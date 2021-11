Gregg Berhalter aseguró que haber vencido a la Selección Mexicana en dos finales, no le es suficiente

Gregg Berhalter Foto Twitter @USMNT

La Selección Mexicana se enfrentará en contra de los Estados Unidos por la jornada siete de la Octagonal Final de Concacaf, torneo clasificatorio rumbo a la Copa del Mundo de Catar 2022, este viernes en la cancha del Estadio TQL, en Ohio.

El director técnico del conjunto de las barras y las estrella, Gregg Berhalter, brindó una conferencia de prensa previo a las hostilidades en la que aseguró que su equipo saldrá a buscar los tres puntos. Además, hizo referencia a las dos finales que su equipo ha derrotado al Tri (Liga de Naciones de la Concacaf y Copa Oro 2021) y mencionó que esos triunfos no le son suficientes: “los hemos vencido dos veces este verano, pero no basta. Por eso, trataremos de ganar”.

De la misma forma, el entrenador advirtió de la exigencia que les representará enfrentarse a México pues sostuvo que los futbolistas que integran la selección poseen una vasta experiencia, lo cual será un factor importante a tener en cuenta. Aunque, agregó, sus jugadores junto con su juventud y calidad, deberán equilibrar el duelo.

Imagen de archivo de Gregg Berhalter director técnico de Estados Unidos. EFE/ Bienvenido Velasco

“No podemos competir con la experiencia de los jugadores mexicanos. Tienen mayor recorrido, mayor edad. Nosotros tenemos juventud, fuerza, intensidad, y a muy alto nivel. Si queremos ganarnos el respeto de todos, debemos hacerlo por nosotros mismos, en la cancha”, expresó Berhalter y agregó sobre el tridente Lozano-Jiménez-Corona: “son buenos jugadores los tres, y es una magnífica oportunidad para ver qué somos capaces de hacer ante ellos. Pero no sólo son ellos tres, habrá otros ocho que también debemos vigilar”.

Sobre lo que espera del planteamiento mexicano que presente Gerardo Tata Martino, el estadounidense dijo no saber bien lo que se encontrará dentro de la cancha o si su equipo tendrá una actitud a la ofensiva: “no lo sé. Es un entrenador de clase mundial, ha dirigido al Barcelona, a Argentina. No me atrevo a pensar qué querrá hacer”.

Finalmente, cuando la prensa le cuestionó sobre los motivos de cambiar de sede para enfrentarse a México, Berhalter negó que se tratase de una estrategia para evitar el apoyo de mexicanos: “no se trata de quién eres, sino de a quién apoyas. Queremos en las tribunas a gente que haga sentir su apoyo a Estados Unidos. De eso se trata”, dijo y finalizó recalcando la importancia que tiene el sector latino en Estados Unidos: “estamos orgullosos de tener seguidores latinos. Eso es importante para nosotros, y espero que en el futuro, jugadores como Ricardo Pepi nos ayudarán a tener más seguidores latinos”.

El partido entre México y Estados Unidos está programado para llevarse a cabo este viernes en punto de la 20:10 horas, tiempo mexicano. En juego se encuentra el liderato de la clasificación, pues ambas selecciones ocupan los puestos uno y dos de la tabla. El Tri posee 14 puntos, mientras que el Team USA tiene 11 unidades.

