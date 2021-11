Los cambios que Gerardo “Tata” Martino preparó en la alineación para enfrentar a Canadá

Imagen de archivo de Gerardo Martino, director técnico de México. EFE/Rodrigo Sura

Luego de la derrota de la Selección Mexicana ante los Estados Unidos, el seleccionador Gerardo Tata Martino realizará cambios en la alineación titular que enfrente al combinado de Canadá por la octava jornada de la Octagonal Final de Concacaf rumbo a la Copa del Mundo de Catar 2022.

Según la cadena ESPN, el técnico del tricolor quedó inconforme con el rendimiento de su equipo en el juego ante los estadounidenses por lo que para su próximo duelo cambiará el parado táctico y con ello, también habrá modificaciones en los nombres que inicien. Destaca que Jesús Tecatito Corona sea uno de los cambios, pues iría a la banca.

En total serían tres cambios en la alineación: el ya mencionado jugador del Oporto de Portugal y a él se sumarían el lateral de los Tigres, Luis Chaka Rodríguez y el mediocampista de Cruz Azul, Luis Romo. Sus lugares los ocuparían Néstor Araujo, Jorge Sánchez y Orbelín Pineda. El parado pasaría de un 4-3-3 a un 5-2-3.

Es entonces que la alineación inicial para enfrentar a los canadienses quería de la siguiente manera: Guillermo Ochoa en el arco; Julio Cata Domínguez, Johan Vásquez y Néstor Araujo en la defensa central, Jorge Sánchez y Jesús Gallardo como carrileros; Edson Álvarez y Héctor Herrera en la media cancha, y Orbelín Pineda, Raúl Jiménez e Hirving Lozano en el ataque.

Jugadores de México celebran un gol, en una fotografía de archivo. EFE/Carlos Ramírez

Los cuestionamientos sobre el rendimiento de México en las eliminatorias mundialistas tomaron fuerza tras perder dos goles por cero con Estados Unidos y ceder el primer lugar de la clasificación. Incluso, tras finalizar el encuentro en Cincinnati, Ohio, afición que se encontraba cerca de donde se dio la conferencia de prensa con Martino lo insultaron y le pidieron que renunciara.

Ante ello, el técnico aseguró que no existen motivos para pensar en dejar el banquillo tricolor: “hay que analizar esa derrota y nada más, no hay motivo para hablar de una renuncia y llevar esto a los extremos, nunca he ido por los extremos, ni a la hora de ganar, ni a la hora de perder”, dijo.

“Fue una derrota dolorosa sí, pero no podemos pensar que el fin del mundo se viene por un primer partido perdido, debemos estar a la altura y modificar. No podemos pensar que luego de siete partidos jugados y sólo uno perdido estamos en el fondo del abismo. Ganar ante Canadá es trascendental para no encajar dos derrotas consecutivas, por eso es muy importante ganar este partido para mantenernos ahí arriba”, aseguró el entrenador de 58 años de edad.

Y es que, la derrota ante el combinado de las Barras y las Estrellas significó la primera derrota de México en las eliminatorias mundialistas. Después de siete partidos, el Tri contabiliza cuatro triunfos, dos empates y una derrota, mismo balance que Estados Unidos pero con peor diferencia de goles.

El partido en contra de Canadá está programado para llevarse a cabo este martes en punto de las 20:05 horas, tiempo del centro de México, en la cancha del Estadio de la Mancomunidad en la ciudad de Edmonton, Alberta. El conjunto de la Hoja de Maple es tercero en la clasificación con 13 puntos, uno menos que los mexicanos.

