Checo Pérez y las palabras que lo pondrían como el favorito de Red Bull para ganar el GP de México (Foto: REUTERS/Edgard Garrido)

El fin de semana más esperado por Sergio Pérez finalmente llegó. El piloto tapatío correrá en México por primera vez bajo la indumentaria de Red Bull y debido a las condiciones de su auto, es capaz soñar con un resultado histórico en el Autódromo Hermanos Rodríguez, pues a pesar de marchar cuarto en el campeonato de pilotos, el ritmo que ha demostrado en las últimas carreras lo catapultan como uno de los favoritos para subirse al podio.

Por si esto fuera poco, el objetivo de conseguir una victoria en el Gran Premio de México se convirtió en un escenario relativamente posible, siempre y cuando no interfiera en la lucha de Max Verstappen por conseguir el Mundial de Pilotos a final de año, el principal problema para las aspiraciones de Pérez en México.

Desde que finalizó el Gran Premio de Austin en Estados Unidos, una de las primeras incógnitas para aficionados y protagonistas giraba entorno a las órdenes de carrera que podría recibir Checo si en algún momento está por encima de su coequipero, ya que el principal objetivo de la escudería es conseguir la mayor cantidad de puntos posibles para Max; sin embargo, en una de sus últimas declaraciones, el mexicano dio a entender que el sueño por verlo por encima de Verstappen podría estar mucho más cerca.

Checo Pérez ya está en México y ofreció una exhibición a borde de un Red Bull RB7 en el Paseo de la Reforma (Foto: Karina Hernández / Infobae)

Durante la conferencia de prensa previa a las sesiones de práctica, Checo Pérez fue enfático y declaró que al interior de Red Bull hay apoyo para que gane la carrera en México, pues a pesar de afirmar que las decisiones se tomarán sobre la marcha, todos en su equipo desean que el ganador sea él.

“Sería un gran problema (estar delante de Max y Hamilton) que me gustaría tener. Todo depende de la situación, porque muchas de las decisiones normalmente se toman en la misma carrera, en el momento de tensión. Así que todo dependerá de las circunstancias. Ya veremos. Creo que todo el mundo en Red Bull quiere que yo gane este fin de semana”, afirmó el tapatío en la transmisión oficial de la Fórmula 1.

Además, por si esto fuera poco, Checo especificó quiénes son las personas que desean su triunfo en territorio azteca y dejó entrever que, en caso de que pueda liderar la carrera en la parte final, podría no recibir la indicación de que deje pasar a su coequipero, Max Verstappen.

Sergio Pérez ya está en el Autódromo Hermanos Rodríguez junto al resto de pilotos de Fórmula 1 (Foto: REUTERS/Henry Romero)

“Todos tienen muchas ganas de este fin de semana. Mi equipo, el público... es un evento muy especial para nosotros. Pero estoy muy seguro de que si el equipo tiene que elegir quién quieren que gane la carrera, ése soy yo”, sentenció el tapatío durante la conferencia de prensa que compartió con Daniel Ricciardo quien fue piloto de Red Bull en el pasado.

Posteriormente fue cuestionado directamente sobre si dejaría pasar a Verstappen en caso de que se encuentre por encima durante la carrera, a lo que Sergio Pérez respondió:

“Lo veremos el domingo. Hasta entonces no tiene sentido plantear la situación. No tenemos garantizado que llegaremos a esa posición, pero sería un gran problema si llegamos a ese punto y no lo hemos hablado antes”, por lo que en las siguientes horas se podría poner sobre la mesa, en especial después de las primeras prácticas libres.

Sergio Pérez salió en conferencia de prensa junto a Daniel Ricciardo previo al GP de México (Foto: REUTERS/Edgard Garrido)

*Información en desarrollo