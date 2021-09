Checo Pérez aseguró que no existe conflicto con Lando Norris: “no creo que sea un tema personal”

En entrevista remota para la cadena ESPN, Sergio “Checo” Pérez aseguró que no existe un conflicto personal con el piloto británico Lando Norris, con el quien ha tenido varios incidentes automovilísticos en lo que va de la actual temporada de Fórmula 1. El último de ellos en el circuito de Zandvoort durante el Gran Premio de los Países Bajos.

El conductor de Red Bull Racing y el de McLaren se han visto enfrascados en una competencia directa esta temporada tanto en la clasificación del Mundial de pilotos como en los duelos en pista. El mexicano se encuentra en la quinta posición con 118 puntos por los 132 de Norris, que se ubica un peldaño por encima después de 14 Grandes Premios celebrados. A bordo de los monoplazas, ambos pelean constantemente en la parte media-alta de la parrilla.

Cuando “Checo” fue cuestionado sobre si creía que la competencia con Norris era con la intención adrede de crear una rivalidad entre ambos, el mexicano respondió: “No lo veo así, al final nos hemos encontrado en pista, pero no creo que sea mucho un tema personal, al menos yo no me lo tomo así. Queremos ganar a todos los pilotos y eso incluye a cualquier otro nombre. Estamos para hacer lo mejor posible para nuestros equipos y esa es la manera”.

No obstante, Pérez ha mostrado su disgusto con Norris en distintas ocasiones. Cuando ocurrió el hecho en el circuito de Zandvoort declaró: “El toque con Lando afectó al carro. No tuve suficiente espacio y fue una locura, algo innecesario esa maniobra que hizo. Fue más allá del límite”.

Formula One F1 - Italian Grand Prix - Autodromo Nazionale Monza, Monza, Italy - September 10, 2021 McLaren's Lando Norris and Red Bull's Sergio Perez in action during qualifying REUTERS/Jennifer Lorenzini

El piloto de 31 años de edad también se dio el tiempo para dedicar unas palabras respecto a la polémica que se ha generado con otro de los integrantes de la parrilla, Pierre Gasly. El francés ha reñido en más de una ocasión los motivos de la escudería austríaca para brindarle a “Checo” una renovación de contrato que le asegura un asiento con los toros en 2022.

“El equipo tiene demasiada información sobre los pilotos y al final ellos toman sus decisiones y tienen sus razones. Al final yo me enfoco en hacer mi trabajo, hacerlo lo mejor posible día a día. En la pista, fuera de ella, es todo un paquete, hoy en día los pilotos tenemos que ser muy completos, no sólo ser rápidos a una vuelta o en carrera, tenemos que ser muy completos en el feed que entregamos a los ingenieros, en el trabajo que hacemos día a día, en todos los sentidos. Al final yo hago mi trabajo y el equipo tiene la información suficiente para ellos elegir”, expresó Pérez.

El Gran Premio de Rusia es la siguiente parada en el calendario de la Fórmula 1. El mexicano buscará hacer una buena clasificación y una mejor carrera para obtener puntos que le ayuden en lo individual, pero sobre todo en lo colectivo pues, junto a Max Verstappen, Red Bull pelea por el campeonato de Constructores en el que se encuentran segundos hasta el momento.

