La Dolfina venció a LD Brava en el marco del 81° Abierto de Tortugas: fue el primer enfrentamiento oficial entre Adolfo y Poroto Cambiaso

Adolfo Cambiaso conduce ante la atenta mirada de su hijo (Foto: Franco Fafasuli)

Cuando Adolfo Cambiaso decidió crear un segundo equipo de polo, nunca tuvo en sus planes ser su verdugo en el primer partido oficial. Si a este escenario se le suma el estreno de su hijo Poroto como rival, agiganta aún más el hecho. En el marco del 81° Abierto de Torturgas, los últimos cuartos de final enfrentaron a La Dolfina Saudi frente a LD Brava: los dos cuadros fundados por Adolfito se medían para ver quién de la familia Cambiaso se coronaba dentro del campo de juego. A sus 15 años, Adolfo se subía al caballo por primera vez para medirse con los pesos pesados del polo.

En la previa, La Dolfina redondeó 38 goles de handicap con las incorporaciones de Francisco Elizalde y Diego Cavanagh, quienes también debutaron en el día de la fecha. De la otra vereda, con 33 goles, Brava tenía un ambicioso desafío para comenzar a escribir su historia. Los candidatos se fueron al descanso en el primer chukker con una ventaja de 1-0 que dejaba en el aire la posibilidad de una sorpresa. Pero desde el segundo en adelante, Cambiaso tomó el liderazgo de su equipo y comenzó a ampliar la diferencia a medida que el encuentro transcurría.

Para el sexto capítulo, la diferencia en el marcador era de 12 goles (15-3) y para cuidar el físico ya con miras a la semifinal del domingo, La Dolfina desaceleró y Brava aprovechó para maquillar el marcador. Un parcial de 5-0 en el cierre para los de Poroto, sentenciaron la historia con el 15-8 final. Pero más allá del resultado que desde antes del inicio ya se suponía al ganador, los focos estuvieron concentrados en los Cambiaso con sus característicos cascos con la bandera argentina.

Más allá del abultado resultado, los focos estuvieron concentrados en la familia Cambiaso (Foto: Franco Fafasuli)

El experimentado referente de 46 años fue el máximo anotador del encuentro con cinco tantos, seguido por sus compañeros Francisco Elizalde y Diego Cavanagh, con cuatro cada uno. Enfrente, Poroto logró marcar para los suyos en tres ocasiones al igual que Rodrigo Ribeiro de Andrade pero lamentablemente no fue suficiente para derrotar al conjunto de su padre.

“Nada me va a afectar más que jugar contra mi hijo. Después de esto, no hay más nada. Muchas sensaciones encontradas. Lo importante es que de todas las derrotas se aprenden y recién tiene 15 años. Le falta mucho recorrido. ¿Bajar el ritmo al final? Sólo empecé a cuidarme el físico en el ultimo chukker”, explicó Adolfito luego del duelo sobre la experiencia que había vivido hace instantes. Las palabras de admiración por parte de los dos equipos sobre la temprana edad de Poroto no faltaron una vez que finalizó el histórico duelo del polo argentino.

Ya mirando hacia adelante, en el horizonte del cuadro que tiene en sus filas al múltiple campeón de la Triple Corona aparece RS Murus Sanctus en las semifinales del Abierto de Tortugas. Del otro lado, Ellerstina y La Ensenada se encargarán de definir al segundo candidato del primer torneo grande del calendario.

LAS MEJORES FOTOS DEL ENCUENTRO:

Poroto listo para competir contra el equipo de su padre (Franco Fafasuli)

El predio de Tortugas recibió a los cuartos de final (Franco Fafasuli)

Poroto y Cavanagh disputan la posesión de la bocha (Franco Fafasuli)

Una vez finalizado el encuentro, la familia se juntó para regresar a su hogar (Franco Fafasuli)

Adolfo anota uno de sus cinco goles frente a LD Brava (Franco Fafasuli)

Adolfito conduce ante la atenta mirada de hijo (Franco Fafasuli)

Todas las miradas estuvieron en el joven de 15 años que debutó con LD Brava (Franco Fafasuli)

