Amaury Vergara explota en redes tras empate de Guadalajara contra el FAS de El Salvador

Las Chivas de Guadalajara empataron a cero goles contra el Club Futbolistas Asociados Santanecos, o simplemente FAS, de El Salvador, en partido amistoso realizado en Los Ángeles, Estados Unidos. Una vez finalizado el encuentro, Amaury Vergara, dueño y presidente, aseguró que existe a una campaña en su contra y aseguró que se necesitará más que eso para hacerlo abandonar el equipo.

“Se va necesitar mucho mucho más que una campaña orquestada para que deje la presidencia de Chivas. Estoy en cuerpo y alma con el club más querido de México. A los que aún no tengo su confianza, lamento decirles que me tienen pa’ laaaargo”, escribió en su cuenta de Twitter el hijo de Jorge Vergara.

Con el marcador sin moverse ante el equipo salvadoreño, las Chivas sumaron su cuarto partido consecutivo sin poder anotar gol a un rival, la misma cantidad de juegos que Marcelo Michel Leaño tiene como director técnico del conjunto rojiblanco (empate ante América, derrotas por un gol ante Querétaro y Atlas en la Liga Mx, y ahora el empate ante el FAS).

El equipo mexicano no atraviesa por su mejor momento en el torneo en el que ha cambiado de entrenador en la jornada diez y se encuentra apenas dentro de la zona de repechaje con catorce unidades en el puesto once de la tabla. Además, la presión no haber logrado algún título desde hace más de cuatro años ha generado críticas a la directiva por parte de aficionados, expertos y de ex futbolistas.

El último en hacerlo, Demetrio Madero, defensor que jugó para el conjunto tapatío en la década de los 80 y que consiguió levantar un título de liga, señaló de dura forma a Amaury Vergara y a Ricardo Peláez por su administración en los últimos torneos.

“(Sobre Amaury) Por lo que yo sé, nunca le ha gustado el fútbol, no sabe de fútbol. Cuando contrata a Peláez dije ‘que bueno que se acerca con alguien que fue un gran jugador y ya desempeñó ese puesto’. Pero al paso de los meses creo que la gestión de Peláez ha sido pésima, no ha hecho nada, me parece que se debería ir de Guadalajara. Me gustaría que Amaury se rodeara de gente que quiere a la institución y que puedan decirle lo que significa Chivas para el futbol mexicano”, sostuvo el ex futbolista.

Actualmente, las Chivas se ubican en el decimoprimer puesto del Grita México Apertura 2021 en el que busca meterse a la fase final por tercer torneo consecutivo. Las anteriores ocasiones lo han logrado por medio del repechaje y llegado hasta unas semifinales.

En el calendario, a los rojiblancos le restan cinco encuentros por jugar. Toluca, Tijuana, Cruz Azul, Tigres y Mazatlán serán los rivales a los que deba vencer si aspira a jugar la fase final del balompié mexicano. No obstante, antes se enfrentará ante los Panzas Verdes de León en otro juego amistoso en los Estados Unidos para aprovechar el parón generado por la actividad de las selecciones nacionales.

