guanajuato o Nuevo León llevar el juego de vuelta con mayor calma al tener en cuenta que con una victoria o empate en el resultado global los beneficiará. La posición en la tabla los hará continuar a semifinales. A continuación, te contamos los escenarios necesarios de cada escuadra para continuar en esta Liguilla.

América vs Pumas

El primer duelo del Clásico Capitalino finalizó sin anotaciones en la cancha del Estadio Olímpico Universitario. La ventaja para las Águilas es mínima ya que al haber terminado como líder general en la fase regular, la balanza se inclina de su lado en caso de mantenerse el empate.

MEX8128. TORREÓN (MÉXICO), 25/11/2021.- André-pierre Gignac (i) de Tigres disputa el balón con Alan Cervantes (d) Santos, durante un juego de ida de los cuartos de final del Torneo Apertura 2021 de la Liga MX del futbol mexicano hoy, en el estadio Corona, de la ciudad de Torreón, estado de Coahuila (México). EFE/Andrés Herrera

Los universitarios deben necesariamente ganar el próximo sábado en el Estadio Azteca para continuar a la siguiente ronda. No importa la cantidad de goles ni si es por la mínima diferencia. América, por su parte, se clasificará con un triunfo o con un empate.

Atlas vs Monterrey

Los rojinegros se encuentran en la misma situación que los azulcremas respecto a la ventaja por posición en la tabla. En el encuentro de ida, tapatíos y regiomontanos no se hicieron daño a pesar de que los dirigidos por Javier el Vasco Aguirre se mostraron más agresivos y con mayor determinación a la hora de buscar el gol. No obstante, Camilo Vargas se consolidó como la figura del partido con sus varias atajadas.

Tigres vs Santos

Tras la victoria conseguida en Territorio Santos Modelo por dos goles a uno, los Guerreros visitarán Nuevo León con la tarea de mantener el resultado a su favor. Una victoria o empate en el Universitario los colocará dentro de los cuatro mejores equipos del semestre. Una derrota, no importa el marcador, los dejará fuera. Gignac y compañía remontarán la serie con una victoria desde una mínima diferencia.

León vs Puebla

La última llave en arrojar un semifinalista será la protagonizada por los Panzas Verdes y la Franja. Los poblanos se llevaron el triunfo dos a uno del césped del Cuauhtémoc. Para el juego de vuelta, Puebla deberá sostener un empate, como mínimo, para avanzar. León está obligado a ganar ante su afición para conseguir el pase.

SEGUIR LEYENDO: