Jackie Stewart emocionó a todos en el arranque del homenaje a Juan Manuel Fangio: “Fue un referente importante en mi vida”

Stewart con una réplica de su casco que firmó para el Museo Fangio. Lo rodean Felipe Mc Gough, Guillermo Montenegro (intendente de General Pueyrredón) y Juan Carli (presidente de la Fundación Museo Juan Manuel Fangio)

Pasaron 26 años del fallecimiento de Juan Manuel Fangio. Esto lo marcó a fuego a Sir Jackie Stewart quien en un viaje relámpago quiso despedir a su ídolo y amigo. Los aplausos de los balcarceños hacia su vecino más ilustre conmovieron al escocés aquella tarde fría del 17 de julio de 1995 y por eso propuso que los restos del Quíntuple descansen en su museo junto a los autos históricos que forman parte de una muestra única. La idea del tricampeón de Fórmula 1 se concretará este miércoles y él mismo encabeza el tributo al Chueco.

Se trata de dos jornadas donde se le rinde homenaje al cinco veces campeón mundial por los 70 años de su primera coronación en la Máxima, fecha que se cumplió el pasado 28 de octubre. Los eventos comenzaron con una conferencia de prensa que se organizó en el Hotel NH Gran Hotel Provincial de Mar del Plata donde asistieron diversos invitados especiales que se sumaron al reconocimiento como el constructor de autos súper deportivos, Horacio Pagani.

Si bien la idea de Stewart fue llevarla a cabo el año pasado en plena pandemia de COVID-19 luego del estreno del documental de Netflix, “Fangio: el hombre que domaba las máquinas”, Constancio C. Vigil, ex responsable de la revista El Gráfico, le contó a Infobae sobre su amistad con el ex piloto escocés y charlaron sobre la posibilidad de cumplir aquella propuesta y honrar al Chueco por el aniversario de su primera coronación en la Máxima.

Con una impecable organización, gran presencia de los medios nacionales y puntualidad, a las 19.00 comenzó la conferencia de prensa donde Stewart fue el primero en tomar la palabra y llenó de elogios a Fangio.

Sir Jackie Stewart se mostró muy predispuesto a responder cualquier pregunta

“Cuando gané mi primera carrera fuera del Reino Unido fue en Mónaco en Fórmula 3. Recuerdo que observé un brazo y era un hombre, ¿quién era? Fangio. Desde ese momento estuvo cerca de mi carrera y formamos una gran amistad”, contó el escocés de 82 años. “Una vez fuimos hasta cerca de Italia manejando y él manejó a la ida y yo a la vuelta. Fuimos a un lugar a cenar. Tuve mucho miedo de manejar al lado suyo porque no quise cometer ningún error. Fue una gran experiencia”, recordó.

El vínculo que Stewart forjó con el Chueco fue inquebrantable y llevó a que hoy el británico se haya puesto al hombro el homenaje a su ídolo, pero cuya amistad lo marcó a fuego más allá de que ni Fangio hablaba en inglés ni Stewart el español. “La amistad que teníamos no necesitaba de idiomas porque él tenía un encanto único. Fue el mejor hombre con el que creé una amistad en el automovilismo. Tuve amigos como Jim Clark y otros que fallecieron arriba de un auto de carrera. Cada vez que pienso en decir algo digo ‘qué hubiese dicho Fangio’, como ‘qué hubiese dicho Stirling Moss’. Ambos fueron dos referentes importantes en mi vida”, destacó.

Sobre Clark, el recordado “Escocés Volador”, agregó: “Manejaba de forma muy sutil y aprendí mucho de él. Jimmy no me decía nada, pero Fangio sí. Jimmy era muy reservado y quizá tenía las mismas cualidades que Fangio. Ayrton Senna era mucho más agresivo, rápido, pero nunca lo vi con la misma luz que lo veo a Juan. En los tiempos más cercanos lo veo con esa luz a Alain Prost. Ese es mi top tres: Fangio, Clark y Prost”.

De izquierda a derecha: Juan Carli, Horacio Pagani y Guillermo Montenegro

Otro referente del encuentro fue Pagani quien llegó a trabajar a Europa gracias a cinco cartas de recomendación de Fangio. “Una carta de Fangio te abría las puertas en todo el mundo. Incluso recuerdo que un viernes de diciembre hacía mucho frío y Enzo Ferrari no pudo recibirme porque estaba mal de salud, pero me dijo que fuera el lunes por el respeto que tenía por Fangio”, reveló el santafesino nacido en Casilda y que este miércoles cumplirá 66 años.

“Una persona triunfa por un éxito deportivo y otros por ser buenos empresarios. Pero Fangio resume todo, el respeto que tienen todos los pilotos por él. Fue mentor para mí y gracias a una llamada de Oreste Berta pude conocerlo. Él me hizo esas cinco cartas de recomendación. Con esas cartas llegué y las tengo guardadas en un entrepiso que tiene una luz que siempre está prendida”, destacó.

“Fangio demostró que además fue una gran persona. Un campeón puede ser exitoso, pero si no es buena persona no es lo mismo. Hubo momentos en los que absorbí muchos consejos de Juan. Me dijo pocas cosas, pero significativas”, agregó el constructor que tiene su base en Milán.

Por último, contó cómo y por qué uno de sus autos más emblemáticos, el Zonda, lleva motores Mercedes-Benz y el vínculo de esa historia con Fangio. “Un día de visita a Rafaela se me acercó Juan Manuel Bordeu y me dijo ‘tenés que hacer un auto que rinda homenaje a Fangio’. Entonces pensé en Mercedes-Benz y sabía que ellos tenían un motor de doce cilindros que podía ir. Años después y gracias al consejo de Bordeu usamos el motor Mercedes para el Zonda desde 1993″.

Jackie Stewart corrió por primera vez en la F1 en la Argentina en 1972, año en el que ganó. En la foto lidera el pelotón y lo sigue el Lole Reutemann (Archivo CORSA).

También tomó la palabra Juan Carli, presidente de la Fundación Museo Juan Manuel Fangio, donde está el mausoleo y donde se ubicarán los restos del Quíntuple a partir de este miércoles. “Juan va a estar donde usted quería, junto a su gente y eso es un gran orgullo para nosotros”, aseguró.

En tanto que Rubén Bartolomé, CEO de Start Group, empresa que organizó el “Tributo a Fangio”, sostuvo: “Tener a Fangio descansando en un mausoleo en su museo es lo que él también hubiese querido”.

Este miércoles desde las 10.30 el tributo a Fangio continuará en Balcarce con el traslado de sus restos desde el cementerio al mausoleo, con una caravana que pasará por puntos conmemorativos de la ciudad, los más importantes en la vida del Quíntuple. A las 11.30 se hará la ceremonia de recepción en el museo y una hora más tarde habrá un desfile de los autos más emblemáticos del Chueco en el autódromo que lleva su nombre en su ciudad y que está emplazado en la Sierra La Barrosa.

