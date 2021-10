El boliviano Héctor Garibay ganó la maratón de Buenos Aires

Corredores profesionales y aficionados largaron esta mañana el Maratón Internacional y la prueba de los 21k en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que este año regresa tras el receso de 2020 por la pandemia de coronavirus.

El más rápido fue el boliviano Héctor Garibay, quien recorrió el trazado de los 42k en 2 horas, 11 minutos y 59 segundos. “Estoy muy feliz y contento por el recibimiento de la gente y por el récord que pude conseguir para mi país. No me esperaba este resultado. Desde 2016 vengo planificando mis carreras y hoy me sentí muy cómodo”, dijo el campeón en diálogo con la señal de noticias TN luego de cruzar la meta. En la rama femenina, la marplatense Florencia Borelli se adjudicó el triunfo al registrar un cronómetro de dos horas, 32 minutos y 28 segundos.

La carrera porteña coincidió en la misma jornada con otras dos competencias de las más importantes del circuito de la World Athletics, los maratones de Chicago y Boston en Estados Unidos, que dan continuidad a un calendario mundial reanudado en Berlín, el 26 de septiembre, y prolongado en Londres, el 3 de octubre.

La Maratón Buenos Aires 2021 comenzó a las 7 de la mañana desde la Avenida Figueroa Alcorta, esquina Monroe, que también fue el lugar de la llegada, luego de un recorrido exactamente igual al de la edición del 2019.

El trazado incluyó a los barrios de Núñez, Palermo, Retiro, Recoleta, Centro, Monserrat, San Telmo, Barracas, Puerto Madero y La Boca, donde habrá cortes de tránsito intermitentes para permitir el paso de los atletas.

La prueba de los 21k se inició a las 7:30 y coincidió en su recorrido con la competencia principal, aunque el retorno de los participantes fue a la altura de Avenida de Mayo, sobre uno de los extremos de la Plaza de Mayo. En la media maratón, el ganador fue Manrique con un tiempo de una hora, cuatro minutos y 43 segundos. “Tengo mucho orgullo y mucha alegría. Fueron muchos meses de trabajo duro. Ganar esta competencia es algo único”, dijo el atleta ante los micrófonos de TN y concluyó: “En la largada hubo mucho nervio y mucha ansiedad”.

Garibay, de 31 años, atleta oriundo de la ciudad de Oruro, situada a 3700 metros sobre el nivel del mar, tuvo como escolta al chubutense David Rodríguez (2:21:54), quien se consagró campeón argentino de la especialidad y recibió la medalla de manos del marplatense Mariano Mastromarino, último atleta en ganar el Maratón BA en 2014.

La argentina Florencia Borelli, también de Mar del Plata, le devolvió el triunfo al país en la rama femenina, al llegar primera tras correr durante 2:32:28. La última compatriota vencedora había sido Andrea Graciano, el 9 de octubre de 2011. En la prueba de los 21k, se impusieron los argentinos César Manrique (1:04:43) en varones y Agustina Landers (1:17.27) en mujeres.

Ambas carreras, por disposición la Confederación Argentina de Atletismo (CADA), constituyeron los Campeonatos Nacionales 2020, suspendidos el año pasado por la pandemia, y brindaron a los principales atletas argentinos puntaje para sus calificaciones internacionales.

El protocolo sanitario de las carreras exigió la presentación del certificado de vacunación y el apto médico (al momento del retiro del kit), el uso de barbijo antes y después de la carrera y la obligación de mantener el distanciamiento social de 1.5 a 2 metros tanto en la zona previa como en los puntos de largada y llegada.

Al culminar las pruebas, los atletas retiraron sus medallas -diseñadas por alumnos de la Escuela Técnica Raggio- de las mesas que se montaron especialmente para evitar la tradicional ceremonia de premiación con el fin de evitar aglomeraciones.

El Maratón de Buenos Aires cumplió su 36ta. edición, a dos años de la carrera que marcó un récord en el circuito tanto en la rama masculina como femenina. En 2019, el keniano Evans Chebet estableció una nueva plusmarca de 2:05:00 y su compatriota Rodah Jepkorir hizo lo propio entre las damas con 2:25:46.

El último argentino en coronarse en Buenos Aires fue el marplatense Mariano Mastromarino, medallista panamericano y participante olímpico en Río 2016, quien ganó la edición 2014 con un tiempo de 2:15:28.

RESULTADOS

SEGUIR LEYENDO