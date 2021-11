Fin de una era: Guillermo Ortelli anunció su retiro del Turismo Carretera

Ortelli disputó 28 temporadas en el Turismo Carretera (@GUILLEORTELLI)

A sus 48 años, Guillermo Ortelli anunció su retiro del Turismo Carretera luego de 28 temporadas, en las que logró siete títulos en la popular categoría, todos con Chevrolet (es el segundo más laureado de la historia detrás de Juan Gálvez). El piloto de Salto se refirió al tema en la penúltima fecha disputada en Viedma y este martes lo confirmó en la conferencia de prensa que brindó en la sede de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC).

“A veces parezco de piedra, pero no lo soy. En la búsqueda de poder conseguir buenos resultados y no poder conseguirlos uno tiene que tomar una decisión. Es el día más difícil de mi carrera, me tiemblan las manos, todo el cuerpo, estoy muy nervioso. Quiero contarles que la próxima carrera, la de Villicum (San Juan), será la última que estaré corriendo”, dijo Guillermo en el salón Octavio Suárez del edificio Juan Gálvez ubicado en la calle Bogotá 166 del barrio porteño de Caballito.

No obstante, esa carrera en San Juan será la última de forma regular, ya que el presidente de la ACTC, Hugo Mazzacane, aclaró que en la carrera de Toay (La Pampa) de 2022, “Guillermo igual estará corriendo y será su carrera despedida”. Sería la cuarta fecha de la próxima temporada.

Guillermo Ortelli y la hinchada de Chevrolet en la sede de la ACTC (@actcargentina)

“Igual me quedaré en la categoría dando una mano. Pude debutar ganando en el TC donde estuve en estructuras increíbles y aprendí mucho con Alberto Canapino y con mucha gente que estuvo conmigo todo el tiempo. Y todo el tiempo agradezco a quien me dio la vida que es mi viejo”, dijo, luego de quebrarse.

Con su anuncio se termina una era en la octogenaria divisional y en el automovilismo argentino, ya que se trata del último piloto que llegó a correr en ruta, donde lo hizo en cinco oportunidades: dos veces en Bolívar en 1995 y en Santa Teresita, 1995, 1996 y 1997. Ésta fue la despedida de la categoría en esa clase de competencia.

Guillermo en el aire con su actual Chevrolet en una chicana del Autódromo de Concordia (Prensa ACTC)

Un año después de pelear por el título de la Fórmula Renault con Juan Manuel Silva (campeón en 1993), llegó al TC y al TC 2000. En la octogenaria divisional a bordo de un Falcon se estrenó con triunfo en las Dos Horas de Buenos Aires el 11 de septiembre de 1994, cuando fue invitado de Fabián Acuña.

Fue campeón del TC en 1998, 2000, 2001, 2002, 2008, 2011 y 2016. Solo lo precede Juan Gálvez, que ganó nueve títulos. Detrás de Guillermo se ubican Juan María Traverso (6), Oscar Gálvez (5), Dante Emiliozzi (4), Héctor Luis Gradassi (4), Agustín Canapino (4), Roberto Mouras (3) y Oscar Castellano (3), entre otros.

El Guille, como se lo conoce, hace cinco años que no gana una carrera (último triunfo 02/10/2016) y sus resultados en este plazo fueron malos. Cambios de equipos, autos que no rindieron y hasta la mala suerte por algún toque de otro competidor, fueron algunos de los motivos de esta sequía. Fue en 2016 cuando alcanzó la última corona.

El delirio popular tras ser campeón en 2000 (Archivo CORSA)

Tras su título de 2016 con la escudería JP Carrera, nunca más volvió a ganar y en poco más de un año cambió tres veces de equipo: en 2020 dejó el JP y pasó al Dole Racing. En 2021 emigró al LCA Racing y luego volvió al JP. Este año tuvo cuatro roturas de motores en cuatro fechas y los problemas siguieron en la temporada donde no pudo clasificarse a la Copa de Oro, el mini torneo final donde se define al campeón. Hoy marcha en el campeonato general.

Sus números totales en el TC marcan que largó 406 finales y es el corredor con más cantidad en 84 años de existencia de la categoría, ganó 32 y logró 98 podios (1 cada cuatro carreras). Es séptimo en la tabla y lo superan Juan Gálvez (56), Roberto Mouras (50), Juan María Traverso (46), Oscar Gálvez (43), Dante Emiliozzi (42) y Omar “Gurí” Martínez (33). También obtuvo 32 poles positions, 92 series y 71 récords de vuelta.

Además del TC, Ortelli brilló en otras categorías como el Top Race donde logró dos coronas en 2001 y 2005. Aunque su gran deuda pendiente fue el TC 2000 (hoy Súper TC 2000) en la que sus mejores performances fueron en 1997 (3º) y en 2008 (2º).

Con la Copa de Oro de 2016 y su séptimo campeonato (Prensa ACTC)

Ortelli solo venía corriendo en el TC en los últimos años y por eso su retiro es general del automovilismo. Desde 2022 podrá dedicarse más tiempo al campo, otra actividad que ama y es posible que sea director deportivo u otro cargo de peso en el equipo JP Carrera. También podrá asistir a más partidos a La Bombonera, ya que es un conocido hincha de Boca Juniors.

Guillermo fue un caballero dentro y fuera de la pista. Pocas veces trascendió por un roce o polémica con algunos de sus colegas. Tampoco hizo trampa en la preparación de su auto. Siempre fue difícil sacarle un título en una entrevista por su bajo perfil, pero hoy dio -quizás- el más fuerte en toda su campaña: dejará el automovilismo.

