“Lo tomé como si fuera una lesión de tobillo”: Raúl Jiménez habló de su fractura a su regreso a la Selección Mexicana

Raul Jimenez, delantero del Wolverhampton, celebra un gol en una fotografía de archivo. EFE/EPA/PETER POWELL

Raúl Jiménez volvió a ser convocado con la Selección Mexicana luego de casi un año de ausencia debido a la fractura que sufrió en el cráneo a finales de 2020. Ahora, el delantero se encuentra concentrado con el conjunto tricolor para encarar los partidos de la Eliminatoria mundialista rumbo a la Copa del Mundo de Catar en donde México enfrentará a Canadá, Honduras y El Salvador.

En entrevista para TUDN, el futbolista canterano del América habló sobre una gran variedad de temas, entre ellos, acerca de su lesión y lo que ha sido su regreso a las canchas después de la recuperación, de lo que le significa estar en el seleccionado nacional de nueva cuenta e incluso, aclaró la polémica que se generó entre México y el Wolverhapton, su club, por no haber asistido a la pasada Fecha FIFA.

Sobre la lesión en el cráneo que lo dejó fuera por aproximadamente nueve meses, Jiménez contó que, aunque siempre estuvo consciente de la gravedad, lo tomó con buena actitud. También mencionó que cuando se enteró de que el tiempo de recuperación se alargaría, le significó un golpe emocional.

“Sabía que la gravedad de la lesión no era un tema fácil, pero se habló desde un principio con los doctores que podían ser hasta seis meses fuera. Te haces a la idea, pero cuando te dicen que al final el cráneo no ha soldado al cien por ciento, que habrá que esperar más tiempo, nueve meses, un año... Ahí me entró ese bajón, pero fue cuestión de unos dos días. Yo tenía claro que sería lo que tuviera que ser para poder regresar bien”, explicó el mexicano.

(Foto: Twitter/@miseleccionmx)

Además, aseguró que en ningún momento le pasó por la cabeza la idea de que su carrera como futbolista acabaría debido a ello: “Nunca. Siempre lo tuve claro. No sé si porque no me acuerdo de ese momento o no sé, pero lo tomé como si fuera una lesión de tobillo o en el muslo. Nunca pensé en dejar de jugar. Me preparé para volver”, dijo.

Ahora, el delantero usa una protección en la cabeza cuando juega algún partido. Hasta el momento, sólo ha disputados juegos con los Wolves y se le ha visto con ella. No obstante en más de una ocasión se le ha visto quitársela a lo que Jiménez declaró: “Yo en lo personal creo que podría jugar sin ella, sin ningún problema, pero es un tema médico”.

“Corro el mismo riesgo de sufrir un golpe en la cabeza que cualquiera de mis compañeros, pero si me toca otra vez a mí, mi cráneo está más sensible. Entonces es por eso que la tengo que usar. No estoy 100% seguro, pero probablemente sí la usé por el resto de mi carrera”, advirtió Raúl.

Jiménez registra una anotación y dos asistencias en lo que va de la actual campaña con los Wolves. Foto: Twitter @Wolves

De igual forma, Jiménez se refirió a la situación que se generó tras no haber acudido a la convocatoria de la Selección la pasada Fecha FIFA e indicó que no hubo mayor problema, ya que tanto la directiva mexicana como la de su club estuvieron de acuerdo en todo momento. Y finalmente, declaró sentirse feliz de poder volver a jugar con México.

“Los Wolves y la Selección siempre estuvieron de acuerdo. El tema fue el gobierno del Reino Unido porque son muy estrictos. Yo al regresar hubiera tenido que hacer cuarentena en Londres en un hotel sin poder salir de la habitación sin las mejores condiciones. Entonces, se decidió. Se hizo lo que se tenía que hacer, pero los Wolves siempre tuvieron la disposición de prestarme. Se llegó a un acuerdo”, explicó.

La Selección Mexicana jugará el segundo trío de partidos de la Eliminatoria Mundialista por Concacaf en la que hasta ahora, se ubica como primer lugar de la clasificación con siete puntos luego de dos triunfos (ante Jamaica y costa Rica) y un empate (ante Panamá). El próximo jueves chocará con Canadá a las 20:40 horas. Luego lo hará contra Honduras el domingo y por último, contra El Salvador el miércoles.

