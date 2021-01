Detalles exclusivos: cómo será el traslado de los restos de Fangio a su museo, donde se espera a Hamilton y a otras estrellas de la Fórmula 1

Funeral de Fangio en su museo. Aparece su Mercedes-Benz W196 con el que fue campeón de F1 (Museo Fangio).

Este año Juan Manuel Fangio tendrá un merecido homenaje. Será el traslado de sus restos desde el cementerio de Balcarce a un mausoleo que se construye en el museo que lleva su nombre. El evento está previsto a realizarse en noviembre. Se trata de una vieja idea de Sir Jackie Stewart, quien trabaja para que asista la mayor cantidad de pilotos actuales e históricos de la Fórmula 1. Para profundizar el tema, Infobae habló con Constancio C. Vigil padre, amigo del tricampeón escocés y dueño de Star Group (empresa que organiza el evento), Rubén Bartolomé, el CEO de la firma, y Juan Carli, el presidente del museo del Quíntuple.

Stewart y Vigil formaron una gran amistad hace más de 50 años. Su vínculo y admiración por Fangio son claves para este tributo. “Nos conocimos en 1968 cuando él vino a acompañar en la temporada internacional de Fórmula 2 Europea. Ahí empezó a escribir para El Gráfico (Vigil fue su director ejecutivo). Luego siguió siendo nuestro colaborador y nos hicimos amigos. De hecho para el Gran Premio de Mónaco de F1 de 1980, él me cedió una de sus cuatro habitaciones en el Hotel de París en Montecarlo, que está frente al Casino. Fue ideal porque ese año ganó allí Reutemann”, recuerda Vigil.

“Cuando falleció Fangio (17/07/1995), Stewart me llamó y me pidió que le diera una mano para participar del funeral. Él vino con su hijo mayor, Paul (ambos manejaron su equipo que llegó a la F1) y Stirling Moss. Luego me mandó una carta donde recomendó que los restos de Fangio estén en su museo junto con sus autos y trofeos, pero en ese momento no fue posible”, agrega.

“Pasaron 25 años y hace unos meses cuando vi el documental de Netflix (”Fangio, el hombre que domaba las máquinas”), me pareció fabuloso y nació en mí la idea de reflotar el tema. Lo llamé a Jackie y le propuse el proyecto del mausoleo. Le gustó la idea y se lo planteamos a la gente del museo. Ellos como los hijos de Fangio, Rubén Vázquez y Oscar Espinosa (conocido como “Cacho” Fangio) y también estuvieron de acuerdo”, destaca.

Jackie Stewart siempre dijo que Fangio fue el mejor de la historia. En el GP de Brasil de 2017, lo puso al frente de una selección entre diez campeones de F1 (Darío Coronel).

“La idea original era noviembre de 2020. Pero por la pandemia de COVID-19 se pasó para marzo o abril de 2021. Aunque luego, cuando la F1 anunció su calendario, vimos que el campeonato arrancará en Australia (21/03) y después se van a Bahréin (28/03) y China (11/04). También es posible que la fecha del 25 de abril (aún sin escenario confirmado) sea del otro lado del mundo. Entonces le mandé una carta a Jackie donde le propuse mejor hacerlo en noviembre, entre las carreras en México (31/10) y en Brasil (14/11). También porque en esa época del año empieza a hacer calor y creo que será ideal. Aparte nos da más tiempo para poder organizarlo de la mejor manera”, cuenta. Si bien falta la confirmación de Stewart, es muy probable que sea en esa fecha.

“Fangio se merece este tributo. Es el único que salió campeón mundial con cuatro marcas distintas y coches diferentes si tomamos los dos tipos de Mercedes W196, uno carenado y el otro sin esa variante. Fue un embajador del deporte argentino, uno de los mejores de la historia. Pero también fue una gran persona”, sostiene Vigil.

“Después de un tiempo muy doloroso que pasamos todos los balcarceños, muchos vecinos de la ciudad nos preguntaron por qué los restos de Fangio no estaban en el museo. Entonces hace dos meses vino Constancio Vigil padre y se re animó la idea del mausoleo. Llamamos a sus hijos y a ellos les pareció genial”, explica Carli.

“Encontramos un lugar del museo por el que se ingresa desde calle 17 que es perpendicular al ingreso principal. Ese sector, que se conecta al edificio principal, es donde está el microcine. El mausoleo se pondrá en un subsuelo donde habrá una pared que contará su historia y en otra estarán placas conmemorativas”, detalla el responsable del museo. El público no podrá tocar el féretro, pero estará cerca.

Oreste Berta (en el medio) confirmó su presencia al evento. En la imagen junto a Fangio el día que visitaron la fábrica de Ferrari (Giorgio Ferri).

En tanto que Bartolomé aseguró que ya fue invitado el jefe del equipo Mercedes de F1: “Le enviamos la invitación a Toto Wolff. También es posible que Mercedes-Benz de Argentina haga su gestión. Oreste Berta (gran amigo de Fangio) está confirmado y a Carlos Reutemann lo vamos a invitar porque aparte de ser un grande de la F1, es amigo nuestro. Él estuvo cuando falleció Fangio y fue uno de los que trasladó sus restos. Si él puede, seguro que va a estar”.

De hecho el Lole ya está al tanto del tema por su cargo de Senador Nacional por Santa Fe. “El viernes 5 de diciembre hicimos una presentación en la Cámara de Senadores del pedido de interés parlamentario para el tributo a Fangio. Será un gran evento y más allá de los pilotos de F1 que puedan venir esperamos de 150 a 250 periodistas internacionales. Y también vamos a invitar a autoridades nacionales”, anticipa.

