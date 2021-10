Vucetich señaló que la afición de Chivas se dejó manipular cuando pidió su salida

Victor Manuel Vucetich dirigiendo a Chivas. (Foto: EFE/Francisco Guasco)

Tras su salida de la dirección técnica de las Chivas de Guadalajara, el estratega mexicano, Víctor Manuel Vucetich, habló en una entrevista con el periodista Miguel Arizpe. En el espacio, consideró injustos los gritos que él y su cuerpo técnico recibieron por parte de los aficionados del Rebaño Sagrado.

Aunque gran parte de la afición rojiblanca pedía la destitución del técnico por los malos resultados, sucedió en un momento poco esperado. En ese entonces, el equipo comenzaba a sumar puntos en sus últimos partidos e inclusive logró vencer al Pachuca en la cancha del Estadio Akron.

A pesar de ello, el Rey Midas mencionó sentirse tranquilo después de su destitución como estratega del Rebaño. Agradeció al equipo de las Chivas junto a su directiva la confianza que depositaron en él en su momento y en su cuerpo técnico.

“Me gustaría haber culminado en una parte importante donde los procesos del fútbol son mediano y largo plazo y más en una institución como el Guadalajara, uno quiere terminar su trabajo de una manera positiva, mi deseo era hacer las cosas lo mejor posible. Agradezco el apoyo de la institución.”, mencionó<i>.</i>

Víctor Manuel Vucetich dijo sentirse tranquilo y agradecido por su paso en Chivas. (Foto: EFE/Mario Guzmán)

Sin embargo, no opinó lo mismo de los hinchas, puesto que afirmó que le parecieron injustos algunos gritos, argumentando que no tienen conocimiento del trabajo que realiza el cuerpo técnico para mejorar la situación. Además, expresó que pudieron ser víctimas de la manipulación mediática, ya que no es fácil ser el entrenador de un equipo como el Guadalajara.

“Te da coraje, porque no valoran lo que se está haciendo, hay una falta de conocimiento del aficionado sobre el trabajo que se hace. Te da coraje porque no hay un análisis, no hay argumentos para como poder gritar, o hay alguna manipulación, que lo puedo pensar, ya me ha pasado, manipulaciones de representantes para intereses de dos o tres personas, pero tristemente, la afición se deja manipular. Cuando hay gente que está a tus espaldas, te está gritando, cuando volteas, se quedan callados”, sentenció<i>.</i>

