Fernando Gago se acerca a Racing: los factores que lo posicionan como gran candidato y los dos detalles que generan dudas

Gago viene de dirigir 26 partidos a Aldosivi, en su primer experiencia como entrenador (Marcelo Endelli/Getty Images)

Racing busca director técnico desde la fecha 5, cuando perdió 1-0 el clásico ante Independiente y despidió a Juan Antonio Pizzi. Y, si bien coqueteó con varios entrenadores de renombre, la Comisión Directiva que encabeza Víctor Blanco optó por confirmar el interinato de Claudio Úbeda hasta el final de la Liga Profesional. Sin embargo, los malos resultados y el rendimiento del equipo empujaron a la dirigencia a tener que acelerar el casting de un dueño definitivo del banco de suplentes. En ese contexto, ya hubo contactos informales con Fernando Gago, quien pasó a ser el principal candidato a orientar a La Academia.

¿Cómo se posicionó tan bien Pintita? ¿Qué puede decantar en la firma de su contrato con el club y qué puede representar una traba? Para entenderlo, bien vale un repaso de las determinaciones de la institución. Cuando el ex entrenador de la selección de Chile, Valencia, Rosario Central y San Lorenzo fue cesanteado, Racing no tenía un plan B cajoneado. Para Blanco, un viejo anhelo estaba representado en Guillermo Barros Schelotto. También hubo contacto con el entorno de Javier Mascherano (hoy con un proyecto en la AFA), Gabriel Heinze y Alexander Medina, DT de Talleres de Córdoba. Por distintas circunstancias, todos estos nombres no se hallaban disponibles al menos hasta diciembre.

Fue allí que ganó fuerza el interinato de Úbeda, incluso con la chance de continuidad si los resultados los respaldaban. Algo que sucedió solo al comienzo. Su ciclo arrancó con una victoria 2-0 ante Newell’s, continuó con una goleada 3-0 ante Arsenal como visitante, tres empates 0-0 frente a Central Córdoba en el Cilindro, ante Boca en la Bombonera, y contra Banfield en Avellaneda; y un agónico 1-1 ante San Lorenzo en el Bajo Flores.

El declive en el nivel se trasladó a los números: en adelante, sólo le ganó a Patronato, tropezó frente a Talleres, Argentinos y Platense, y quedó eliminado de la Copa Argentina a manos de Godoy Cruz. Además, con el regreso del público a los estadios, el malestar hizo elevar el termómetro en las tribunas. De ahí que la intención de esperar a ver el menú en diciembre sufrió un cambio de plan con las gargantas enrojecidas.

Entre las alternativas, entonces, surgieron otros técnicos sin ataduras, como Hernán Crespo (libre tras su paso por San Pablo) y Eduardo Berizzo (despedido de la selección de Paraguay). También otros fueron ofrecidos, como Pablo Lavallén o el Sapito Coleoni. De ese pack, se desprendió Fernando Gago, de 35 años, que, según pudo averiguar Infobae, seduce por propuesta. En la dirigencia quedó una muy buena imagen del partido que le planteó con Aldosivi a la Academia en febrero de 2021 en el Cilindro, en el que el Tiburón estuvo dos veces en ventaja (terminó 2-2) y jugó con ambiciones en la casa de un grande.

Como aspecto negativo aparecen sus números (cosechó sólo un 31% de los puntos en 26 partidos dirigidos en el elenco de Mar del Plata), más allá de la osadía de su idea y de las herramientas que tuvo para llevarla a cabo. También, el hecho de que su ayudante de campo sea el Pocho Federico Insúa, identificado con Independiente (también con Boca, Argentinos y Vélez).

El presidente Blanco, el vice Miguel Jiménez, el secretario Cristian Devia y el Mago Rubén Capria (desde su rol de consultor, luego de que Diego Milito terminara su vinculación como manager) serán los encargados de bajar el martillo. Mientras, con Úbeda en el banco, Racing visitará este martes a Unión en Santa Fe y el sábado se presentará en el Gigante de Arroyito ante Central, en dos encuentros que pueden precipitar o ralentizar las definiciones de la dirigencia.