“Estamos acostumbrados a organizar grandes cosas. En su momento, cuando ‘Maravilla’ Martínez se bajó del ring luego de ganarle a Julio César Chávez hijo en Las Vegas (2012), lo llamamos 30 veces para armar la revancha en la cancha de Vélez (2013). La pudimos concretar y fue todo un éxito”, describe el CEO de Star Group.

“Tomamos el compromiso de la obra del mausoleo. Buscamos un escultor y está en marcha. Es muy linda (su costo rondará los 80.000 dólares). Nos decidimos a hacerla y desde ya esto no es por negocio si no para rendirle un homenaje a Fangio. Es para poder cumplir con el anhelo de Stewart y del señor Vigil, ambos muy amigos y admiradores de Fangio”, aclara.

Así será el Mausoleo Fangio

Stewart siempre dijo que Fangio fue el mejor piloto de la historia. Por ejemplo en el Gran Premio de Brasil de 2017, le dieron a elegir a los diez mejores campeones de la F1 y rápido lo puso al balcarceño arriba de todos. Él y Jim Clark fueron los únicos dos con los que no dudó a la hora de armar su top ten.

Hoy Jackie es representante de uno de los principales sponsors de la F1. Por ese motivo asiste a todas las carreras, en condiciones normales, ya que por tener 81 años en esta temporada no estuvo presente debido al protocolo preventivo de COVID-19.

Es una personalidad influyente más allá de ser tricampeón mundial (1969, 1971 y 1973). Tiene contacto y llegada con todo circo de la Máxima y gracias a sus gestiones no se descartaría a ninguno de los corredores actuales el año próximo en Balcarce. Entre ellos Lewis Hamilton, actual heptacampeón, quien manifestó su respeto y admiración por Fangio a quien definió como “el padrino de este deporte”. En 2018, cuando logró su quinto título e igualó al balcarceño, recibió de parte de su museo un trofeo original del Chueco. Como correspondencia, el inglés les obsequió un casco autografiado que hoy se exhibe en la muestra que honra las hazañas del Quíntuple.

Hay más razones para ser optimistas y poder tener a la mayor cantidad de figuras, entre ex y actuales corredores de la F1. Es que son solo tres horas de vuelo a San Pablo, Brasil, donde luego correrá la categoría. Además, será una gran oportunidad para todos ellos de estar cerca de los restos de Fangio y rendirle un emotivo tributo.

En la despedida de Fangio en 1995. En el medio aparecen (de izquierda a derecha), Jackie Stewart, Stirling Moss y José Froilán González (Museo Fangio).

Según se desprende de otros datos aportados por Vigil y Bartolomé, el evento podría ser el 5, 6 y 7 de noviembre de 2021. Como dijo Vigil, entre las carreras de México y Brasil (sería la fecha más probable porque luego de Brasil se corre en Arabia Saudita el 28/11). El organigrama ya está muy encaminado. Stewart llegará primero a Buenos Aires donde será recibido por su amigo Vigil. Luego ambos viajarán en una avioneta a Mar del Plata, que recibirá de forma directa al resto de la comitiva. Cabe recordar que el aeropuerto local Astor Piazzolla es internacional.

Los responsables de la organización e invitados especiales se hospedarán el viernes en el Hotel Costa Galana donde se realizará una conferencia de prensa. El sábado por la mañana todos partirán hacia Balcarce (70 km) en combis que pondrá a disposición Mercedes-Benz. Desde el cementerio habrá una caravana que pasará por lugares que fueron emblemáticos para Fangio como su taller, el bar donde tomaba su aperitivo, su casa familiar y luego se llegará al museo donde se hará una ceremonia religiosa.

El evento será abierto al público porque “la misma gente de Balcarce fue la que conmovió a Jackie Stewart en el funeral de Fangio. Cuando sus restos fueron llevados al cementerio, al cruzar por una plaza, una persona empezó a aplaudir y luego otras 30.000 hicieron lo mismo”, asevera Vigil. Ese día los balcarceños y todos los que visiten la ciudad bonaerense también podrán entrar a ver el mausoleo. Además, se va a transmitir todo por una pantalla gigante.

Una vez terminado, la organización y los invitados comerán un asado en la estancia “La Peregrina”, propiedad de la familia del recordado Juan Manuel Bordeu, ahijado deportivo de Fangio. Al otro día la comitiva partirá hacia San Pablo y desde el lunes estarán disponibles para poder cumplir con las obligaciones previas a la carrera brasileña.

La versión carenada del Mercedes-Benz W196, bicampeón con Fangio (1954 y 1955), que descansa en su museo (Museo Fangio).

Este homenaje también servirá para celebrar dos aniversarios: los 70 años del primer título en F1 del Quíntuple, que lo logró el 28 de octubre de 1951 en España. Además, los 35 años de la inauguración del museo, el más importante del automovilismo argentino por la cantidad, calidad y variedad de ejemplares, donde se destacan originales y réplicas corridas por Fangio. La entidad volvió a abrir sus puertas y se puede visitar de lunes a viernes de 10 a 17 horas y los sábados y domingos de 10 a 18 horas. Las entradas pueden comprarse en el lugar o de forma anticipada por su página, que tienen un descuento del 20 por ciento. Con esa rebaja los precios son: mayores 440 pesos, jubilados 280 y menores de 6 a 16 años, 280.

Cuando se coloque el féretro la gente también podrá estar más cerca de los restos de Fangio, que habrá vuelto a su casa. Será gracias a aquel desafío propuesto por Jackie Stewart hace 25 años y que su amigo Constancio C. Vigil lo retomó para concretarlo. Ambos son los máximos responsables de un homenaje al Quíntuple que promete estar a la altura de su historia.

