Las perlitas de la nota con Carlos Tevez: los números de sus contratos, qué pasó con Mauro Zárate y “Battaglia tiene cosas de Bianchi”

Tevez habló de su presente y futuro, pero también abordó otras cuestiones que quedaron en segundo plano (REUTERS/Juan Ignacio Roncoroni)

Se llamó a silencio durante mucho tiempo. Casi desde el día en que anunció su alejamiento de Boca Juniors y el retiro (¿con puntos suspensivos?) del fútbol. Por eso tenía mucho para decir: admitió que se siente más cercano a la idea de ser entrenador que volver a ponerse los botines para jugar o el traje para ser dirigente. Habló de su relación con Juan Román Riquelme y la relación con el Consejo de Fútbol xeneize. Pero Carlos Tevez dejó otros títulos interesantes que quedaron en un segundo plano.

El Apache se animó a hablar por primera vez con detalles sobre los contratos que cumplió en cada uno de sus ciclos en Boca. Y advirtió a los que querían achacarle algo referido a los mismos, aunque sin dar nombres: “Cuando me voy de Boca (principios de 2005), que en ese tiempo era Mauricio (Macri) el presidente, me fui con cero de plata en el banco. Empecé a ganar plata en Corinthians. Cuando vuelvo a Boca, volví por cero. Cuando me fui a China, a Boca le entraron 8 millones de dólares cuando Boca no le había pagado nada por mí a la Juventus. Y el último contrato dije que lo iba a donar y lo doné a una ONG. ¿Qué me van a decir a mí por el tema del contrato?”.

Y ese no fue el único tópico que Carlitos tocó con vehemencia. Luego de hacer un descargo por su relación con Guillermo Barros Schelotto cuando lo tuvo como técnico, confesó qué le contó Mauro Zárate cuando arribó a la institución: “Me dijo que lo traían para reemplazarme a mí. Yo seguía trabajando, cuando me tocaba jugar, jugaba. Estoy tranquilo, yo dejé mi corazón en Boca. ¿Me pude haber equivocado? Obvio”.

En cuanto al Mellizo, aclaró: “Con Guillermo me había equivocado yo primeramente porque el día que juego mi último partido en la Bombonera y yo estaba medio en duda si firmaba o no el contrato, salgo de la cancha y estaban Vane y Flor llorando y pidiéndome que no me vaya. Nos abrazamos y nos pusimos a llorar. Yo ahí le digo a Guillermo que me contara para la próxima temporada porque no me iba. Llegó a mi casa, más tranquilo, frío, y ya lo tenía decidido. Entre toda esa locura estaba el tema del casamiento mío, volví a casa y habían robado mi casa. Me fui de vacaciones. Me olvidé de llamarlo a Guillermo para decirle que me iba. Después, todos conocen a Guillermo”.

Más tarde se fijó en Gustavo Alfaro, con el que convivió a lo largo de 2019: “Él dijo que yo iba a ser la bandera y por dentro sentí... si vos decís una cosa con la boca, después lo tenés que respaldar. Jugué tres partidos y después ya me sacó. Había murmullo, no chiflido. Ya cuando volví de China ya estaba eso. Era 60% murmullo y 40% que trataba de entender lo que me pasaba. No era fácil”.

La trifecta de técnicos se completó con Sebastián Battaglia, después de lamentar la salida de Miguel Ángel Russo. Tevez, quien compartió concentraciones con el santafesino, expresó: “Hay que tenerle paciencia a Battaglia y saber que tiene más pibes que gente grande. Le veo cosas de Bianchi . Él sabía que palo por palo a River no se le puede jugar. Carlos jugaba más defensivo contra River y a Seba lo veo cambiante en esas cosas según cómo van los partidos. Pasa que Carlos tenía una espalda grandísima y jugadores que hacían la diferencia, ahí está la cosa. Como todo proceso, lleva su tiempo. El tiempo dirá si Seba es el correcto para ser el técnico de Boca”.

SEGUIR LEYENDO: