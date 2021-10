El doloroso relato de la hermana de Acero Cali sobre las últimas horas del ex luchador: “Esta es la única verdad”

Natalia y Jorge Cali juntos

La noticia golpeó duro al deporte argentino y lógicamente a su círculo íntimo. Jorge Acero Cali murió el sábado por la madrugada cuando se encontraba en un hotel en La Pampa tras estar al frente de la organización de un evento boxístico que se desarrolló en esa provincia. La autopsia preliminar determinó un infarto agudo de miocardio, algo que expuso su enfermedad congénita a la que se refirió su hermana Natalia, quien en las últimas horas compartió un conmovedor posteo y relató cómo fueron sus últimas horas.

Hace dos días, Natalia Cali había posteado en su cuenta de Instagram: “Él era mi vida y lo sabía. Todos los días le decía cuánto lo quería y él a mí. Era mi papá, mi amigo, todo. Su corazón era muy grande y no aguantó... Cómo se sigue, la verdad no lo sé, amigos... Él es todo para mí... yo les agradezco enormemente el cariño hacia él... para los que lo conocieron saben lo gran tipo que fue y créanme que siempre dio más de lo que podía... Los que no les aseguro que él era único. Gracias a todos”.

Durante las últimas horas, volvió a expresar el dolor que siente por lo sucedido con el ex deportista de 49 años: “Esto es una maldita pesadilla”. Además, reveló cómo era su cuadro clínico antes de este episodio fatal y especificó qué hizo Jorge en las horas finales: “Esta es la verdad, amigos. La única verdad”.

Natalia escribió en su posteo de redes sociales que pretendía contarle a sus seguidores “qué pasó” con su hermano: “Mi hermanito hace más o menos un año sufrió un infarto y debido a eso le tuvieron que poner 4 stent en su corazón. Nosotros, los Cali, tenemos una genética de parte de papá complicada en el corazón y papá murió de lo mismo. Y casi igual: papá tuvo su primer infarto a la edad de mi hermanito, a los 48 años de edad, pero no fue tan terrible como la de él, que siendo deportista y teniendo otra exigencia su corazón de por sí se agranda porque genera mucha más exigencia”.

La mujer, que siempre se mostró cercana a Acero en redes, destacó que Jorge era “un atleta” y que se entrenaba “hasta tres” turnos por día antes del primer infarto. “Se levantó siempre a las 5 ó 6 de la mañana y arrancaba sus días a full y lleno de proyectos (lleno de sueños). La semana pasada volvió de EEUU y sin parar se fue a La Pampa, al evento boxístico que se transmitió en vivo por Canal 9. Después del evento se fue al casino junto a sus compañeros y amigos (él estaba muy contento) e incluso mandó una foto a un grupo que tenemos desde ahí. Regresaron al hotel y se acostó (me comentaron que lo vieron jugar con el celular) mirando las redes y demás...”, agregó sobre el suceso.

Tal cual había detallado el Tano Ricci, el último amigo que vio con vida a Cali, Natalia recordó que su hermano tenía una reunión pautada para las 9 de la mañana y la luz de alerta se prendió cuando no se presentó, ya que “todos saben que era muy puntual”. “Al no bajar, su compañero de cuarto fue a despertarlo y como su tarjeta no abría la puerta (porque se desmagnetizó) su compañero de cuarto pidió otra y es ahí cuando lo encontró y llamó urgente al médico del equipo que pudo corroborar lo peor... Su manito estaba en su pecho”, concluyó su desgarrador relato.

Acero fue uno de los nombres más destacados del kickboxing a nivel nacional e impulsó esta disciplina a partir de la década del noventa, a punto tal de convertirse en campeón mundial. Su fama le permitió incluso tener un recordado combate durante el 2010 en el Luna Park contra Horacio El Ninja Enrique. Ya retirado de los rings, en los últimos años se había unido a Marcos René Chino Maidana para darle impulso a la promotora de boxeo que lleva el nombre del ex campeón mundial de pugilismo.

