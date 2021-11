Diego Latorre apuntó contra La Volpe por sus comentarios sobre Riquelme: “Un absoluto disparate”

*La Volpe aseguró que Riquelme nunca hubiese jugado en un equipo suyo

Este miércoles Ricardo La Volpe estuvo invitado en F90, el ciclo emitido por ESPN, y además de haber discutido fervientemente con Oscar Ruggeri, dejó varios conceptos sobre la táctica y el juego que él ha intentado pregonar como entrenador en cada uno de sus equipos. El ex arquero que fue parte del seleccionado argentino campeón del Mundial de 1978 explicó por qué para él los sistemas están por encima de los nombres propios y desató la polémica.

El ex técnico de la selección de México aseveró que el puesto de enganche era una “antigüedad” ya desde mediados de la década del 90 y sostuvo que sólo en el fútbol argentino se sigue utilizando. En este sentido, remarcó que en Europa clubes como el Bayern Múnich, el Barcelona, el Real Madrid o el Liverpool, entre otros, lo han dejado de usar hace años.

Por eso, sentenció: “Conmigo Riquelme no jugaba”. Frase que llamó la atención de todo el panel televisivo e hizo enfadar a Diego Latorre, quien se volcó a las redes sociales para expresar su opinión y diferenciarse de La Volpe: “Cree que la táctica está hecha de piezas de ajedrez y no de jugadores de fútbol. Cree que para que un equipo funcione hay que priorizar la distribución de los jugadores antes que la influencia, los conceptos o la jerarquía de esos futbolistas”.

“Habla de táctica en el vacío, sin nombres propios, como si el fútbol fuese computarizado. Por eso mismo sostiene que dejaría afuera de su equipo a un futbolista como Riquelme. Un absoluto disparate”, señaló el ex futbolista y actual comentarista deportivo, al escuchar cómo el ex entrenador de Vélez, Banfield y Boca Juniors recordaba esquemas que se usan en la actualidad con los que él usó en algún momento.

La Volpe fue claro al asegurar que Argentina “estuvo atrasada cuatro mundiales” por jugar con enganche entre 1994 y 2010, cuando los rivales en general tenían un doble volante central que desactivaba cualquier peligro en ofensiva. “Hasta que llegó Sabella”, aseguró e referencia al Mundial 2014 en el que el combinado albiceleste llegó hasta la final.

Pero Latorre insistió en su descargo en Twitter: “‘Ya no se juega con enganche’. El juego del fútbol no es una moda. Hay equipos que lograron reunir a 3 o 4 mediocampistas creativos dentro de la dinámica del juego, con conceptos claros para no superponerse y con el compromiso para recuperar la pelota”. Y cerró: “Quien conoce la historia del fútbol puede reconocer que la actualidad está muy vinculada con el pasado. En fin, se hace alarde del futuro como si quisieran vendernos que ellos conocen algo que nosotros ignoramos”.

