La autocrítica de Sergio Pérez: “no estoy contento con mi temporada, me ha costado la adaptación”

Previo a que inicien las actividades en el Gran Premio de México de este fin de semana, el piloto Sergio Checo Pérez confesó no sentirse contento con el rendimiento mostrado en lo que va de la temporada 2021 de la Fórmula 1, y aunque lamentó la tardanza, también se mostró satisfecho por haber conseguido poner a punto el RB16B para las últimas carreras del calendario.

En entrevista para la cadena ESPN, el mexicano habló de lo que ha sido su primer año con Red Bull Racing, de lo mucho que le ha costado su adaptación y de cómo es ser compañero de Max Verstappen. En un ejercicio de autocrítica reconoció que las tomas de decisiones no han sido la correctas, pues le ha costado puntos al equipo.

“Nos perdimos un poco a mitad de temporada intentando buscar un camino que no nos llevó a nada y perdimos muchos puntos y muchas carreras importantes, pero nos dimos cuenta y regresamos, y creo que ya tenemos mucho más el auto y cómo sacar el mejor rendimiento del Red Bull”, explicó el piloto de 31 años de edad.

Cuando se le cuestionó acerca de cómo se ha sentido abordo del RB16B en este año, Pérez fue claro al mencionar que no se siente satisfecho con lo hecho a lo largo de la temporada y que, a pesar de que en varios momentos no estuvo en sus manos, espera poder cambiar esos detalles para concluir de buena forma las cinco carreras que restan.

“Son muchos factores, si lo ves fríamente, no estoy contento de mi temporada, pero son muchos factores. Si tú te fijas los pilotos que cambiaron de equipos, especialmente a coches diferentes, el ejemplo Ricciardo, un piloto súper top y le ha costado su adaptación, lo mismo de él, fue mi caso. Me ha costado la adaptación, pero creo que es difícil ponerle un número ahora y si cierro fuerte, como espero, la calificación será diferente. Así que mejor me espero a final de año”, explicó.

Por último, el piloto tapatío se dio el tiempo para reconocer su aporte a la escudería austríaca en donde lo que destacó fue el haberle “robado” puntos a su principal competidor, Mercedes. También a darle apoyo en pista a Max Verstappen en su lucha por el Mundial de Pilotos en contra de Lewis Hamilton.

“Creo que la experiencia, la cantidad de puntos que le he quitado a Mercedes, la cantidad de puntos que le he dado a Max, al equipo, es siempre positivo y no sólo la forma en que trabajamos, cómo hemos empujado en todas las áreas al equipo ha sido positivo”, comentó Pérez.

Las actividades del Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez comienzan este viernes con los primeros y segundos entrenamientos libres a las 11:30 horas y 15:00 horas, respectivamente. El sábado los terceros entrenamiento están programados para empezar a las 11:00 horas y la clasificación a las 14:00 horas. El domingo a las 13:00 horas se llevará a cabo la carrera. Todos los horarios son del tiempo del centro de México.

