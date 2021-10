“Terrible”: David Faitelson respaldó las declaraciones de Vucetich por corrupción en Liga MX

Faitelson habló sobre lo declarado por Vucetich respecto a la corrupción en la Liga Mx (Foto: Instagram/EFE)

Víctor Manuel Vucetich fue parte de la conversación en los distintos medios futbolísticos de México luego de sus palabras en la entrevista para Miguel Arizpe. El ex estratega de las Chivas del Guadalajara retomó varios temas relacionados a su trayectoria y sus vivencias dentro de los equipos de la Liga Mx. Pero, la atención se la llevó principalmente las declaración del Rey Midas denunciado ciertos actos de corrupción en el futbol mexicano.

“En el fútbol mexicano si hay corrupción. Depende de circunstancias. He sido obstáculo para muchos de ellos. No me prestó a nada. Por eso no me quieren los representantes. Yo me manejo solo con mi abogado que checa contratos de entrada y salida “, fue lo expresado por Vucetich al ser cuestionado por los manejos entre promotores jugadores y los clubes del balompié nacional.

Después de que sus palabras salieran al público, diversas personalidades reaccionaron en sus diversas cuentas oficiales de redes sociales. David Faitelson, polémica analista y periodista de ESPN, mostró su repudio ante la situación y señaló que las gestiones que se dan en la liga mexicana en ocasiones pueden llegar a catalogarse como “sucias”.

El comentarista lanzó una critica hacia el mal manejo que existe en la lista de México (Foto: Captura Twitter)

“Víctor Manuel Vucetich, uno de los hombres más ecuánimes y responsables que he conocido en el medio futbolístico, ratifica toda la hipótesis sobre la gran corrupción que existe en el futbol mexicano. Promotores, “juego sucio” y hasta periodistas que piden dinero. ¡Terrible!”, escribió Faitelson en su cuenta de Twitter.

En la misma entrevista, Vuce dejó más en claro algunos detalles sobre cómo llega a funcionar esta supuesta corrupción en las entrañas de los manejos relacionados al futbol en México. Sin embargo, declaró que nunca ha sido partícipe de esto. “Siempre me han pedido que meta a algunos jugadores, que por eso nos va a ir a los dos bien. A mi me va bien si el jugador juega bien, de otra manera no le entro”, comentó.

En repetidas ocasiones se ha rumoreado que existen gestiones ocultas entre promotores, entrenadores y las propias instituciones en donde se buscan únicamente ganancias económicas, dejando de lado la parte deportiva. “Nos dicen, eres un pendejo porque esto es negocio. Pues es negocio para ti, porque para mi no. Es una profesión.”, enfatizó el ex técnico de la Selección Mexicana.

Vucetich destapó algunos detalles de los promotores en México (Foto: Mario Guzmán/EFE)

Faitelson se ha caracterizado por recriminar constantemente las relaciones que existen entre ciertos promotores y los directivos de algunos de los equipos del futbol mexicano. El caso más resonado es el de Carlos Hurtado, quien se ha especulado ha formado parte por muchos años de los arribos de jugadores a algunos clubes, sobre todo de la Máquina del Cruz Azul.

Se especula que Hurtado ha arreglado el traspaso de futbolistas de bajo renombre a equipos importantes bajo acuerdos y comisiones “por debajo del agua”. Esto implica ganancias para el promotor, los jugadores que reciben la oportunidad de formar parte de la plantilla, e incluso de los clubes quienes reciben cierta parte de los beneficios económicos.

Los medios que dominan el mercado del futbol azteca no son ajenos a estos negocios turbios. Según Vucetich, existen ciertas relaciones entre empresas para seguir apoyando estas acciones. “Muchos medios de comunicación están coludidos con representantes, jugadores y directivos”, señaló el timonel de 66 años de edad.

Recientemente Enrique Ojitos Meza también alzó la voz respecto a distintos intentos de promotores por colocar a ciertos jugadores cuando el se encontraba en el banquillo de Cruz Azul.





